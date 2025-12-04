Un citoyen américain détenu au travail dépose un recours collectif pour mettre fin aux raids

Un citoyen américain arrêté par des agents fédéraux lors de raids anti-immigration sur des chantiers de construction a intenté un recours collectif contre l’administration Trump au nom de « tous ceux qui se mettent à sa place » – les citoyens américains ou ceux qui sont légalement présents aux États-Unis et qui travaillent sur des chantiers de construction dans le district sud de l’Alabama.

Leo Garcia Venegas, citoyen américain d’origine mexicaine, est né en 1999 en Floride et a déménagé avec sa famille en Alabama à l’âge de 14 ans. Il travaille dans la construction depuis qu’il a obtenu son diplôme de la Robertsdale High School de l’Alabama en 2018.

« J’ai été arrêté deux fois parce que je suis un Latino travaillant dans la construction », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par l’Institut pour la justice, qui représente Garcia Venegas.

Pendant trois semaines, de mai à juin, des agents fédéraux ont perquisitionné deux chantiers de construction fermés au public dans le comté de Baldwin, en Alabama, où travaillait Garcia Venegas, et l’ont arrêté. Les deux fois, ils sont entrés dans la propriété sans mandat, et les deux fois, il a dit aux agents qu’il était citoyen et leur a montré sa VRAIE pièce d’identité, selon la poursuite.

La poursuite indique que des agents fédéraux ont mené au moins 17 perquisitions sans mandat sur des chantiers de construction privés dans le comté de Baldwin depuis janvier.

Cette année, le Département de la Sécurité intérieure (DHS) a éliminé une politique en vigueur depuis plus de 15 ans qui obligeait les agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) à identifier à l’avance la personne qu’ils avaient l’intention d’arrêter, y compris son nom, son apparence, ses adresses et emplois connus, ses antécédents en matière d’immigration et ses éventuels antécédents criminels. La demande devait alors être approuvée par un superviseur.

« Plutôt que de s’appuyer sur des enquêtes ciblées, le tsar des frontières (Tom) Homan et la secrétaire (du Département de la patrie) Kristi Noem ont ordonné aux agents de l’immigration d’effectuer des patrouilles pour rechercher des personnes qui travaillent dans certaines industries et qui correspondent à un profil démographique généralisé de travailleur sans papiers dans cette industrie », indique la poursuite.

Selon la plainte, le DHS a adopté plusieurs politiques inconstitutionnelles autorisant les agents de l’immigration à effectuer des descentes sur des chantiers de construction privés fermés au public, sans mandat, puis à détenir des travailleurs, même après qu’ils aient fourni la preuve de leur citoyenneté ou de leur statut légal. La poursuite demande au tribunal d’annuler les politiques.

«Une fois que les agents d’immigration sont sur un site, ils saisissent de manière préventive tous ceux qu’ils pensent regarde « Et ils détiennent ces travailleurs indéfiniment – ​​même ceux qui ont une VRAIE pièce d’identité – jusqu’à ce que les agents vérifient finalement le statut juridique des personnes qu’ils ont arrêtées. Parfois, cela prend 20 minutes ; parfois, cela prend des jours.

Les policiers ont arrêté Garcia Vinegas pour la première fois le 21 mai, alors qu’ils effectuaient une descente sur un chantier de construction à Foley, en Alabama, selon la plainte. La propriété était dotée d’un panneau « Interdit d’entrer » et était entourée d’une clôture noire autour du périmètre.

Garcia Vinegas travaillait avec une équipe de béton pour poser les fondations de plusieurs nouvelles maisons en construction. Tous les membres de l’équipage, y compris Garcia Vinegas, étaient latinos. Cinq hommes armés en tenue de camouflage, dont trois masqués, ont sauté par-dessus la clôture et ont couru devant le panneau « Interdiction d’entrer », selon la plainte.

« Les policiers ont couru devant les travailleurs blancs et noirs sans les arrêter et se sont dirigés directement vers les travailleurs latinos », indique la plainte.

Le frère de Garcia Vinegas, qui travaillait également sur le site, a demandé aux policiers s’ils disposaient d’un mandat. Sans répondre, ils l’ont tiré au sol. Garcia Vinegas a commencé à filmer et peu de temps après, un policier l’a attrapé par le bras.

« Ne me touche pas ! Je suis un citoyen ! » » a crié Garcia Vinegas.

Le policier lui a forcé le bras derrière le dos et l’a poussé au sol.

Garcia Vinegas a crié à plusieurs reprises : « Je suis un citoyen ! Arrêtez ! Je vais vous montrer mes papiers maintenant ! »

Deux autres policiers sont ensuite venus et ont aidé à le retenir, selon la plainte.

« Je suis citoyen ! Je suis citoyen ! Je suis citoyen ! » a-t-il crié depuis le sol.

Une vidéo montre les policiers en train de retenir Garcia Vinegas, que l’on peut entendre crier : « Je suis un citoyen !

La poursuite indique que pendant qu’ils maintenaient Vinegas au sol, l’un des agents a fouillé dans sa poche pour chercher ses papiers d’identité. Lorsqu’ils ont récupéré sa VRAIE carte d’identité, les policiers lui ont dit qu’elle était fausse, l’ont menotté et l’ont emmené dans une voiture banalisée.

« Ils ont continué à ignorer les arguments de Leo selon lesquels il était citoyen », indique la plainte. « Les menottes étaient serrées et douloureuses, et Leo est resté tout le temps debout sous le chaud soleil de l’Alabama. »

Il a continué à dire aux policiers qu’il était citoyen et les a suppliés de vérifier son numéro de sécurité sociale. Un policier a finalement téléphoné, confirmé que son numéro de sécurité sociale était valide et Garcia Vinegas a été libéré. Il a été détenu pendant plus d’une heure.

Environ deux semaines plus tard, Garcia Vinegas a vécu la même épreuve. Le 12 juin, il travaillait dans une maison partiellement construite. Le chantier de construction était entouré d’une clôture périphérique noire.

Alors qu’il travaillait dans la chambre, écoutant de la musique avec ses écouteurs, il a senti la présence de quelqu’un d’autre dans la pièce. Il s’est retourné et a vu un agent masqué et armé se tenant dans l’embrasure de la porte, indique la poursuite. Lorsque Garcia Vinegas a demandé pourquoi il était là, l’officier a répondu en espagnol et Garcia Vinegas lui a répondu qu’il était citoyen.

Garcia Vinegas a obéi à l’ordre du policier de le suivre à l’extérieur. Une fois dehors, l’agent lui a dit qu’ils devaient vérifier son statut d’immigration. Il a de nouveau dit à l’officier qu’il était citoyen et lui a montré sa VRAIE pièce d’identité. Les agents lui ont dit que cela pourrait être un faux et lui ont ordonné de se rendre à leur véhicule afin de vérifier son statut d’immigration. Il a été libéré environ une demi-heure plus tard. Aux côtés de Garcia Vinegas, au moins deux autres travailleurs du site en situation régulière ont également été arrêtés puis relâchés.

Il y a eu de nombreux cas où des agents fédéraux ont harcelé, enlevé et détenu des citoyens américains et des personnes ayant un statut légal aux États-Unis. Dans un procès récemment intenté contre l’administration Trump au nom de plusieurs résidents de Washington DC, l’un des plaignants, José Escobar Molina, a été enlevé alors qu’il s’apprêtait à monter dans son camion pour commencer sa journée de travail. Escobar Molina bénéficie du statut de protection temporaire (TPS) depuis 2001.

« Les agents ont immédiatement menotté M. Escobar Molina, l’ont saisi par les bras et les jambes et l’ont traité d' »illégal » à plusieurs reprises », indique la plainte. « Quand il a répondu qu’il avait des ‘papiers’ (en d’autres termes, un statut d’immigration), ils ont répondu : ‘Non, vous n’en avez pas. Vous êtes illégal.' »

Il a été arrêté et libéré le lendemain.