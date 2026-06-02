Les syndicats célèbrent la décision de la Cour mondiale qui consacre le droit de grève

Une partie de la série Droits de l’homme et torts mondiaux

Le droit de grève est attaqué partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Les grèves sont actuellement interdites ou restreintes dans la majorité des pays.

Aujourd’hui, dans un avis consultatif historique de 43 pages rendu public le 21 mai, la Cour internationale de Justice (CIJ, ou Cour mondiale) a déterminé que le droit de grève est protégé par la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté d’association et la protection du droit syndical.

« À l’heure où les organisations de travailleurs font face à des attaques soutenues partout dans le monde, cette opinion réaffirme que la liberté de refuser de travailler n’est pas un privilège accordé par les puissants, mais un droit humain fondamental fondé sur le droit international », a déclaré la présidente de l’AFL-CIO, Liz Shuler, dans un communiqué..

L’OIT est l’agence des Nations Unies qui fixe les normes mondiales du travail. Elle compte 187 États membres et a adopté 191 conventions depuis sa création en 1919. L’OIT considère la convention n° 87 comme l’une de ses 11 conventions fondamentales.

En 2023, l’OIT a demandé à la CIJ de régler un différend interne sur la question de savoir si la convention n° 87 accorde aux travailleurs le droit de grève, ce qui n’est pas spécifiquement abordé dans la convention. Bien que les avis consultatifs de la CIJ ne soient pas juridiquement contraignants, de nombreux tribunaux les acceptent comme des décisions juridiques faisant autorité.

La CIJ a jugé dans son avis à 10 voix contre 4 qu’une grève « est l’une des principales activités menées et l’un des principaux outils utilisés par les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir leurs intérêts et améliorer les conditions de travail, garantissant ainsi l’exercice effectif de la liberté d’association protégée par la convention n° 87 ».

La Cour a jugé « que la protection du droit de grève est incluse dans la protection de la liberté d’association prévue par la convention n° 87 ».

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a examiné les dispositions de deux Pactes de 1996 qui contiennent des règles pertinentes du droit international concernant le droit de grève. Tous deux font référence à la convention no 87.

L’article 8, paragraphe 1 (d) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) protège expressément le droit de grève, s’il est exercé conformément aux lois nationales.

L’article 22, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) garantit le droit à la liberté d’association. La CIJ a noté que depuis plus de 25 ans, le Comité des droits de l’homme – qui surveille la mise en œuvre du PIDCP – considère que le droit de grève est inclus dans la protection de la liberté d’association.

En raison du degré élevé de chevauchement entre les États parties au PIDESC, au PIDCP et à la Convention n° 87, la CIJ a déterminé qu’il existait une entente entre eux sur le droit de grève. La Cour a ainsi conclu « qu’une interprétation prenant en compte les règles pertinentes du droit international contenues dans le PIDESC et le PIDCP indique que la protection du droit de grève est incluse dans la protection de la liberté d’association prévue par la convention n° 87. »

Pas de droit d’organisation sans droit de grève

« Depuis des générations, les travailleurs ont compris une vérité simple : la liberté d’adhérer à un syndicat ne signifie rien si vous ne pouvez pas refuser de travailler lorsque les patrons refusent de les écouter. Aujourd’hui, le plus haut tribunal du monde a affirmé cette vérité », a déclaré Jeffrey Vogt, directeur du réseau international des avocats aidant les travailleurs (ILAW), qui a lancé un appel pour que l’OIT renvoie cette affaire à la CIJ.

La décision de la CIJ « confirme des décennies de précédent judiciaire et ce que les travailleurs du monde entier savent : il n’y a pas de droit de s’organiser et de négocier collectivement sans le droit de grève », a déclaré Shuler dans sa déclaration.. « Lorsque les travailleurs n’ont pas le droit de mener une action collective au travail, ils ne peuvent pas défendre leurs droits et exiger les conditions de travail et les contrats qui leur sont dus. La liberté d’adhérer à un syndicat devient une formalité vide de sens. »

« C’est un jour important pour l’Organisation internationale du Travail (OIT) et pour sa pertinence continue dans le monde du travail. Cependant, la signification de cet avis s’étend bien au-delà du contexte institutionnel à Genève », a écrit le réseau ILAW dans un communiqué.

L’avis consultatif de la CIJ est intervenu « à un moment de forte pression sur le système international des droits du travail », a déclaré l’ILAW. « Partout dans le monde, le droit de grève fait l’objet d’attaques soutenues – par le biais de législations restrictives, d’une interprétation judiciaire large des services essentiels, de la criminalisation de l’activité syndicale et du recours aux licenciements, aux injonctions et aux demandes de dommages-intérêts pour dissuader les actions collectives. »

Les restrictions légales au droit de grève se multiplient. En 2022, les grèves ont été interdites ou strictement restreintes dans 129 des 148 pays recensés par la Confédération syndicale internationale (CSI), l’une des six organisations dotées du statut consultatif auprès du Conseil d’administration de l’OIT.

La CSI, qui représente 191 millions de travailleurs dans 169 pays et territoires, se consacre à la démocratie et à l’indépendance syndicales. Il existe des organisations régionales en Afrique, en Asie et en Amérique latine. La décision de la CIJ « est importante non seulement pour les travailleurs et les syndicats, mais aussi pour les gouvernements et les entreprises responsables », a souligné la CSI.

Cette décision « servira d’outil d’interprétation puissant devant les tribunaux constitutionnels et du travail nationaux, devant les organes régionaux des droits de l’homme et devant les propres organes de contrôle de l’OIT », a noté l’ILAW. « Cela renforce la position de chaque travailleur et syndicat qui conteste les interdictions de grève, les désignations générales de services essentiels, les sanctions pénales contre les grévistes, les interdictions de grèves de solidarité et politiques, ainsi que le licenciement et la mise sur liste noire des travailleurs qui exercent ce droit.

La décision affectera des dizaines de millions de travailleurs

En octobre, 18 pays et cinq organisations internationales, dont l’OIT, ont présenté des témoignages oraux devant la CIJ, et d’autres pays ont déposé des contributions écrites. La majorité des participants ont soutenu le droit de grève, garanti dans la plupart des pays européens.

Harold Koh, qui représentait la Confédération syndicale internationale (CSI) devant la CIJ, a déclaré aux juges que l’affaire « affecterait les droits réels de dizaines de millions de travailleurs dans le monde ». Si la Cour jugeait que la Convention ne protège pas le droit de grève, Koh a prévenu : « Les groupes nationaux d’employeurs contesteraient le droit de grève pays par pays, en se concentrant d’abord sur les nations dotées de tribunaux dociles, d’une société civile faible et de médias inefficaces. »

Jeffrey Vogt a travaillé avec l’équipe juridique de la CSI sur les mémoires et plaidoiries présentés à la CIJ. Le livre co-écrit de Vogt, Le droit de grève en droit internationala fourni une feuille de route juridique pour l’affaire.

« La décision traite du droit de grève dans l’abstrait – la convention le protège-t-elle – mais n’aborde pas les modalités », a ajouté Vogt. La Cour a écrit que sa « conclusion selon laquelle le droit de grève est protégé par la convention n° 87 n’implique aucune détermination sur le contenu précis, la portée ou les conditions d’exercice de ce droit ».

« C’était une décision consciente », a noté Vogt. « Nous ne voulions pas que le tribunal tente de définir le champ d’application, d’autant plus que nous pensons que c’est le rôle du système de contrôle de l’OIT. » Vogt a déclaré que « la CIJ a accordé « un grand poids » aux opinions du système de contrôle, ce qui est utile. Et bien que « l’OIT ait soutenu des grèves secondaires », dans lesquelles les travailleurs font grève en solidarité avec d’autres travailleurs d’un employeur différent, la décision de la CIJ ne s’est pas prononcée sur cette question spécifique.

Le droit de grève aux États-Unis

Aux États-Unis, la plupart des travailleurs du secteur privé ont le droit de faire grève en vertu de la National Labor Relations Act (NLRA). Les employés, y compris les travailleurs internationaux et sans papiers, ne peuvent pas être licenciés ni faire l’objet de mesures disciplinaires pour avoir participé à une grève légale.

« Les personnes exemptées de la NLRA, comme les travailleurs agricoles et domestiques, ne sont pas limitées dans leur droit de grève mais ne bénéficient d’aucune protection contre le licenciement s’ils font grève et n’ont pas le pouvoir d’empêcher de telles représailles », a ajouté Mirer.

Certains États ont leurs propres lois accordant une protection aux travailleurs domestiques et 14 États garantissent aux travailleurs agricoles le droit de négociation collective.

Les travailleurs des chemins de fer et des compagnies aériennes ne sont pas couverts par la NLRA, mais ils sont soumis à la loi sur le travail ferroviaire, qui comporte plusieurs limitations au droit de grève.

Ces dernières années, le Congrès et les tribunaux ont restreint la définition d’une « activité concertée protégée » en vertu de la NLRA. Les effectifs syndicaux diminuent. Néanmoins, les grèves aux États-Unis ont augmenté de près de 50 % en 2022, selon l’Economic Policy Institute.

En 2023, la Cour suprême des États-Unis a affaibli les protections juridiques en cas de grève Glacier Northwest, Inc. c. Fraternité internationale des Teamstersce qui permet aux employeurs de poursuivre plus facilement les syndicats devant les tribunaux de l’État. Seul le juge Ketanji Brown Jackson était en désaccord, écrivant : « Le droit de grève est fondamental dans le droit du travail américain. » Elle a noté :

Les ouvriers ne sont pas des serviteurs sous contrat, tenus de continuer à travailler jusqu’à ce que tout arrêt de travail planifié soit aussi indolore que possible pour leurs maîtres. Il s’agit d’employés dont la décision collective et pacifique de suspendre leur travail est protégée par la (Loi nationale sur les relations de travail) même en cas de préjudice économique.

Les protections de la NLRA pour les travailleurs du secteur privé ne s’étendent pas aux employés du secteur public. « Aux États-Unis, les employés du secteur public ont été empêchés de plusieurs manières de faire grève », a déclaré Mirer.

Il est légalement interdit aux travailleurs fédéraux de faire grève. Trente-six États interdisent aux travailleurs du secteur public de faire grève. Trois autres États qui n’ont pas abordé la question interdiraient probablement également les grèves dans le secteur public. Dans les 12 États où les grèves ne sont pas illégales en soi, diverses conditions préalables doivent être remplies avant que les travailleurs puissent engager une grève.

La Fédération syndicale mondiale, qui a joué un rôle décisif dans la création de la convention n° 87 en 1948, a salué la décision de la CIJ :

(Il) est clair que l’existence d’un mouvement syndical militant et orienté vers la classe est le facteur essentiel, décisif et irremplaçable pour garantir que le droit de grève, ainsi que les conventions, les négociations collectives, les lois du travail et les réalisations des travailleurs, ne soient pas de simples paroles vides de sens sur le papier mais soient mis en œuvre dans la pratique. La FSM réitère son appel à lutter dans chaque pays, secteur et lieu de travail pour sauvegarder le droit sacré de grève dans la pratique.

« Il appartient aux travailleurs et à leurs organisations de s’appuyer sur la décision de la CIJ pour garantir que le droit de grève puisse être un outil efficace pour renforcer le pouvoir des travailleurs », a déclaré Mirer.