Les exigences du Canada en matière de visa obligent les étudiants de Gaza à suspendre leurs rêves

Une partie de la série Lutte et solidarité : écrire pour la libération palestinienne

Pour Khaled et Raneen, la vie quotidienne dans la bande de Gaza est marquée par le bourdonnement constant des drones militaires israéliens survolant la ville centrale de Deir al-Balah, qu’ils considèrent désormais comme leur foyer.

Le couple palestinien du nord de Gaza a été déplacé plus de 10 fois depuis le début de la guerre israélienne contre l’enclave en 2023.

Et malgré un cessez-le-feu négocié par les États-Unis et promulgué en octobre, ils affirment que le sentiment de sécurité reste hors de portée.

Khaled et Raneen disent que leur situation, bien que commune à celle de centaines de milliers d’autres Palestiniens déplacés à travers Gaza, est encore plus frustrante parce qu’ils ont tous deux été acceptés dans une université canadienne pour poursuivre leurs études en médecine.

Raneen a été admise à un doctorat en sciences infirmières. programme et Khaled a été invité à compléter une bourse de recherche dans le département de cardiologie, tous deux à l’Université Western dans la province canadienne de l’Ontario.

Mais sans moyen de quitter Gaza, qui est soumise à un blocus israélien brutal, ni la possibilité de compléter leur demande de visa en raison de ces restrictions sur leur liberté de mouvement, le couple a été contraint de reporter leur admission à maintes reprises.

« Attendre nos rêves, c’est vraiment difficile », a déclaré Khaled, 28 ans.

Les deux hommes font partie des plus de 130 étudiants palestiniens de la bande de Gaza qui ont été acceptés dans des universités canadiennes mais n’ont pas pu finaliser leur visa et se rendre au Canada pour commencer leurs études, selon un groupe local à but non lucratif, le réseau des étudiants et universitaires palestiniens à risque (PSSAR).

La plupart des étudiants restent bloqués à Gaza, où les attaques israéliennes continues ont tué plus de 600 Palestiniens depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre, selon les derniers chiffres du ministère palestinien de la Santé.

« Nous avons obtenu nos diplômes avec excellence. Nous avons eu l’opportunité de terminer nos études au Canada. Nous avons demandé notre(s) visa(s)… Nous avons rassemblé les documents pendant les moments les plus difficiles », a ajouté Khaled. « Nous (ne pouvons) rien faire, juste attendre. »

« Je ne sais pas quoi dire »

Nada El-Falou est directrice des services aux étudiants chez PSSAR, le groupe basé au Canada qui défend les intérêts des étudiants coincés à Gaza.

Elle a déclaré que certains d’entre eux attendaient leur visa canadien depuis plus de 20 mois, souvent au péril de leur vie.

En décembre 2024, par exemple, deux doctorants. des étudiantes – les sœurs jumelles Sally et Dalia Ghazi Ibaid – ont été tuées dans une attaque israélienne sur Gaza alors qu’elles étaient en train de demander leur permis pour fréquenter l’Université canadienne de Waterloo.

Un autre étudiant palestinien potentiel a perdu ses deux parents et plusieurs frères et sœurs dans le bombardement israélien, a déclaré El-Falou, tandis que deux autres ont passé des semaines dans des unités de soins intensifs (USI) après avoir subi des blessures graves.

Comme dans le cas de Khaled et Raneen, El-Falou a déclaré qu’une pierre d’achoppement majeure était l’exigence du Canada selon laquelle les étudiants soumettent des données biométriques – empreintes digitales et photographies – pour finaliser leur demande de visa.

Cela ne peut pas être fait à Gaza, a expliqué El-Falou, et le siège continu d’Israël sur le territoire signifie que les étudiants ne peuvent pas non plus atteindre l’Égypte ou la Cisjordanie occupée, où ils font généralement prendre leurs empreintes digitales et leurs photos.

Alors que le point de passage sud de Rafah, entre Gaza et l’Égypte, a récemment rouvert après une longue fermeture, seul un petit nombre de patients palestiniens ayant besoin de soins médicaux à l’étranger ont été autorisés à quitter la bande.

« Ils ne peuvent donc pas quitter Gaza pour soumettre leurs données biométriques et pourtant, ces données biométriques doivent toujours être soumises pour compléter leur demande », a déclaré El-Falou.

Le Canada a déjà renoncé à la biométrie dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu’il a aidé des Ukrainiens à venir au Canada.

Pourtant, les retards dans le traitement des visas canadiens ont également persisté pour le nombre limité d’étudiants palestiniens qui ont pu quitter Gaza au milieu de la guerre.

Environ 30 étudiants sont arrivés en Égypte au cours des deux dernières années, mais leurs candidatures restent bloquées au stade de la vérification des antécédents, a déclaré El-Falou.

« Cela fait plusieurs mois que nous faisons officiellement campagne, et chaque fois que les étudiants me demandent : « Nada, qu’en penses-tu ? Que dois-je faire ? Pensez-vous que nous pourrons bientôt venir au Canada ? » Je n’ai pas de mots. Je ne sais pas quoi dire », a-t-elle déclaré.

« Je suis gêné de dire : ‘Je suis désolé, je n’ai aucune mise à jour.' »

Des militants des droits de la personne demandent au Canada de renoncer à la biométrie et d’accélérer les visas

Le PSSAR a exhorté le gouvernement canadien à renoncer à ses exigences biométriques et à accélérer le traitement des visas pour les étudiants palestiniens de Gaza.

Les défenseurs des droits de l’homme ont souligné le fait que le Canada avait déjà renoncé à la biométrie dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsqu’il a aidé des Ukrainiens à venir au Canada après l’invasion de leur pays par la Russie en 2022. Certains candidats ukrainiens « à faible risque » n’étaient pas tenus de soumettre des données biométriques à l’étranger dans le cadre de ce programme.

El-Falou a également noté que d’autres pays, comme le Royaume-Uni, ont réussi à faire accepter certains étudiants palestiniens dans leurs universités hors de Gaza.

« Le fait que le Canada ne l’ait pas encore fait malgré nos demandes me montre qu’il y a un manque de volonté politique, et j’espère que cela pourra changer », a-t-elle déclaré, exhortant le bureau du premier ministre Mark Carney à intervenir directement dans les cas des étudiants.

Depuis le début de la guerre à Gaza, le Canada a été appelé à sanctionner Israël pour son offensive, qu’une commission des Nations Unies a qualifiée de génocide, et à combler les lacunes en matière d’exportation d’armes pour empêcher les armes fabriquées au Canada d’atteindre Israël.

Le gouvernement canadien a également été critiqué pour ce que les avocats et les défenseurs des droits considèrent comme un échec du programme spécial de visa pour Gaza, lancé début 2024, pour offrir la résidence temporaire aux Palestiniens dont les proches sont déjà au Canada.

Tout comme les demandeurs de visa étudiant, les familles palestiniennes qui ont demandé un permis de séjour temporaire spécial se sont plaintes du fait que le Canada n’a rien fait pour aider leurs proches à quitter Gaza, tout en maintenant des exigences onéreuses en matière de visa.

Contacté au sujet des étudiants palestiniens bloqués à Gaza, le ministère canadien de l’Immigration a déclaré que « toute personne souhaitant venir au Canada doit répondre à nos critères d’admissibilité et d’éligibilité, y compris la biométrie et les contrôles de sécurité ».

« De plus, la biométrie ne peut être complétée qu’après que les gens ont quitté Gaza, car IRCC n’y est pas présent. Nous comprenons que cela peut être difficile pour les résidents de Gaza, mais ces exigences sont nécessaires pour garantir l’intégrité de notre système d’immigration et la sécurité des Canadiens », indique le communiqué.

Bien qu’IRCC ait reconnu que certains étudiants palestiniens admis dans les universités canadiennes « ont connu des délais de traitement plus longs pour les permis d’études », il n’a pas fourni d’explication pour ces retards.

« Après avoir reçu leurs lettres d’acceptation, les étudiants internationaux potentiels doivent toujours satisfaire à toutes les exigences en matière de visa. Dans la mesure du possible, nos centres de demande de visa dans les pays voisins de Gaza offrent un traitement accéléré », indique-t-il.

« Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales – à tous les niveaux – pour plaider en faveur de la sécurité des habitants de Gaza, mais nous ne décidons pas en fin de compte qui peut partir. »

Le ministère a déclaré que 950 Palestiniens étaient arrivés au Canada grâce au programme spécial de visa pour Gaza d’ici la fin novembre 2025. 410 autres sont arrivés via d’autres programmes, a-t-il ajouté, sans fournir plus de détails.

« La lumière au bout de ce tunnel »

De retour à Deir al-Balah, Khaled a déclaré que tout ce que lui et Raneen demandaient, c’était une opportunité de poursuivre leurs études, car la guerre israélienne a rendu impossible les études dans la bande de Gaza.

« Nous pensons que nous y arriverons, que nous saisirons nos opportunités. Même si nous sommes frustrés, nous pensons toujours qu’il y a une lumière au bout du tunnel. »

Depuis 2023, l’armée israélienne a détruit plus de 90 % des écoles de l’enclave, selon une commission de l’ONU qui a accusé en juin Israël de tenter de « anéantir la vie des Palestiniens à Gaza » en attaquant des sites éducatifs, religieux et culturels.

« La destruction du système éducatif à Gaza devrait nuire aux Palestiniens pour les générations à venir, avec pour conséquence des défis en termes de développement économique, de travail et de capacités sociales », a déclaré la commission dans son rapport.

« Nous pensons que nous y arriverons, que nous saisirons nos opportunités. Même si nous sommes frustrés, nous pensons toujours qu’il y a une lumière au bout de ce tunnel », a déclaré Khaled.

La jeune fille du couple a été une source d’inspiration, a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils voulaient s’assurer qu’elle soit en sécurité et qu’elle ait également un avenir radieux. « C’est la personne qui nous a fait croire et rêver. »