Que peut faire Mamdani pour lutter contre les menaces de Trump concernant le déploiement de la Garde nationale ?

Si le président Donald Trump met ses menaces à exécution, Zohran Mamdani pourrait devenir le premier maire de New York contraint de faire face à un déploiement fédéral non invité de la Garde nationale. Le mois dernier, Trump a insinué qu’il enverrait des troupes pour « nettoyer » la plus grande ville du pays si Mamdani remportait les élections, comme il l’a fait de manière décisive mardi soir. Les responsables de l’administration Trump ont également menacé d’intensifier les opérations de contrôle de l’immigration dans la ville.

Pendant la campagne électorale, Mamdani, dont la campagne n’a pas répondu aux questions de cet article, a fait valoir qu’il était le candidat qui défendrait fermement les cinq arrondissements contre les forces de l’ordre fédérales. Dans son discours de victoire mardi soir, il s’est félicité d’une confrontation avec le président.

« Donald Trump, puisque je sais que vous regardez, j’ai quatre mots pour vous : augmentez le volume », a-t-il déclaré. « New York restera une ville construite par des immigrants, alimentée par des immigrants. Et à partir de ce soir, dirigée par un immigrant. Alors écoutez-moi, Président Trump, quand je dis cela. Pour atteindre l’un d’entre nous, vous devrez passer par nous tous. «

La rhétorique correspondait à sa promesse lors du dernier débat à la mairie de combattre Trump « à chaque étape du processus » lors des descentes d’immigration menées par les forces de l’ordre fédérales. Mamdani a également salué les litiges qui ont limité le déploiement des troupes de la Garde nationale dans d’autres villes et a vanté une « coalition » entre lui-même, la gouverneure Kathy Hochul et la procureure générale Letitia James « qui serait en première ligne pour combattre Donald Trump ».

Il existe relativement peu de précédents dans l’histoire des États-Unis de déploiements de la Garde nationale par Trump dans des villes qui ont vu des manifestations contre sa politique d’immigration. Les critiques craignent que l’envoi de troupes militaires – entraînées pour combattre à l’étranger – pour répondre aux opposants nationaux au président puisse réprimer la dissidence et attiser la peur parmi les communautés immigrées.

Le pouvoir formel du maire de contraindre les troupes et les agents fédéraux est limité : les experts et les responsables affirment que l’action au niveau de l’État au-dessus de l’hôtel de ville et l’organisation de la base en dessous offrent les voies les plus prometteuses pour contrecarrer les incursions fédérales. Pourtant, en tant que haut responsable de la ville, Mamdani pourrait soutenir ces efforts.

Trump a envoyé des troupes de la Garde nationale à Washington, DC, où elles surveillent les rues, et à Los Angeles, où leur mission est de protéger les biens et les agents fédéraux. Il a tenté de les déployer à Chicago et à Portland, dans l’Oregon, mais les poursuites intentées par des représentants de l’État ont jusqu’à présent fait échouer ces efforts.

Un litige similaire mené par l’État serait le moyen le plus efficace de lutter contre un déploiement de la Garde nationale à New York, estiment les experts juridiques.

« En règle générale, le maire n’est pas le responsable de l’État ou du gouvernement local le plus habilité à repousser un déploiement de la Garde nationale », a déclaré Chris Mirasola, professeur adjoint au centre de droit de l’Université de Houston et expert en déploiement militaire national.

Les gouvernements municipaux peuvent également contribuer à élaborer les arguments juridiques de l’État. La Maison Blanche peut appeler la Garde nationale au service fédéral lorsque le pays est confronté à une invasion étrangère ou à une rébellion, ou si le président ne peut pas exécuter les lois fédérales sans elle. Il est interdit aux troupes déployées par le président de participer à des activités civiles d’application de la loi, telles que procéder à des arrestations ou exécuter des mandats.

Compte tenu de ces restrictions, les faits documentés sur le terrain sont importants pour convaincre les tribunaux que les allégations fédérales de rébellion ou de criminalité endémique sont exagérées et que les troupes ont assumé des rôles d’application de la loi qu’elles ne peuvent pas légalement remplir, a déclaré Perry Grossman, avocat superviseur à l’Union des libertés civiles de New York.

Certains responsables locaux et militants envisagent déjà une campagne de collecte d’informations. Hands Off NYC, une coalition de syndicats, de groupes confessionnels et d’organisations de défense, a organisé un appel la semaine dernière pour discuter de la manière dont les résidents pourraient agir pour contrer les troupes fédérales, notamment en documentant l’activité fédérale dans leurs communautés pour soutenir une action en justice. Le maire pourrait utiliser sa plateforme publique pour sensibiliser à ces efforts, peut-être en encourageant les New-Yorkais à utiliser un portail Web annoncé le mois dernier par le bureau du procureur général de l’État, après un raid très médiatisé dans le quartier chinois de Manhattan, pour soumettre des vidéos et des photos de l’activité fédérale.

Cela pourrait être « un mécanisme vraiment efficace pour transmettre ces informations » entre les mains des procureurs de l’État afin de soutenir les litiges, a déclaré Mirasola.

Lorsqu’il s’agit de contrer les forces de l’ordre fédérales qui effectuent des raids contre l’immigration, Mamdani pourrait jouer un rôle essentiel en canalisant les ressources vers les services juridiques d’immigration et en s’assurant que le département juridique de la ville est prêt à engager des poursuites, a déclaré Murad Awawdeh, président de la New York Immigration Coalition.

Il pourrait également s’inspirer des dirigeants d’autres villes. À Los Angeles, la maire Karen Bass a affronté des agents fédéraux dans un parc d’un quartier à forte concentration d’immigrés – dans le cadre d’une manifestation d’opposition que certains observateurs attribuent au redressement de sa fortune politique. À Chicago, le maire Brandon Johnson a signé un décret interdisant aux agents fédéraux d’accéder aux propriétés de la ville pour faire respecter l’immigration civile, bien que certains défenseurs souhaitent que la ville fasse davantage pour faire respecter ce décret.

À Chicago, comme à New York, les policiers locaux n’ont pas le droit de collaborer avec les forces de l’ordre civiles en matière d’immigration, mais ils se sont retrouvés au milieu d’affrontements entre les autorités de l’immigration et les résidents – et parfois aspergés de gaz lacrymogènes par des agents fédéraux.

Le département de police de la ville de New York pourrait également se trouver tiraillé entre rester à l’écart des raids de l’ICE et maintenir l’ordre, a déclaré Scott Shuchart, qui a été directeur adjoint des affaires réglementaires et de la politique à l’ICE sous l’administration Biden. Un certain degré de communication sur les activités fédérales serait utile même si l’agence ne collabore pas avec les autorités civiles en matière d’immigration, a-t-il déclaré.

« Vous ne voulez pas d’une guerre de tirs entre le NYPD et l’ICE, mais vous avez évidemment besoin que la police assure réellement la sécurité publique lorsque cette armée privée circule dans la ville pour faire n’importe quoi », a déclaré Shuchart.

Certains élus ont déclaré souhaiter que le ministère adopte une position plus oppositionnelle, arrêtant les agents fédéraux s’ils enfreignent la loi. Mamdani a déclaré le mois dernier que les agents de l’ICE devraient être « tenus responsables » dans ces cas.

« Ce que nous avons vu de l’ICE, c’est qu’il s’agit d’une entité imprudente, qui se soucie peu de l’État de droit aux États-Unis, des personnes qu’elle est censée servir », a-t-il déclaré.

Les appels à l’arrestation des agents de l’ICE équivaut à une « démagogie », a soutenu l’ancien commissaire de la police de New York, Bill Bratton.

« Cela n’arriverait pas si ces responsables fédéraux chargés de l’application des lois étaient engagés dans des actions sanctionnées par le procureur général et par le gouvernement fédéral », a-t-il déclaré.

Les policiers de New York n’étaient pas sur place dans le quartier chinois lorsque les autorités fédérales ont arrêté neuf immigrants le mois dernier, mais des membres du controversé groupe de réponse stratégique du département étaient stationnés au 26 Federal Plaza alors que les manifestants se rassemblaient ce soir-là. C’est le bon rôle pour l’agence, a soutenu Bratton.

Mamdani s’est engagé à dissoudre le Groupe de réponse stratégique, qui a suscité des plaintes et des poursuites judiciaires concernant le traitement réservé aux manifestants. Cela pourrait perturber la stratégie de la ville pour répondre aux manifestations majeures à un moment où l’administration Trump a cité les manifestations pour justifier le déploiement de la Garde nationale.

Quel que soit le rôle joué par Mamdani, les défenseurs des droits des immigrés et les dirigeants locaux n’attendent pas son investiture pour commencer à se préparer à l’éventualité d’une extension des raids de l’ICE ou du déploiement de la Garde nationale.

Jennifer Gutierréz, conseillère municipale de Brooklyn, a déclaré dans une interview avant les élections qu’elle était impatiente de voir le prochain maire prendre une position ferme contre les forces fédérales à New York. Mais elle a souligné que la forte opposition locale n’a pas empêché Trump d’essayer d’envoyer la Garde nationale dans d’autres villes. Les litiges et autres mesures formelles ont à eux seuls une valeur limitée pour contrer une administration qui a montré sa volonté de repousser les limites de la loi, a-t-elle soutenu.

Au niveau du quartier, Gutierréz a travaillé avec des organisations à but non lucratif et des écoles pour diffuser des informations sur les droits légaux et organiser des réseaux de soutien qui pourraient distribuer de la nourriture et accompagner les enfants en classe si un afflux des forces de l’ordre fédérales faisait peur aux résidents immigrés de quitter leur domicile. Le maire pourrait également amplifier ces efforts, a-t-elle déclaré.

«Je pense que cela a une valeur à 100%», a-t-elle déclaré.