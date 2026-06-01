Un agent de l’ICE arrêté au Texas et accusé d’avoir menti sur la fusillade de Minneapolis

Un agent américain de l’immigration et des douanes a été arrêté vendredi au Texas après avoir été inculpé par les autorités du Minnesota pour avoir prétendument tiré sur un immigrant vénézuélien lors d’une opération ICE à Minneapolis et avoir menti sur ce qui s’était passé.

Christian Castro, 52 ans, a été déployé dans le cadre de la campagne d’expulsion massive du président Donald Trump dans les villes jumelles, surnommée « Opération Metro Surge », et a été inculpé par la procureure du comté de Hennepin, Mary Moriarty, au début du mois, de quatre chefs d’accusation d’agression criminelle et d’un chef de fausse déclaration d’un crime.

Les accusations découlent de la fusillade du ressortissant vénézuélien Julio Cesar Sosa-Celis à son domicile le 14 janvier alors que des agents de l’ICE poursuivaient son colocataire, un autre immigrant vénézuélien nommé Alfredo Alejandro Aljorna.

Selon Le New York TimesCastro a été arrêté vendredi après avoir été retrouvé par les enquêteurs du Bureau of Criminal Apprehension (BCA) du Minnesota. Les Texas Rangers et des agents du Bureau de l’Inspecteur général du Département de la sécurité intérieure ont procédé à l’arrestation, selon le journal basé au Minnesota. Journal Sahan.

« L’arrestation d’aujourd’hui constitue une étape cruciale dans nos poursuites contre M. Castro », a déclaré Moriarty. « Le travail d’enquête du BCA a joué un rôle déterminant dans ce processus, et nous sommes reconnaissants de leur collaboration alors que nous cherchons à rendre compte de cet incident au nom de M. Sosa-Celis, de sa famille et de notre communauté. »

Sosa-Celis et Aljorna ont été initialement inculpés par le ministère américain de la Justice (DOJ), après que Castro ait affirmé qu’il avait tiré en état de légitime défense lorsque les hommes l’avaient agressé avec un balai et une pelle, affirmations qui ont été reprises par Kristi Noem, secrétaire du ministère de la Sécurité intérieure (DHS) de l’époque, et Tricia McLaughlin, porte-parole du département.

Mais les accusations ont ensuite été abandonnées après que la vidéo de l’incident ait été enregistrée et qu’un examen des preuves radiographiques ait démontré que les affirmations de Castro étaient fausses. Castro et un autre agent ont ensuite été mis en congé administratif par le DHS alors qu’ils faisaient l’objet d’une enquête interne pour avoir menti sous serment.

« Au Minnesota, nous croyons en une justice égale devant la loi. Cela signifie que personne n’est au-dessus de la loi, y compris les agents du gouvernement fédéral », a déclaré le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, après l’annonce de l’arrestation de Castro vendredi. « Je suis heureux d’apprendre que Christian Castro a été placé en détention et qu’il sera jugé pour les crimes qu’il aurait commis dans le Minnesota. La justice n’en exige pas moins. »

Castro est le deuxième agent de l’ICE à être inculpé par le bureau de Moriarty pour son rôle dans l’opération Metro Surge, que des groupes de défense des droits civiques et des responsables du Minnesota ont qualifiée de répression illégale de l’immigration impliquant du profilage racial, des arrestations sans mandat, des raids violents et de multiples fusillades perpétrées par des agents fédéraux.

Un autre agent, Gregory Morgan Jr., a été inculpé le mois dernier de deux chefs d’accusation de voies de fait au deuxième degré après avoir prétendument pointé une arme sur deux résidents locaux lors d’un contrôle routier. Morgan s’est rendu aux autorités locales la semaine dernière et a été libéré sous caution.

Ellison a également poursuivi l’administration Trump en mars pour avoir refusé de coopérer à l’enquête d’État sur la fusillade de Sosa-Celis et à d’autres enquêtes sur la fusillade mortelle de deux citoyens américains.

Le bureau de Moriarty n’a pas encore porté plainte contre l’officier de l’ICE Jonathan Ross, qui a tué par balle Renee Good, sa mère à Minneapolis en janvier, ni contre l’agent de la patrouille frontalière Jesus Ochoa et l’agent des douanes et de la protection des frontières Raymundo Gutierrez en relation avec la fusillade mortelle de l’infirmière du ministère des Anciens Combattants Alex Pretti plus tard dans le mois.