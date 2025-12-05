Trump intensifie sa répression contre les voies d’immigration légales

Murad Awawdeh, défenseur des droits des immigrés, se joint à nous pour discuter de la répression anti-immigrés menée à l’échelle nationale par Donald Trump et de la manière dont elle se manifeste dans la ville natale de Trump, à New York, où des centaines de New-Yorkais ont récemment bloqué un raid d’immigration fédéral ciblant les vendeurs ambulants d’Afrique de l’Ouest avant même qu’il ne commence. « Il n’a jamais été question de contrôle. Il n’a jamais été question de sécurité et de sûreté. Il s’agit de cruauté », déclare Awawdeh à propos de la persécution des immigrants par l’administration Trump. « Sa guerre contre les immigrés et son programme d’expulsions massives visent à rendre l’Amérique à nouveau blanche. »

TRANSCRIPTION

Ceci est une transcription urgente. La copie peut ne pas être dans sa forme définitive.

AMY GOODMAN : C’est La démocratie maintenant !démocratienow.org, Le rapport Guerre et Paix. Je m’appelle Amy Goodman, avec Nermeen Shaikh.

NERMEEN CHEIKH : Nous observons maintenant la répression croissante des voies d’immigration légales, alors que l’administration Trump a annoncé qu’elle suspendait le traitement des cartes vertes et de la citoyenneté américaine pour les immigrants de 19 pays non européens qui étaient déjà soumis à une interdiction de voyager mise en place plus tôt cette année.

Cela survient alors que les agents fédéraux de l’immigration auraient commencé des opérations ciblant la communauté somalienne de la région de Minneapolis-St. Région Paul. L’annonce de l’administration Trump a également suspendu toutes les décisions d’asile pour les immigrants actuellement aux États-Unis, après qu’un ressortissant afghan a été accusé du meurtre d’un membre de la Garde nationale et d’en avoir grièvement blessé un autre à Washington, DC, la semaine dernière. Il a plaidé non coupable.

AMY GOODMAN : Pour en savoir plus, nous sommes rejoints par Murad Awawdeh, président et directeur général de la New York Immigration Coalition, qui fait partie du comité du maire élu Zohran Mamdani sur la justice pour les immigrants. Dans un instant, nous allons vous poser des questions sur ce qui s’est passé ici à New York avec les tentatives de raids ICE déjouées par la communauté. Mais d’abord, parlons exactement de ce dont parle le président Trump lorsqu’il dit qu’il va mettre un terme à l’immigration en provenance du « tiers-monde », et quels sont les effets réels que cela aura.

MURAD AWAWDEH : Ainsi, Donald Trump a fait plusieurs allégations horribles contre les communautés d’immigrés, en particulier à la suite de l’incident malheureux et dévastateur à Washington, où il déclare maintenant qu’elles vont suspendre toutes les demandes d’asile et réexaminer également celles qui avaient été approuvées sous l’administration précédente.

Le problème, c’est que l’asile et le statut de réfugié sont parmi les statuts les plus difficiles à obtenir. La quantité de vérifications que vous devez subir est insensée en soi, mais c’est aussi un processus très diligent. Donc, qu’ils disent qu’ils suspendent toutes les demandes d’asile, qu’ils vont examiner tous les réfugiés qui sont entrés dans ce pays, et qu’ils disent maintenant qu’ils vont faire une pause et, en substance, interdire à tous les Noirs, aux Marrons et à tous ceux qui ne sont pas blancs d’entrer aux États-Unis, c’est simplement une autre gifle aux communautés qui continuent de faire avancer ce pays, le moteur économique, le battement de cœur de cette nation.

Donc, ce que nous allons voir, ce sont des millions de familles qui ont attendu, suivi le processus, suivi la loi à la lettre, qui attendent que leurs familles soient réunies avec elles ici, devant être pratiquement laissées dans le flou, ne sachant pas si elles pourront un jour se reconnecter les unes aux autres.

NERMEEN CHEIKH : Et savez-vous, pour quelles raisons ? Je veux dire, à part juste un caprice présidentiel. A-t-il d’abord choisi ces 19 pays ? Et, vous savez, quelque chose de semblable s’est-il déjà produit ici auparavant, comme une suspension pure et simple de l’examen de ces demandes ?

MURAD AWAWDEH : Il y en a eu. Sous Trump 1.0 —

NERMEEN CHEIKH : Oui bien sûr.

MURAD AWAWDEH : — il l’a fait, et presque immédiatement après son entrée en fonction. Il a été poursuivi à plusieurs reprises. Et, en substance, ce qui s’est passé, c’est que l’interdiction a été en partie annulée, mais ensuite également confirmée par la Cour suprême, car elle a déclaré que l’exécutif avait le pouvoir de le faire.

Mais c’est différent. Ils suivent une voie différente, en essayant de dire qu’il s’agira d’une mesure temporaire pour s’assurer, entre guillemets, qu’ils « contrôlent pleinement » les personnes qui entrent dans ce pays.

NERMEEN CHEIKH : Et des gens rapportent déjà qu’ils se sont présentés à des entretiens de carte verte et à des cérémonies de citoyenneté américaine, et qu’ils ont été refoulés sans explication. Ils ne savaient même pas que leurs rendez-vous avaient été annulés. De quel genre de recours les gens disposent-ils désormais ? Je veux dire, c’est une décision extraordinaire.

MURAD AWAWDEH : C’est vraiment… imaginez passer par un processus qui peut prendre jusqu’à 10, 15, 20 ans, et puis, à la toute fin, lorsque vous êtes sur le point de devenir un citoyen américain naturalisé, qui a contribué à cette nation, qui a continué à fonder votre famille ici, a construit votre vie ici pendant des décennies, et puis, à la dernière seconde, on vous dit : « Sortez de la file. se présenter pour un entretien de carte verte, et soit être rejeté et dire que votre rendez-vous a été annulé, soit que la personne est détenue et soumise à une procédure d’expulsion, ce qui se produit également.

NERMEEN CHEIKH : Et même pour obtenir une carte verte, comme d’ailleurs pour quelqu’un qui a suivi le processus, il y a une quantité extraordinaire de contrôles à effectuer et une quantité extraordinaire de paperasse. Et après cette vérification, il faut cinq ans pour obtenir la citoyenneté. Par exemple, que peut-on faire de plus en matière de contrôle ?

MURAD AWAWDEH : C’est juste, vous savez, de la folie à ce stade des excuses qu’ils continuent de trouver, alors que nous savons ce qu’ils essaient de faire. Il n’a jamais été question de vérification. Il n’a jamais été question de sécurité et de sûreté. Il s’agit de cruauté, et c’est là leur point de vue. Et ils continueront à s’appuyer sur leur cruauté, et nous devons continuer à riposter.

AMY GOODMAN : Je voulais simplement nommer les pays, 19 pays, pour lesquels ils arrêtent le traitement, et ils parlent déjà d’ajouter un certain nombre d’autres pays à cela: Afghanistan, Birmanie, Tchad, République du Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Yémen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan et Venezuela.

MURAD AWAWDEH : Oui, ce sont des pays similaires sur lesquels il a essayé, au début, d’imposer une interdiction complète, une interdiction partielle, puis davantage de restrictions, lorsqu’il est arrivé au pouvoir et en disant qu’il allait faire la même chose que la dernière fois. Il s’agit donc en quelque sorte d’utiliser la même astuce, issue de la même boîte à outils, pour tenter de nuire à davantage de communautés à travers le pays.

NERMEEN CHEIKH : Et s’il y avait le moindre doute sur l’intention réelle de l’administration Trump, il a en fait déclaré spécifiquement que les États-Unis devraient accueillir davantage de personnes originaires de pays comme la Norvège, le Danemark et la Suisse, en plus, bien sûr, de son attachement particulier pour les Afrikaners d’Afrique du Sud, d’Afrique du Sud.

MURAD AWAWDEH : Eh bien, nous n’avons pas besoin de deviner pourquoi il dit cela. Il veut faire – et l’ensemble de son programme anti-immigrés, sa guerre contre les immigrés et son programme d’expulsion massive visent à rendre l’Amérique à nouveau blanche. Et c’est à cela que cela se résume.

AMY GOODMAN : Alors parlons de la résistance. Ici à New York, samedi, la police a arrêté un certain nombre de manifestants après que des personnes ont bloqué la sortie d’un parking dans le Lower Manhattan où se trouvaient des agents fédéraux avant un raid de l’immigration ciblant des vendeurs ambulants d’Afrique de l’Ouest, similaire à un raid en octobre sur Canal Street. Ce week-end, Temps Le magazine a titré « Comment 200 New-Yorkais ont déjoué un raid de l’ICE avant même qu’il ne commence ». Tu es arrivé peu de temps après que tout cela se soit produit, Murad. Votre personnel était là. Pouvez-vous parler de ce qui s’est passé ? Et aussi, je veux dire, New York est une ville sanctuaire. La police a procédé à des arrestations, soit une douzaine de personnes. Coopération-t-il avec les agents de l’ICE ?

MURAD AWAWDEH : Ainsi, samedi dernier, vous aviez plusieurs dizaines d’agents de l’ICE rassemblés dans ce garage. Et je pense que les gens ne réalisent pas à quel point New York est grande et petite. Nous sommes une ville de 9 millions d’habitants. Nous sommes sur 300 miles carrés. Et vous savez, il est très difficile de ne pas se faire remarquer, surtout lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose que les citadins n’apprécient pas. Plusieurs personnes en ont été témoins. Ils sont devenus plusieurs dizaines après avoir lancé l’appel, puis plusieurs centaines se sont présentés pour les repousser. Et, en substance, ces New-Yorkais ont contrecarré cela et déjoué ce complot qu’ils avaient de faire une fois de plus cette représentation théâtrale de masse sur Canal Street.

Le problème, c’est que lorsque les manifestants sont arrivés, vous avez fini par voir la police de New York intervenir pour couvrir l’ICE. Et la façon dont la police de New York rapporte cela est qu’ils contrôlaient les foules et les aidaient à les faire sortir, entre guillemets, « du parking » afin qu’ils puissent reprendre leur chemin. Il y a une pente très glissante ici, où ils opèrent dans une zone grise, où ils se sont entendus avec l’ICE, même si c’était à ce moment-là pour contrôler les foules.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir ? Qu’est-ce que cela signifie lorsque la police de New York se présente à un raid de l’ICE, qui se déroule dans toute la ville depuis la création de cette administration au cours des 11 derniers mois ? Ce matin même, à Jackson Heights, il y a eu un raid massif. Alors, qu’est-ce que cela signifie lorsque vous rencontrez ces cas où les New-Yorkais vont se lever et défendre leur communauté de manière non-violente ?