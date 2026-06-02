Trump nomme un ancien directeur de prison privée au poste de directeur par intérim de l’ICE

Le président Donald Trump a fait appel à David Venturella, ancien responsable de l’ICE et cadre de la société pénitentiaire privée GEO Group, pour remplacer Todd Lyons à la tête de l’immigration et de l’application des douanes. GEO Group a vu ses bénéfices passer de 32 millions de dollars en 2024 à plus de 254 millions de dollars en 2025, alors que l’administration Trump a élargi les contrats gouvernementaux avec les prisons ICE dans tout le pays.

Setareh Ghandehari, directrice du plaidoyer chez Detention Watch Network, affirme que les sociétés pénitentiaires privées entretiennent une relation « complexe » avec l’ICE. « C’est vraiment une porte tournante », dit-elle, soulignant que Venturella a travaillé pour ICE sous les présidents Bush et Obama, puis est allée chez GEO Group avant cette dernière nomination par le président Trump. « Il est vraiment difficile de voir où s’arrêtent les intérêts de l’ICE et où commencent ceux des sociétés pénitentiaires privées », déclare Ghandehari.

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AMY GOODMAN : C’est La démocratie maintenant !démocratienow.org. Je m’appelle Amy Goodman.

Comme l’a dit Paul Barrett, directeur par intérim de l’Immigration and Customs Enforcement, eh bien, il a officiellement démissionné de l’agence à peine environ un an après sa nomination pour superviser l’expansion rapide par Trump des raids de l’ICE à l’échelle nationale, de la détention des immigrants et des expulsions. Hier, c’était le dernier jour officiel de Todd Lyons à la tête d’ICE, après avoir annoncé en avril qu’il se retirerait d’ici la fin mai. Lyon n’a jamais été confirmé par le Sénat. Au cours de son mandat, il a défendu à plusieurs reprises les tactiques de l’ICE, alors même que l’agence faisait face à une surveillance croissante de la violente répression de ses agents contre les manifestants et du traitement déshumanisant des immigrés.

L’homme qui continue d’être à la tête de l’ICE aujourd’hui et qui succède à Lyon, Trump a fait appel à David Venturella, un ancien responsable de l’ICE, directeur d’une prison privée, qui était vice-président du groupe GEO, pour remplacer Lyon. La sénatrice Elizabeth Warren exige que Venturella divulgue plus de détails sur ses liens avec GEO Group, qui, selon Public Citizen, a vu ses bénéfices passer de 32 millions de dollars en 2024 à plus de 254 millions de dollars l’année dernière, alors que l’administration Trump étend les contrats gouvernementaux avec les prisons ICE à l’échelle nationale. La lettre du sénateur Warren à Venturella disait notamment : « Vous avez travaillé au sein du GEO Group, le plus grand entrepreneur privé de prisons exploitant des centres de détention pour immigrants à travers les États-Unis, pendant plus d’une décennie avant de rejoindre l’ICE ; cette histoire, et votre utilisation déclarée du personnel et des ressources du DHS pour des faveurs personnelles ou politiques, soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à votre capacité à servir efficacement en tant que leader de l’ICE, en particulier à un moment où le programme d’expulsions massives de l’administration Trump viole systématiquement les droits humains fondamentaux », a écrit le sénateur Warren.

Pour en savoir plus, nous sommes rejoints par Setareh Ghandehari, directrice du plaidoyer chez Detention Watch Network. Parlez-nous davantage de qui est David Venturella et du rôle que GEO Group a joué dans l’expansion de ces prisons privées à but lucratif à travers le pays détenant des immigrants.

SETAREH GHANDEHARI : Bonjour, Amy. Merci de m’avoir invité.

Oui, comme vous l’avez mentionné, David Venturella est un fonctionnaire qui entre et sort du groupe ICE et GEO depuis des décennies maintenant. Il a travaillé à l’ICE dans le passé sous les administrations Bush et Obama, a passé du temps au sein du groupe GEO, a été au cours de la dernière année conseiller, une sorte d’entrepreneur auprès de l’ICE, et va maintenant diriger l’agence.

Et, vous savez, dans son rôle chez GEO Group, il a supervisé les contrats que GEO Group négociait et développait avec ICE au cours des deux dernières années, Delaney Hall étant l’un de ces contrats. Il s’agit d’un centre de détention relativement nouveau qui a ouvert ses portes au cours des deux dernières années. Celui-ci, ainsi que plusieurs autres que nous surveillions depuis l’administration Biden, ont ouvert au cours des deux dernières années et détiennent des personnes sous la garde de l’ICE maintenant sous l’administration Trump. Et comme vos invités l’ont mentionné précédemment, les conditions dans ces établissements, comme les conditions dans les centres de détention à travers le pays, qu’ils soient gérés par GEO Group ou l’un des autres prestataires de détention privés ou par le gouvernement local, fédéral ou étatique, les conditions sont épouvantables. Et Venturella a joué un rôle très direct dans la façon dont tout cela s’est développé au cours de la dernière année, deux ans en particulier, mais en réalité des décennies.

AMY GOODMAN : Je veux dire, il est très intéressant que Venturella et Tom Homan, le soi-disant tsar des frontières, qui nie que les immigrants détenus fassent une grève de la faim, mais menace ensuite de les nourrir de force, aient travaillé sous Obama, le président Obama.

SETAREH GHANDEHARI : Exactement. Et c’était – vous savez, tout comme nous le voyons aujourd’hui sous le président Trump avec cette campagne de détention et d’expulsion massives, les années Obama ont été la dernière période d’expulsions massives que nous avons vue. Vos téléspectateurs s’en souviennent peut-être, il a été surnommé le « déportateur en chef » par de nombreux défenseurs des droits des immigrés. Il a supervisé un grand nombre d’expulsions au cours de son mandat. Et bien sûr, Venturella était à l’agence à ce moment-là. Et maintenant, il soutient l’administration Trump actuelle et mène une campagne de détention et d’expulsion massive et vraiment brutale.

AMY GOODMAN : Il a été vice-président principal du GEO Group, qui gère Delaney Hall et de nombreuses autres prisons pour immigrants, et est désormais, à partir d’aujourd’hui, à la tête de l’ICE. Pourriez-vous commenter le montant d’argent que GEO Group reçoit ? Comme Detention Watch l’a noté, plus tôt cette année, GEO Group a déclaré un bénéfice record de 254 millions de dollars l’année dernière, soit une augmentation d’environ 700 % par rapport à l’année précédente.

SETAREH GHANDEHARI : Oui, je vais le répéter, pour être sûr que vos téléspectateurs aient entendu : une augmentation de 700 % des bénéfices. Je veux dire, c’est vraiment, vraiment du jamais vu. Et, vous savez, nous avons entendu tout au long du cycle électoral à quel point les sociétés pénitentiaires privées étaient enthousiasmées par l’arrivée potentielle d’une administration Trump. Vous savez, déjà sous l’administration Biden, des négociations étaient en cours autour de l’expansion. Nous avions gardé un œil sur Delaney Hall, à North Lake dans le Michigan, ainsi que sur plusieurs autres installations qui étaient en négociation pour de nouveaux contrats avec ICE, et puis, bien sûr, avec l’arrivée de l’administration Trump et avec cette campagne élargie de détention et d’expulsion, nous avons vraiment réalisé un profit énorme, énorme.

Et je pense qu’il est vraiment essentiel que les gens comprennent vraiment la relation complexe que les sociétés pénitentiaires privées entretiennent avec l’ICE. C’est vraiment une porte tournante, et c’est un exemple classique, comme je l’ai déjà dit, Venturella étant à l’ICE auparavant sous Bush et Obama, puis retournant au GEO, et maintenant de nouveau sous l’administration Trump. Et il est vraiment difficile de voir où s’arrêtent les intérêts de l’ICE et où commencent ceux des sociétés pénitentiaires privées. Ils sont tellement liés qu’il est difficile de voir une séparation entre eux.

AMY GOODMAN : Enfin, Le Washington Post a observé : « Une règle d’éthique fédérale interdit généralement aux employés du gouvernement de travailler sur des contrats attribués à leurs anciens employeurs pendant (un) an, mais l’administration a accordé (Venturella) une dérogation à cette règle. » En tant que conseiller de l’ICE, Venturella a plaidé en faveur de l’utilisation d’entrepôts pour détenir les immigrants, une pratique qui a suscité l’indignation à l’échelle nationale. NBC News a noté qu ‘«après avoir pris sa retraite de GEO, Venturella était consultant pour la société, conseillant sur les contrats nouveaux et existants, selon un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.» Vos derniers commentaires au cours de ces 30 dernières secondes, Setareh ?

SETAREH GHANDEHARI : Cela montre vraiment l’ampleur de la corruption au sein de cette administration, le fait qu’il ait pu obtenir une dérogation. En passant, vous savez, l’ancienne procureure générale Pam Bondi était également une lobbyiste pour des sociétés pénitentiaires privées. Je veux dire, l’enchevêtrement est profond. Et en fin de compte, les personnes qui souffrent sont celles qui sont derrière les barreaux dans les centres de détention à travers le pays, ainsi que leurs proches et, en passant, vous savez, tous les Américains. Je veux dire, tout cela a un coût moral élevé et des milliards de dollars des contribuables, car, vous le savez, en ce moment, le Congrès envisage de donner à l’ICE 38 milliards de dollars supplémentaires, ce qui, soit dit en passant, est le même montant d’argent qu’ils proposent de dépenser pour ces entrepôts de détention.

AMY GOODMAN : Setareh Ghandehari, je tiens à vous remercier d’être avec nous, directrice du plaidoyer au Detention Watch Network.

Ensuite, nous nous rendons à Spokane, dans l’État de Washington, où trois personnes ont été reconnues coupables de complot pour avoir participé à une manifestation. Nous parlerons à l’un d’eux, le vétéran de l’armée Bajun Mavalwalla, et au journaliste Aaron Glantz. Reste avec nous.

(casser)

AMY GOODMAN : « Rapture » de Kassi Valazza, interprété au Brooklyn Folk Festival.