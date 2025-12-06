Les politiques frontalières draconiennes de Trump menacent la Coupe du monde 2026

Le samedi 6 décembre, les fans de football du monde entier découvriront où joueront leurs équipes préférées lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les joueurs et le personnel de 48 pays et territoires disputeront 104 matchs à travers l’Amérique du Nord – et pour la première fois dans l’histoire, le Canada accueillera certains de ces matchs. Ensemble, Toronto et Vancouver accueilleront 13 matchs.

En plus des matchs, 84 sites d’entraînement et 178 terrains d’entraînement seront répartis au Canada, aux États-Unis et au Mexique. De plus, des dizaines de milliers de diffuseurs du monde entier couvriront les matchs dans leur pays d’origine.

Organiser les matchs dans trois pays signifie que la facilité de franchir les frontières est un élément fondamental du bon déroulement de la Coupe du Monde. Des centaines de milliers de joueurs, de membres du personnel et de supporters devront traverser à plusieurs reprises la frontière américano-mexicaine et la frontière canado-américaine pour assister aux matches au cours des six semaines de juin et juillet 2026. Mais déjà, des mois avant le début des jeux, les inquiétudes grandissent quant à savoir si les participants pourront entrer dans les pays hôtes.

« Le fait que la FIFA continue d’accueillir la Coupe du Monde comme prévu et n’ait pas du tout tiré parti de ses relations commerciales pour défendre ses engagements en matière de droits de l’homme témoigne de la capitulation de la FIFA face à un autoritarisme croissant et à la protection des intérêts capitalistes », a ajouté Walia, qui vit à Vancouver.

Plus tôt cette année, plusieurs pays ont émis des avertissements de voyage à leurs citoyens, leur demandant d’être prudents aux États-Unis en raison des tactiques de plus en plus audacieuses des agents chargés de l’application des lois sur l’immigration. Certains réfugiés qui ont traversé la frontière canadienne ont été refoulés par les agents frontaliers canadiens pour ensuite être placés sous la garde de l’ICE et menacés d’expulsion. Soixante mille personnes sont actuellement détenues par l’ICE, le nombre le plus élevé depuis de nombreuses années, et le nombre de décès en détention par l’ICE est le plus élevé depuis 20 ans.

Le 28 novembre 2025, Donald Trump a annoncé sur Truth Social qu’il empêcherait l’immigration vers les États-Unis de personnes originaires, selon ses termes, du « tiers-monde ». Un mois plus tôt, il avait annoncé que les États-Unis n’accepteraient que 7 500 réfugiés par an, un chiffre incroyablement bas étant donné que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime qu’il y a 117,3 millions de personnes déplacées de force sur la planète.

L’administration américaine a signalé que le personnel des équipes iraniennes et haïtiennes, comme les analystes des joueurs, les kinésiologues et autres personnels techniques, ne sera pas autorisé à entrer aux États-Unis pour les jeux.

Ces conditions peuvent potentiellement rendre le passage des frontières pour la Coupe du monde plus dangereux pour le personnel et les supporters. Des erreurs dans les documents ou des retards de visa peuvent exposer une personne à un risque de détention, d’expulsion ou de disparition.

Afin de faciliter l’entrée aux États-Unis pour assister aux matchs, les États-Unis ont créé un visa FIFA spécial pour les détenteurs de billets pour la Coupe du Monde, a annoncé le Département d’État américain en novembre, qui donnera aux supporters des rendez-vous prioritaires pour leurs exigences de visa, ou donnera aux supporters de certains pays l’accès à des exemptions de visa.

Malgré cela, les athlètes et les supporters pourraient avoir des difficultés à traverser les frontières pour assister à l’événement. En octobre, Jolanda Neff, une star internationale du VTT, est arrivée à la Coupe du monde de Lake Placid seulement 45 minutes avant le début de sa course en raison de problèmes de visa. L’entraîneur et vétéran du sport, Steve Peat, s’est vu totalement refuser l’entrée. Dans VTT canadien magazine, Terry McCall a écrit : « pour être très clair, Peaty et Neff sont tous deux des professionnels très expérimentés bénéficiant d’un solide soutien d’équipe. Il ne s’agit pas de quelques juniors qui s’envolent lors de leur premier voyage à l’étranger », avertissant que les fans, les athlètes et le personnel de l’équipe pourraient être confrontés à des difficultés similaires lors de futurs événements sportifs aux États-Unis.

Foot Afrique rapporte que l’administration américaine a déjà signalé que le personnel des équipes iraniennes et haïtiennes, comme les analystes des joueurs, les kinésiologues et autres membres du personnel technique, ne serait pas autorisé à entrer aux États-Unis pour les jeux. Les citoyens iraniens qui font partie de ce personnel de soutien, par exemple, seront probablement rejetés.

Pendant ce temps, le Canada n’a pas annoncé de programme spécial pour la Coupe du monde. Les détenteurs de billets FIFA ont été priés de demander leur visa le plus tôt possible, car rien ne garantit qu’ils seront autorisés à entrer au Canada. Parmi les 48 équipes participant au tournoi, plus de la moitié représentent des pays où le Canada exige un visa pour que ses voyageurs soient autorisés à entrer dans le pays. Les documents peuvent aller de 7 $ CA pour une dispense de visa à 100 $ CA pour un visa. Le gouvernement du Canada conseille aux candidats de mentionner qu’ils viennent au Canada pour la Coupe du monde dans leur demande.

Étoile de Toronto Le chroniqueur sportif Bruce Arthur note que même si le Brésil a exigé que les détenteurs de billets de certains pays détiennent un visa pour la Coupe du monde 2014, ils ont renoncé aux frais. Les détenteurs de billets n’avaient pas besoin de visa pour assister à la Coupe du monde en Russie en 2018 ou au Qatar en 2022.

Simon Black, professeur d’études sociales à l’Université Brock, affirme qu’en augmentant le nombre d’équipes à la Coupe du monde de 32 équipes habituelles à 48, il y aura beaucoup plus d’équipes provenant de petits pays du Sud où, « dans des circonstances « normales », il serait probablement difficile d’entrer (au Canada) de toute façon.

Entrer au Canada est difficile pour les personnes provenant de pays hors d’Europe ou des États-Unis. Les délais de traitement varient énormément : le site Web du gouvernement du Canada affiche environ 469 jours pour la Côte d’Ivoire, 162 jours pour l’Iran, 37 jours pour la Colombie, 23 jours pour la Jamaïque et aucune estimation de temps pour le Cap-Vert – tous des pays qui ont des équipes pour la Coupe du monde.

Un porte-parole du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada a déclaré dans un communiqué par courrier électronique : « Le Canada est ravi d’accueillir des centaines de milliers de visiteurs pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, notamment des athlètes, des entraîneurs, des officiels, du personnel médical, des médias, des sponsors corporatifs et des fans du monde entier. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) travaille en étroite collaboration avec la FIFA et ses partenaires fédéraux pour rendre les voyages au Canada aussi simples et fluides que possible sans compromettre la sécurité. »

Pour éviter certains de ces problèmes, le gouvernement canadien a publié une politique temporaire visant à exempter les personnes munies d’une invitation de la FIFA des exigences en matière d’autorisation de travail.

Les problèmes de visa du Canada pourraient être éclipsés par un président américain erratique qui a fait du contrôle de l’immigration et des expulsions un élément clé du travail de son administration, mais ils pèsent de plus en plus sur les événements internationaux à grande échelle. Lorsque le Symposium international sur l’architecture informatique haute performance s’est tenu à Montréal en 2023, un quart des participants à la conférence se sont vu refuser leur visa. Dans une lettre conjointe signée par 76 informaticiens, ils ont écrit : « Afin de défendre les meilleurs intérêts de nos communautés universitaires, nous ne pouvons que recommander un moratoire sur le choix du Canada comme destination pour de tels événements. » En juillet 2024, l’Association internationale d’économie de la santé a décidé de déplacer sa conférence de 2025 en Indonésie, affirmant qu’elle ne pouvait pas traiter les visas assez rapidement. Les organisateurs de la conférence prévoyaient la participation de 1 500 personnes du monde entier.

Pour éviter certains de ces problèmes, le 14 novembre 2025, le gouvernement canadien a publié une politique temporaire visant à exempter les personnes munies d’une invitation de la FIFA des exigences en matière d’autorisation de travail qui s’appliquent habituellement aux ressortissants étrangers qui entrent au Canada.

L’exemption a débuté le 1er décembre et expirera le dernier jour de juillet, ou juste après la fin de la Coupe du monde. Pour être éligibles, les individus doivent demander un visa et disposer d’une lettre d’invitation de la FIFA. Il couvrira les athlètes et le personnel des équipes, ainsi que certains vendeurs, mais pas les supporters.

Le conseiller municipal de Vancouver, Sean Orr, a vécu à Vancouver pendant les Jeux olympiques de 2010. Avant la Coupe du Monde, son attention s’est portée sur la manière dont les plus vulnérables de la ville seront traités pendant que les matches se joueront dans sa ville. Le conseil municipal n’a pas pris en compte les questions d’immigration ou de réfugiés ; généralement, ils relèvent de la compétence du gouvernement fédéral. Mais il souligne la détention de La démocratie maintenant!’s Amy Goodman lorsqu’elle a traversé la frontière pour un événement juste avant les Jeux olympiques de 2010, comme un signe d’avertissement que les choses pourraient devenir plus difficiles pour les critiques des gouvernements canadien ou américain qui franchissent la frontière à l’approche de la Coupe du monde.

Black dit qu’étant donné les problèmes que tant de gens ont rencontrés avec l’application des lois sur l’immigration aux États-Unis, « je ne peux pas ne pas voir qu’il y ait une sorte de problème » pendant les jeux. En fin de compte, il estime que tous les gouvernements organisateurs de la Coupe du monde doivent se concentrer sur les droits et libertés des personnes dont l’emploi dépend de leur liberté de se rendre aux matches. Ce qui est le plus nécessaire, c’est « la libre circulation de la main-d’œuvre, ce qui est cela, à travers les frontières… sans crainte de harcèlement de la part des autorités de l’immigration, sans crainte d’expulsion, sans crainte de détention ».

Walia a fait écho à ce sentiment, appelant la FIFA à assumer ses responsabilités dans la protection des droits de l’homme.

« La FIFA devrait exiger fermement que tous les pays hôtes protègent les droits des migrants, mettent fin aux mesures illégales d’immigration au moins pendant le tournoi, mettent fin au déplacement des communautés sans logement avant et pendant les jeux, et protègent les journalistes, les militants et les travailleurs », a déclaré Walia.