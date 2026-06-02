Les agriculteurs noirs préviennent que la pollution modifie la nourriture dans nos assiettes

Si vous avez de la chance, votre famille utilise toujours les recettes de haricots rouges et de riz, de pois aux yeux noirs et de salade de pommes de terre de l’arrière-grand-mère. Et si vous êtes extrêmement chanceux, ces repas pourraient toujours avoir le goût de la maison, même sans ses mains. Mais la pollution climatique a discrètement fait en sorte que la nourriture dans vos assiettes ne soit pas la même que celle qu’elle mangeait.

L’augmentation du dioxyde de carbone dans l’atmosphère prive les nutriments comme le fer, le zinc et les protéines des cultures de base comme le riz, le blé, les haricots et les pommes de terre – les éléments constitutifs de l’alimentation des Noirs américains. De nouvelles découvertes révèlent qu’aujourd’hui, de nombreuses cultures dont dépendent les gens contiennent moins de vitamines et de minéraux qu’il y a à peine une génération.

À mesure que cette nutrition diminue, la protection offerte par ces aliments diminue également. Les régimes alimentaires qui autrefois faisaient vivre les familles comportent désormais des risques plus élevés – des complications de la grossesse aux problèmes de développement chez les enfants. En termes simples : même lorsque l’assiette est la même et même lorsque vous mangez suffisamment, votre corps reçoit moins de ce dont il a besoin pour s’épanouir.

« Souvent, les gens ne réfléchissent pas vraiment à la provenance de leur nourriture », a déclaré Ashley Webb, un agriculteur urbain de la Nouvelle-Orléans. Elle cultive des aliments dans le neuvième arrondissement de la ville depuis 2019 et propose des cours de jardinage gratuits pour aider les résidents à comprendre leurs systèmes alimentaires.

« C’est une autre raison pour laquelle nous devons réfléchir davantage à notre alimentation », a déclaré Webb.

Pour les Noirs, l’affaiblissement des cultures pourrait aggraver les écarts de santé de longue date créés par le racisme en matière de logement, d’accès à la nourriture et de politique agricole. Les experts craignent que cela ne conduise à une épidémie de « faim cachée », où les taux de dénutrition et d’obésité augmentent en raison du manque de micronutriments dans les aliments.

Webb n’est cependant pas entièrement pessimiste face à cette réalité et soutient que cultiver sa propre nourriture pourrait annuler certains des effets nocifs de la pollution de l’air.

« Si vous le cultivez vous-même ou si vous l’obtenez localement, il sera plus dense en nutriments car ils le cueillent plus près de sa maturité et vous savez ce qu’il y a dans le sol, vous connaissez l’environnement dans lequel il pousse, contrairement à ce qui est conventionnel, vous ne savez peut-être pas ce qu’il y a dans le sol et dans quel environnement il pousse », a-t-elle déclaré.

L’étude a révélé qu’à mesure que les niveaux de dioxyde de carbone augmentent, les plantes accélèrent la photosynthèse et accumulent plus de glucides, mais cette croissance plus rapide dilue la concentration de nutriments essentiels. Sur une génération, ces nutriments importants ont diminué de 4,4 % en moyenne, mais certains ont diminué jusqu’à 38 %. Dans le même temps, le nombre de calories augmente, ce qui peut contribuer à l’obésité.

Les Noirs américains sont déjà confrontés à un fardeau disproportionné dû à certaines carences nutritionnelles.

Les femmes noires en âge de procréer sont beaucoup plus susceptibles de souffrir d’une carence en fer que leurs homologues blanches, et les adultes noirs connaissent globalement une prévalence d’anémie environ trois fois supérieure, une maladie souvent due à de faibles réserves de fer ainsi qu’à des maladies chroniques. Les enfants noirs d’âge préscolaire ont également documenté des risques de carence en zinc beaucoup plus élevés que leurs pairs non noirs.

Les chercheurs scientifiques ont également découvert que les concentrations de substances nocives telles que le plomb pourraient également augmenter dans les cultures.

Cela peut être particulièrement important pour les agriculteurs noirs ruraux et urbains dont les terres sont plus susceptibles de se trouver à proximité de décharges et d’usines chimiques. Même lorsque leurs propres pratiques sont durables ou à petite échelle, ils respirent, boivent et plantent dans un environnement qui peut éroder la qualité nutritionnelle de ce qu’ils cultivent.

Certains agriculteurs urbains pensent que cultiver de la nourriture – même sur des terres polluées – peut aider les gens à renouer avec la terre et à mieux la traiter.

« J’avais l’habitude de jeter des déchets, du plastique et des produits chimiques s’infiltraient dans la terre parce qu’il y avait une déconnexion », a expliqué Yancy Comins, dont la ferme urbaine à Altadena, en Californie, a aidé les habitants à renouer avec la terre après que la communauté ait été dévastée par l’incendie d’Eaton l’année dernière.

Lorsque les communautés comprennent à quel point elles dépendent du sol, elles seront plus susceptibles de le protéger en s’efforçant de réduire la pollution de l’air et du sol.

« Si nous commençons à prendre soin de notre environnement naturel et cessons de le prendre pour acquis en nous retirant de notre rôle dans son maintien en vie, nous pouvons voir le lien », a-t-il déclaré. « Nous nous sommes éloignés de la terre, mais nous la traiterons mieux si davantage de personnes voient les avantages qu’elle offre en cultivant des légumes et des fruits. »

La spécialiste de l’environnement Sterre ter Haar espère que son étude pourra servir de sonnette d’alarme aux agriculteurs et aux consommateurs.

« En matière de sécurité alimentaire, nous nous demandons souvent si les gens peuvent remplir leur estomac. Nos recherches soulignent que la sécurité alimentaire signifie également la sécurité nutritionnelle », a-t-elle déclaré. « Nous devons y prêter davantage attention. »

Les chercheurs ont comparé les données de plusieurs études dans lesquelles les cultures étaient cultivées sous différents niveaux de dioxyde de carbone. Bien que les études aient utilisé différentes concentrations de CO2, ce qui rend les comparaisons directes difficiles, l’équipe a trouvé une tendance cohérente : à mesure que les niveaux de CO2 augmentent, l’impact sur les nutriments augmente en ligne droite. Cette information a permis aux chercheurs de normaliser les données et de comparer les résultats sur 43 cultures.

Alors que les scientifiques lancent ces avertissements, la politique agricole fédérale évolue dans la direction opposée.

En avril, la Chambre des représentants a adopté un Farm Bill d’une durée de cinq ans qui a réduit d’environ 1 milliard de dollars le programme d’incitation à la qualité de l’environnement – ​​un fonds de conservation clé qui aide les agriculteurs à adopter des pratiques résilientes au climat – et a inséré une échappatoire de dernière minute autorisant davantage de pollution atmosphérique provenant des équipements agricoles.

« Cela entraînera une pollution plus dangereuse et des dommages à la santé », a déclaré Joanna Slaney, vice-présidente des affaires politiques et gouvernementales de l’Environmental Defence Fund.

Pour certains agriculteurs noirs et défenseurs de la justice alimentaire, la réponse au déclin de la nutrition ne réside pas dans l’agriculture industrielle mais dans la récupération des connaissances ancestrales qui soutiennent les communautés depuis des générations.

Leah Penniman, co-fondatrice de Soul Fire Farm dans le nord de l’État de New York, souligne que de nombreuses pratiques durables désormais célébrées dans l’agriculture biologique – du compostage à la rotation des cultures en passant par les plates-bandes surélevées – ont été mises au point par des agriculteurs noirs et autochtones bien avant d’être codifiées par des institutions dirigées par des blancs.

À Soul Fire, qui forme chaque année plus de 1 000 agriculteurs noirs et bruns, les participants apprennent non seulement à cultiver des aliments, mais aussi à construire des systèmes alimentaires alternatifs pouvant desservir les quartiers coupés des épiceries et des produits frais. La ferme gère un programme agricole à échelle mobile soutenu par la communauté qui fournit des légumes frais et culturellement pertinents aux familles vivant sous ce que Penniman appelle « l’apartheid alimentaire ». Les efforts communautaires peuvent ouvrir la voie à une meilleure nutrition, a-t-elle déclaré l’année dernière.

« C’est définitivement une stratégie de survie… lorsque vous créez votre propre ferme, votre propre coopérative, votre propre épicerie, votre propre école, et que vous essayez de représenter les valeurs que vous souhaitez voir dans le monde », a déclaré Penniman. « Nous ne pouvons pas faire confiance ni compter sur le gouvernement ou les entreprises pour faire ce qu’ils sont légalement obligés de faire. »