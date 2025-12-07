La représentante Adelita Grijalva aspergée de poivre par des agents de l’ICE lors d’un raid en Arizona

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

Dans ce que le procureur général de l’Arizona a qualifié d’acte « inacceptable et scandaleux » d’« agression incontrôlée », un agent fédéral de l’immigration a tiré du gaz poivré sur la députée récemment assermentée Adelita Grijalva lors d’un raid vendredi dans un restaurant de Tucson.

Grijalva (Démocrate d’Arizona) a écrit sur les réseaux sociaux que les agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis « viennent de mener une descente chez Taco Giro à Tucson – un petit restaurant familial qui sert notre communauté depuis des années ».

« Lorsque je me suis présentée comme membre du Congrès pour demander plus d’informations, j’ai été écartée et aspergée de poivre », a-t-elle ajouté.

Grijalva a déclaré dans une vidéo mise en ligne sur le message qu’elle avait été « aspergée au visage par un agent très agressif, bousculée par d’autres, alors que je n’étais littéralement pas agressive, je demandais des éclaircissements, ce qui est mon droit en tant que membre du Congrès ».

La vidéo montre Grijalva parmi un groupe de manifestants qui ont affronté verbalement des agents fédéraux lors du raid. Suite à un ordre de « dégager », on voit un agent tirer ce qui semble être une boule de poivre sur le sol, tout près des pieds de la députée. Des séquences vidéo montrent également des agents déployant des gaz contre la foule.

L’ICE est une agence anarchique sous cette administration – fonctionnant sans transparence, sans responsabilité et au mépris flagrant des procédures régulières de base.

Aucune famille de notre communauté ne devrait vivre dans la peur, et je n’aurai de repos que lorsque nous aurons obtenu des réponses claires et des responsabilités. pic.twitter.com/Z2mUuRxHuX – Représentante Adelita Grijalva (@Rep_Grijalva) 5 décembre 2025

« Ils ciblent les petites entreprises familiales qui n’ont pas les ressources financières nécessaires pour riposter », a déclaré Grijalva aux journalistes après l’incident. « Ils ciblent les petites entreprises et les personnes qui aident nos communautés afin d’essayer de remplir le quota que (le président Donald) Trump leur a donné. »

Se moquant de l’incident sur les réseaux sociaux, la porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure, Tricia McLaughlin, a affirmé que Grijalva « n’avait pas été aspergée de poivre ».

« Elle se trouvait à proximité de quelqu’un qui avait *été* aspergé de poivre alors qu’il faisait obstacle et attaquait les forces de l’ordre », a-t-elle ajouté. « En fait, deux agents des forces de l’ordre ont été grièvement blessés par cette foule à laquelle (Grijalva) s’est jointe. »

McLaughlin n’a fourni aucun autre détail sur la nature de ces blessures.

Les démocrates d’Arizona et d’ailleurs ont condamné l’incident de vendredi, le sénateur américain Ruben Gallego écrivant sur les réseaux sociaux que Grijalva « faisait son travail, défendant sa communauté ».

« L’aspersion de poivre contre un membre du Congrès en exercice est honteuse, inacceptable et ce n’est absolument pas ce pour quoi nous avons voté », a-t-il ajouté. « Période. »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : « Honteux et lâche » – Les dirigeants démocrates de la Chambre condamnent l’utilisation de gaz poivré sur la députée Grijalva #azleg pic.twitter.com/6grALc2bvp – Démocrates de la Chambre de l’Arizona (@AZHouseDems) 5 décembre 2025

Le procureur général démocrate de l’Arizona, Kris Mayes, a déclaré sur les réseaux sociaux : « C’est inacceptable et scandaleux. Faire respecter l’État de droit ne signifie pas pulvériser du gaz poivré sur un membre du Congrès simplement pour avoir posé des questions. Une application efficace de la loi nécessite de la retenue et des responsabilités, et non une agression incontrôlée. »

La députée Pramila Jayapal (D-Wash.) s’est également prononcée sur les réseaux sociaux, qualifiant l’incident de « scandaleux ».

« La représentante Grijalva avait tout à fait le droit de défendre ses électeurs », a-t-elle ajouté. « ICE est complètement sans loi. »

L’incident de vendredi fait suite à l’expulsion violente par des agents fédéraux de la sénatrice Alexa Padilla (Démocrate de Californie) d’une conférence de presse tenue en juin par la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem.

La députée LaMonica McIver (Démocrate du New Jersey) a été inculpée au niveau fédéral en juin pour avoir prétendument « entravé et interféré avec des agents fédéraux » lors d’une visite de surveillance dans un centre de détention de migrants privé à Newark, dans le New Jersey, et une confrontation ultérieure avec des agents de l’ICE à l’extérieur du cachot dans laquelle les représentants américains Bonnie Watson Coleman et Rob Menendez, tous deux démocrates du New Jersey, étaient également impliqués.

Les agressions violentes perpétrées par des agents fédéraux contre des immigrants présumés sans papiers – y compris des citoyens américains – des manifestants, des journalistes et d’autres personnes sont monnaie courante dans le cadre de la campagne d’expulsion massive de l’administration Trump.

« Si des agents fédéraux sont assez effrontés pour tirer des plombs directement sur un membre du Congrès, imaginez comment ils se comportent lorsqu’ils rencontrent des membres sans défense de notre communauté », a déclaré Grijalva vendredi soir sur les réseaux sociaux. « Il est temps pour le Congrès de maîtriser cette agence malhonnête MAINTENANT. »