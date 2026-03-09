L’économie de Trump nuit aux Américains et nous prépare à un effondrement à long terme

Le président Donald Trump se vante de l’économie un an après le début de son mandat. Il affirme que l’inflation a été vaincue, que la croissance est sans précédent, que les revenus augmentent et que ses droits de douane génèrent des centaines de milliards pour l’économie américaine. Tout cela n’est que de la foutaise, selon l’économiste progressiste Gerald Epstein, une autorité mondiale de premier plan en matière de politique macroéconomique et financière.

CJ Polychroniou : L’état de l’économie américaine au cours de la première année de sa deuxième présidence de Donald Trump a évolué de diverses manières. Trump, bien sûr, s’est vanté à plusieurs reprises du fait que l’économie était « en plein essor » et que les États-Unis étaient le « pays en plein essor ».pays le plus chaud du monde« , mais de nombreuses données suggèrent que la réalité est tout à fait différente. Il existe apparemment une crise de l’accessibilité financière et confiance des consommateurs est tombé à son plus bas niveau en 12 ans. Aidez-nous à comprendre ce qui se passe dans l’économie sous Trump 2.0. De quoi s’agit-il exactement et comment a-t-elle évolué depuis le retour de Trump à la Maison Blanche ?

Gérald Epstein : Typique de Trump, il se vante des performances de l’économie américaine dans les termes les plus hyperboliques. Il a même déclaré que son économie était « la plus grande de tous les temps » dans une récente interview sur Réseau d’affaires Fox. Il cite le marché boursier et une inflation prétendument faible pour étayer ses affirmations. Est-ce là le véritable état de l’économie américaine ?

Donald Trump aboie régulièrement en disant qu’il a hérité d’une économie épouvantable de Joe Biden et qu’il a réussi à la redresser : nous avons désormais une croissance économique rapide, une faible inflation, de faibles prix des biens de consommation, des cours boursiers élevés, et sa grande économie va devenir si bonne qu’elle sera la meilleure que le monde ait jamais connue. Mais les données économiques de base démontrent que les vantardises de Trump sont tout simplement fausses.

La meilleure façon de caractériser l’économie de Trump par rapport à l’économie que l’administration Biden lui a léguée est la suivante : l’économie de Trump est pour l’essentiel une continuation de celle de Biden, mais avec une forte inclinaison vers le sommet, et avec de grandes chances qu’elle déraille bientôt.

«Les tarifs douaniers de Trump ne contribuent pas à résoudre la crise de l’accessibilité financière.»

Le taux d’inflation global est à peu près le même aujourd’hui (2,7 % fin 2025) qu’il l’était lorsque Biden a quitté ses fonctions (2,9 %) ; le taux de chômage (4,3 % en janvier 2026) est légèrement plus élevé qu’il ne l’était lorsque Biden a quitté ses fonctions (4,1 %). Le taux de croissance est similaire, tout comme le taux de croissance du salaire réel moyen (salaire moins inflation).

Certaines choses sont bien pires et elles sont directement liées aux politiques de l’administration Trump et, ironiquement, vont directement à l’encontre des objectifs autoproclamés de Trump. Les droits de douane imposés par Trump ont augmenté le coût de nombreux produits américains, ainsi que le coût de la nourriture, et ont réduit les bénéfices des petites et moyennes entreprises qui, contrairement aux grandes entreprises, ont beaucoup moins de flexibilité et moins de ressources pour s’adapter. Le coup de frein à l’immigration de Trump a nui à l’activité économique dans des secteurs clés tels que la construction de logements et les services. Les changements fiscaux ont considérablement augmenté les coûts des soins de santé et les sociétés pharmaceutiques ont augmenté les prix de centaines de médicaments, ce qui a affecté des millions de personnes, car ces coûts accrus ont réduit leur niveau de vie. Et le déficit commercial des biens a atteint un nouveau sommet.

Bien qu’il ait d’abord considéré « l’abordabilité » comme une question factice, Trump l’a désormais adopté et a tenté de la dominer, affirmant qu’il ferait baisser les prix à tous les niveaux. Mais comme l’ont montré de nombreux sondages, la plupart des gens n’achètent pas ce que Trump vend. Par exemple, un Le journal Wall Street Un sondage de septembre 2025 révèle que la part des personnes déclarant avoir de bonnes chances d’améliorer leur niveau de vie est tombée à 25 pour cent, un niveau record dans une enquête datant de 1987, et près de 70 pour cent des personnes pensent que le « rêve américain » – si vous travaillez dur, vous réussirez – est mort, le niveau le plus élevé des 15 ans d’histoire des sondages.

Cependant, outre les dommages directs causés par Trump avec les tarifs douaniers, les attentats à l’immigration et les modifications fiscales, nous devons examiner les impacts plus profonds, indirects et à plus long terme de ses politiques.

Les cadeaux aux entreprises et les réductions d’impôts de Trump, ainsi que les dépenses massives dans l’armée et l’ICE (Immigration and Customs Enforcement), créent une augmentation sans précédent du déficit et de la dette du budget fédéral. Ce résultat pourrait très bien accroître l’instabilité financière dans un avenir pas trop lointain. L’augmentation de la dette nationale, sans précédent par un véritable investissement dans notre économie, réduit la richesse nette de notre pays.

En fait, l’administration Trump a été une machine à détruire les richesses. Cela peut paraître surprenant compte tenu de la hausse du marché boursier, mais ce n’est qu’une petite pomme de terre comparée à la destruction globale à tous les niveaux :

Le « Département de l’efficacité gouvernementale » (DOGE) a détruit la recherche fondamentale dans les universités et au sein du gouvernement, démantelant des projets et des équipes de recherche, dont certains produisaient des découvertes révolutionnaires susceptibles d’améliorer le bien-être humain et la croissance de la productivité à l’avenir.

Le DOGE licencie des fonctionnaires ayant des décennies d’expérience – une richesse humaine qui ne pourra pas facilement trouver des postes socialement utiles ailleurs.

La destruction de l’État de droit, ainsi que des infrastructures importantes pour la création de richesses et la durabilité.

La quasi-destruction par le secrétaire d’État Robert F. Kennedy Jr. de l’infrastructure de santé du pays, mettant ainsi à mal la santé publique.

La destruction des combustibles fossiles de notre climat.

Alors, Trump a-t-il résolu notre problème d’accessibilité financière ? Loin de là. Si vous pensez que tout va mal maintenant, attendez.

Études Nous avons découvert que ce ne sont pas les pays étrangers mais les consommateurs américains qui paient la note des droits de douane. Si tel est le cas, il serait logique de conclure que les droits de douane ont un impact sur le pouvoir d’achat des ménages à faible revenu, ce qui alimente à son tour la crise de l’accessibilité financière et pourrait, par la suite, expliquer l’effondrement brutal de la confiance des consommateurs. Il y a pourtant ceux économistes qui prétendent que la crise de l’accessibilité financière n’a rien à voir avec les tarifs douaniers. Pouvez-vous nous éclairer sur le lien entre les tarifs douaniers de Trump et la crise de l’accessibilité financière ?

Au moins une chose est claire : les tarifs douaniers imposés par Trump ne contribuent pas à résoudre la crise de l’accessibilité financière. Il est important de noter que ce fait contraste avec ce que Trump, ses partisans des tarifs douaniers Peter Navarro et le secrétaire au Commerce Howard Lutnick, entre autres, ont affirmé. Ils nous ont répété à plusieurs reprises que les droits de douane généreraient des revenus gratuits, financés par des pays étrangers, que Trump et compagnie pourraient renvoyer au peuple américain comme des bonbons. C’est faux puisque, comme vous le soulignez, ce sont les consommateurs américains (et dans une certaine mesure les entreprises) qui paient en premier lieu les droits de douane. Ils ont affirmé que ces tarifs « ramèneraient » des emplois manufacturiers bien rémunérés – un autre coup de pouce pour l’accessibilité financière pour les Américains. Cela aussi est faux. L’emploi dans le secteur manufacturier a en fait chuté de 83 000 depuis l’arrivée au pouvoir de Trump. Enfin, Trump a affirmé que les menaces tarifaires obligeraient les gouvernements et les entreprises étrangers à baisser les prix des produits qu’ils vendent aux États-Unis. Mais rien ne prouve que cela se produise.

« L’emploi dans le secteur manufacturier a en fait chuté de 83 000 depuis l’arrivée de Trump au pouvoir. »

Un « point positif » sur le spectre de l’accessibilité financière a été la baisse des prix de l’essence. Mais cela n’est pas dû aux tarifs douaniers, mais plutôt à l’obsession implacable de l’administration Trump pour les combustibles fossiles et, en ignorant le changement climatique, à sa tentative de transformer la race humaine tout entière en fossiles.

Le dollar américain semble également s’effondrer sous Trump. Pourquoi cela se produit-il et quels risques un dollar faible fait-il peser sur l’économie américaine ?

Je pense que « s’effondrer » est bien trop fort, mais il est vrai que le dollar américain chute par rapport aux devises de certains partenaires commerciaux cruciaux, dont l’Europe. Au cours de l’année écoulée, le dollar a chuté par rapport à l’euro. Et, curieusement, cela s’est produit malgré l’augmentation considérable des investissements étrangers sur le marché boursier américain en plein essor. Toutes choses égales par ailleurs, davantage d’afflux de capitaux financiers vers les États-Unis auraient dû faire augmenter la valeur du dollar. Pourquoi le dollar s’affaiblit-il ? Cela a presque certainement à voir avec les politiques internationales erratiques de l’administration Trump, notamment l’enlèvement de dirigeants étrangers, les bombardements aléatoires de bateaux de pêche, les attaques de missiles erratiques dans des endroits disparates du monde, du Nigeria à l’Iran, et les menaces d’invasion de nos anciens alliés, du Danemark au Canada. À tout cela s’ajoutent des bandes itinérantes de forces paramilitaires incontrôlées dans les rues des grandes villes américaines.

Le dollar américain était autrefois une « valeur refuge » dans le monde financier mondial. Lorsque le monde est devenu dur, les plus durs ont acheté le dollar. Aujourd’hui, ils abandonnent le dollar et achètent de l’or et de l’argent, dont les prix ont monté en flèche ces derniers temps.

Quels risques l’effritement apparent du rôle de valeur refuge du dollar et, plus généralement, de son rôle international, comporte-t-il pour le peuple américain ? Cette question suscite d’intenses désaccords parmi les économistes qui débattent sous la rubrique de la question de savoir si le dollar américain a créé un « privilège exorbitant » pour les États-Unis.

Lorsque le monde désire ardemment détenir des dollars, il est plus facile pour les États-Unis d’emprunter au reste du monde à un taux relativement bon marché. Cela permet au gouvernement américain d’accorder des faveurs à certains Américains en réduisant leurs impôts et de construire des bombes et des porte-avions pour d’autres, tout cela avec de l’argent emprunté à bas prix à des étrangers : un privilège exorbitant en effet. D’autres économistes affirment que ce privilège est relativement limité et que nous ne devrions pas en faire toute une histoire.

La question est hautement pertinente. Le gouvernement américain emprunte des milliards de dollars depuis des décennies. Le Bureau du budget du Congrès nous a récemment déclaré qu’avec les dépenses inconsidérées et les politiques de réduction d’impôts de l’administration Trump, le déficit fédéral annuel passerait de 1 900 milliards de dollars en 2026 à 3 100 milliards de dollars en 2036, et la dette fédérale détenue par le public passerait de 101 % du PIB cette année à 120 % en 2036, dépassant son précédent sommet de 106 % en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale.

Si les étrangers perdent davantage confiance dans le dollar et dans la dette du Trésor américain, les taux d’intérêt que nous devons payer sur toute cette dette augmenteront et, si le taux devient supérieur au taux de croissance de notre économie, nos remboursements de dette par rapport à la taille de notre économie pourraient augmenter, et croître et croître.

Les États-Unis risquent-ils de subir un effondrement à la manière du Venezuela ? Probablement pas. Mais alors que les investisseurs et les spéculateurs étrangers deviennent nerveux, un choc tel qu’une crise internationale ou une forte hausse des prix du pétrole pourrait être une lourde goutte d’eau sur un chameau fragile.

Un dollar faible est-il bon ou mauvais pour les ménages à faible revenu ?

Généralement, un dollar faible a deux effets. Cela rend les importations plus chères et, en ce sens, agit comme un droit de douane : ce n’est pas bon pour les ménages à faible revenu. D’un autre côté, cela peut rendre nos exportations plus compétitives et les développer. Cela profitera-t-il aux ménages à faible revenu ? Seulement, pour la plupart, s’ils travaillent dans des industries exportatrices et ils ont le pouvoir de négociation nécessaire pour insister pour obtenir une partie du butin revenant aux patrons grâce à l’amélioration de leur position à l’exportation. Habituellement, les travailleurs des ménages à faible revenu ne disposent pas d’un tel pouvoir de négociation, car le projet néolibéral des 35 dernières années a décimé les syndicats privés.

Le dollar est-il condamné ?

Le résultat le plus probable est qu’elle continuera à perdre un peu de son éclat et, comme le reste de l’économie américaine sous les orgies de politique économique de brûlis de Trump, elle deviendra une monnaie parmi tant d’autres utilisées au niveau international, plutôt que la pièce de monnaie du monde entier.