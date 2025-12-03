Un républicain dépose un projet de loi visant à éliminer la double citoyenneté et à forcer les renonciations

Un sénateur républicain a présenté un projet de loi visant à interdire aux Américains de détenir la double nationalité, dans le cadre de la dernière tentative de la droite d’attaquer les immigrés et de resserrer les règles sur ce qui est autorisé en matière de citoyenneté américaine.

Le sénateur Bernie Moreno, un républicain de l’Ohio, a présenté mardi le projet de loi intitulé «Exclusive Citizenship Act». Le projet de loi affirme de manière radicale que les personnes ayant une citoyenneté étrangère peuvent avoir « des conflits d’intérêts et des loyautés divisées ».

En vertu du projet de loi, toute personne acquérant une citoyenneté étrangère serait obligée de renoncer à sa citoyenneté américaine, et toute personne détenant déjà une citoyenneté étrangère devrait soumettre une renonciation écrite à sa citoyenneté américaine ou étrangère au gouvernement dans un délai d’un an. Ceux qui ne s’y conformeraient pas seraient présumés avoir renoncé à leur citoyenneté américaine. Toute personne renonçant à sa citoyenneté américaine serait « traitée comme un étranger aux fins des lois sur l’immigration », indique le projet de loi.

La législation ordonne également au secrétaire d’État de créer une base de données sur les Américains ayant plusieurs nationalités.

« Être citoyen américain est un honneur et un privilège – et si vous voulez être américain, c’est tout ou rien. Il est temps de mettre fin pour de bon à la double citoyenneté », a déclaré Moreno dans un communiqué.

La législation a de grandes chances d’être adoptée ; de nombreux Américains éminents détiennent la double nationalité, notamment la Première Dame Melania Trump, qui a la double nationalité avec la Slovénie. Il existe peu de statistiques sur le nombre d’Américains possédant la double nationalité, mais une proportion importante de la population américaine est composée d’immigrés. Un nombre croissant d’Américains recherchent également la double nationalité afin d’avoir un endroit sûr où fuir le régime de plus en plus fasciste des États-Unis.

La législation pose problème pour de nombreuses raisons, allant de la logistique à l’idéologique. Aaron Reichlin-Melnik, chercheur principal à l’American Immigration Council, a souligné que de nombreux Américains ne seraient pas en mesure de se conformer à l’ordonnance même s’ils souhaitaient renoncer à leur citoyenneté étrangère.

« Pour ne citer que l’un des nombreux problèmes liés à cette idée, il existe de nombreux pays qui ne vous permettent pas de renoncer à leur citoyenneté – et certains de ces pays ont également des restrictions. jus sanguinis des lois qui font de quelqu’un un citoyen même s’il est né aux États-Unis et n’en est jamais sorti », a déclaré Reichlin-Melnik, faisant référence aux lois qui confèrent la citoyenneté sur la base de la citoyenneté de ses parents.

Les soi-disant tests de « loyauté » ont une histoire sordide aux États-Unis. Durant la Seconde Guerre mondiale, les autorités américaines soupçonnaient tous les Américains d’origine japonaise d’avoir une double loyauté et les incarcéraient dans des camps sordides, où ils recevaient un « questionnaire de loyauté ».

L’une des questions, par exemple, demandait aux personnes incarcérées si elles « prêteraient allégeance sans réserve aux États-Unis d’Amérique » et « renonceraient à toute forme d’allégeance à l’empereur du Japon ou à tout autre gouvernement étranger », comme l’ont documenté les historiens. Ceux qui ont répondu « incorrectement » à cette question et à d’autres ont été qualifiés de « déloyaux » et isolés, certains étant expulsés vers le Japon.

Le représentant Randy Fine (Républicain de Floride), tristement célèbre pour ses défenses véhémentes d’Israël, a déjà présenté une législation interdisant aux personnes ayant la double nationalité de siéger au Congrès.

L’administration Trump a menacé à plusieurs reprises de retirer la citoyenneté américaine. Dimanche, le président Donald Trump a déclaré qu’il prendrait « absolument » des mesures pour dénaturaliser les prétendus « criminels » naturalisés sous le président Joe Biden « si j’en avais le pouvoir ».

La suppression de la citoyenneté est un processus contraint, et la citoyenneté n’est généralement retirée de force que par une action judiciaire. La Cour suprême a fait de la double citoyenneté un droit constitutionnel dans des ordonnances antérieures.

Cependant, l’administration Trump tente actuellement de restreindre considérablement les exigences en matière de citoyenneté aux États-Unis, notamment dans son décret visant à mettre fin au droit de naissance, qui attend actuellement une réponse de la Cour suprême.