Les législateurs du New Jersey condamnent les conditions « inhumaines » des visiteurs de la prison ICE

Un groupe de membres du Congrès démocrate du New Jersey condamne le traitement réservé aux visiteurs de Delaney Hall, la prison pour immigrants de Newark gérée par la société pénitentiaire privée à but lucratif GEO Group.

« Nous avons remarqué que les personnes rendant visite à leurs proches étaient régulièrement soumises à des conditions inhumaines et dangereuses en attendant d’entrer dans l’établissement », a écrit le groupe dans une lettre adressée à la secrétaire du Département de la Sécurité intérieure (DHS), Kristi Noem, et au PDG du groupe GEO, David Donahue. En juillet, une cour d’appel a annulé l’interdiction des prisons privées dans le New Jersey.

Les législateurs démocrates Donald Norcross, Frank Pallone, Robert J. Menendez, Josh Gottheimer, LaMonica McIver et Nellie Pou ont signé la lettre. Le représentant Mikie Sherrill, candidat démocrate au poste de gouverneur, ne l’a pas signé.

La lettre fait référence à un incident récent filmé sur vidéo au cours duquel des visiteurs attendaient dehors sous un orage.

« Plus récemment, le 6 septembre 2025, les visiteurs ont été contraints d’attendre dehors le long d’une clôture métallique pendant des orages, notamment des pluies torrentielles et des éclairs, sans abri ni considération pour leur sécurité », ont écrit les législateurs.

« Des informations ont également fait état de visiteurs restés debout pendant des heures sous la chaleur du soleil d’été, exposés à des températures extrêmes et à des risques pour leur santé », ont-ils poursuivi, ajoutant que « ces conditions sont inacceptables ».

Les législateurs ont appelé la prison à apporter de nombreux changements, notamment en fournissant des zones d’attente intérieures ou couvertes, des heures de visite cohérentes, un accès adéquat au parking et un accès fiable aux toilettes pour les visiteurs.

Documenté a rapporté que les visiteurs ont été obligés d’attendre dehors, parfois à des températures proches de 100 degrés, pendant sept à 12 heures, et ne sont toujours pas autorisés à rendre visite à leurs proches.

« C’est ma quatrième tentative d’entrer. Je n’y suis pas parvenu », a déclaré un visiteur. Documenté au cours de l’été. « Le fait que des gens restent ici pendant des heures sous ce soleil brûlant, y compris les petits enfants, est inhumain. »

Plusieurs signataires de la lettre ont un bilan incohérent en matière de droits de l’homme, notamment en ce qui concerne le génocide israélien à Gaza ou la torture, la famine et les abus sexuels contre les Palestiniens dans les prisons israéliennes. Norcross, Pallone, Gottheimer, Pou et Menendez ont tous reçu des dons du lobby israélien, selon Track AIPAC. L’AIPAC est le principal donateur de Gottheimer, et Pou a récemment effectué un voyage parrainé par l’AIPAC en Israël.

Delaney Hall, une prison pour immigrants de 1 000 lits, a rouvert ses portes en mai et est le théâtre de manifestations depuis des mois. En mai, des agents fédéraux ont arrêté le maire de la ville de Newark, Ras Baraka, après qu’il ait tenté de visiter la prison, en compagnie de membres de la délégation du Congrès du New Jersey, dont le représentant McIver.

Une vidéo récemment publiée montre l’agent spécial en charge des enquêtes sur la sécurité intérieure, Ricky J. Patel, mettant fin à un appel téléphonique en disant : « D’accord, nous le menottons en ce moment. »

Patel a ensuite dit aux policiers masqués rassemblés autour de lui : « Nous allons franchir les portes. Je vais menotter le maire. D’accord ? Nous arrêtons le maire en ce moment, selon le procureur général adjoint des États-Unis. Quiconque se met en travers de notre chemin, j’ai besoin que vous me donniez un périmètre afin que je puisse le menotter. »

Des agents fédéraux ont ensuite arrêté Baraka et McIver, qui lutte toujours contre les accusations liées à son arrestation.