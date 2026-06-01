Trump défend les sociétés de marché de prédiction contre les réglementations des États

Mardi, le président Donald Trump a annoncé son soutien aux sociétés de marché de prédiction, appelant au maintien du contrôle fédéral tout en fustigeant les régulateurs des États.

« Il est d’une importance cruciale » que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) conserve « une autorité exclusive sur les marchés de prédiction » afin qu’ils « prospèrent », a écrit Trump sur Truth Social.

« D’autres pays recherchent cette nouvelle forme de marché financier, et nous voulons rester au sommet », a-t-il poursuivi, ajoutant que les États-Unis sont « actuellement la capitale mondiale de la crypto (…) » et nous « ne laisserons pas » d’autres pays « nous remplacer à ce titre ».

Dans le même article, Trump a fustigé les responsables des États qui ont tenté de réglementer les plateformes de marché de prédiction en les qualifiant de « SCUM » et a déclaré qu’ils ne pouvaient pas « fixer les règles » pour l’industrie.

Le CTFC a intenté des poursuites contre les gouvernements des États qui tentaient de réglementer les marchés de prédiction comme Polymarket et Kalshi, arguant que l’agence fédérale a une « compétence exclusive » pour réglementer ces marchés.

Au moins 20 poursuites ont été intentées contre des sociétés de marché de prédiction, affirmant qu’elles sont des plateformes de jeux d’argent et qu’elles devraient être réglementées comme telles. Les marchés de prédiction ont explosé au cours de la dernière année et demie, avec Kalshi et Polymarket en tête. Près de 12 milliards de dollars ont été échangés sur des sites comme Kalshi et Polymarket rien qu’en décembre 2025. Les sites permettent de parier sur l’issue d’événements tels que des matchs sportifs, la météo, les élections et les guerres – qui ont tous suscité un examen minutieux et des préoccupations en matière d’éthique, de manipulation des événements et de profit de guerre.

Le deuxième mandat de Trump a renversé les réglementations qui protégeaient cette industrie, lui permettant ainsi de connaître une croissance exponentielle. Donald Trump Jr., le fils de Trump, est conseiller de Polymarket et de Kalshi, et associé de la société 1789 Capital, une société de droite qui a investi 10 millions de dollars dans Polymarket en août 2025.

Polymarket et Kalshi ont également permis une nouvelle forme de profit de guerre, permettant apparemment à des individus ayant des connaissances privilégiées de parier et de tirer profit de la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

Au début de la guerre en février, six comptes Polymarket ont réalisé un bénéfice d’un million de dollars après avoir prédit correctement la première frappe américaine contre l’Iran, soulevant des questions sur les informations privilégiées et la réglementation.

En mars, un réserviste de l’armée de l’air israélienne a été accusé d’avoir utilisé des informations classifiées sur la guerre américano-israélienne contre l’Iran pour parier sur Polymarket sur le calendrier des frappes israéliennes pendant la guerre.

Et en avril, un soldat des forces spéciales américaines qui avait contribué à l’enlèvement de l’ancien président vénézuélien Nicolas Maduro en janvier a été accusé d’avoir utilisé des informations classifiées pour tirer profit d’un pari sur Polymarket.

En réponse aux questions sur le soldat américain et aux inquiétudes concernant la participation d’employés fédéraux à des délits d’initiés sur les marchés de prédiction, Trump a déclaré qu’il « n’a jamais été très favorable » à ces marchés et que « malheureusement, le monde entier est devenu en quelque sorte un casino ». Mais même alors, avant de faire volte-face dans ses commentaires publics de mardi, il s’opposait aux efforts visant à réguler les marchés.

Plus tôt ce mois-ci, des rapports ont révélé que l’administration Trump avait rempli la CFTC d’initiés de l’industrie et que les responsables de l’agence avaient été mis en congé pour avoir simplement posé des questions sur les liens entre les marchés de prédiction et Trump et sa famille.