Les chauffeurs d’Amazon mettent 45 jours pour gagner ce que l’Union Buster de l’entreprise a gagné en 1

Les antisyndicalistes gagnent souvent 20 fois plus que les travailleurs qu’ils cherchent à « persuader » de ne pas se syndiquer. Opérant en grande partie dans l’ombre avec une surveillance réglementaire minimale, ces soi-disant « persuaseurs » n’ont que peu de responsabilités quant à leurs tactiques.

L’industrie antisyndicale prospère grâce au secret, les consultants exploitant les failles des exigences de divulgation et déposant les rapports obligatoires avec des mois de retard – s’ils fournissent des informations exactes. Mais récemment, les limites supérieures de ce qu’ils facturent ont manifestement explosé bien au-delà des multiples longtemps scandaleux. Les révélations montrent que deux antisyndicaux, dont un embauché par Amazon, ont récemment établi de nouveaux records pour les taux horaires et journaliers les plus élevés. Ces révélations fournissent également une illustration frappante des tactiques couramment utilisées par les antisyndicaux pour neutraliser l’avantage éducatif escompté de leurs exigences en matière de déclaration pour les travailleurs.

Un antisyndicaliste d’Amazon a récemment déclaré facturer le tarif journalier le plus élevé jamais observé par LaborLab, l’organisation de surveillance des droits des travailleurs que je dirige. Anite Guillaume — travaillant pour l’un des cabinets de conseil antisyndicaux préférés d’Amazon, Road Warrior Productions (RWP) — a déclaré gagner 9 000 $ un jour pour collecter des informations sur les conducteurs via des conversations individuelles. Cela représente environ le double du taux journalier le plus élevé enregistré précédemment par LaborLab.

Si le salaire moyen d’un chauffeur Amazon est de 20 dollars de l’heure, comme le rapporte Salary.com, et que le quart de travail moyen d’un chauffeur est de 10 heures, comme le suggère le site de recrutement d’Amazon, les chauffeurs ciblés par Guillaume gagneraient en moyenne 200 dollars par jour.

Faites le calcul : si sa déclaration est exacte, le antisyndicaliste Guillaume a peut-être empoché en une seule journée ce qu’un conducteur moyen d’Amazon met 45 jours à gagner.

Même si Guillaume a peut-être établi un nouveau record pour le taux quotidien d’antisyndicats le plus élevé, le prix du nouveau taux le plus élevé horaire le tarif est reversé à l’AZ Alignment Group Association. Cette affaire mérite d’être examinée de plus près : elle révèle certaines astuces de reporting que les consultants utilisent pour saper l’objectif des divulgations antisyndicales obligatoires, tout en pointant également du doigt certains des aspects les plus effrayants de leur travail.

L’AZ Alignment Group Association – un cabinet de conseil basé à Scottsdale, en Arizona, qui utilise également un certain nombre de noms alternatifs, notamment The Alignment Group, TAG et The Alignment Group Association – a récemment déclaré facturer 625 $ de l’heure au Chico Heights Rehab and Wellness Center, un centre de réadaptation à Chico, en Californie, qui exerce également ses activités sous le nom d’Autumn Creek Post Acute.

Cela équivaut à ce qu’un employé de blanchisserie typique – l’un des types de travailleurs qui s’étaient syndiqués – gagne en moyenne en six jours environ (625 $ divisé par un salaire journalier moyen de 112 $ équivaut à 5,6 jours) et à ce qu’un autre – une infirmière auxiliaire certifiée – gagne en moyenne en quatre jours environ (625 $ divisé par un salaire journalier moyen de 158,40 $ équivaut à 3,9 jours).

En véritable anti-syndicaliste, Gabrielle Shores – la consultante d’AZ Alignment qui a été démantelée par le syndicat à Chico – n’a pas respecté le délai de dépôt de 30 jours imposé par l’accord, divulguant son taux de rémunération et une description spécifique des services avec un mois de retard. Elle a donc refusé à ces travailleurs leur droit légal de se débattre avec sa rémunération incroyablement élevée – et de réfléchir pleinement aux raisons pour lesquelles leur employeur a ressenti le besoin de payer un « persuasif » extérieur, plutôt que de dépenser de l’argent pour ses propres travailleurs ou pour du matériel qui aurait pu profiter aux patients dont ils s’occupent.

Si les travailleurs de Chico Heights avaient su que leur employeur payait le taux le plus élevé jamais payé à un antisyndical, l’équivalent d’environ une semaine de salaire, la campagne de syndicalisation aurait-elle pu se dérouler différemment ? (Les organisateurs ont retiré leur pétition pour une élection – ce qui est généralement le signe qu’une campagne de syndicalisation a rencontré des difficultés.)

Le dossier de Shores illustre également certaines des astuces que les antisyndicaux utiliseront pour miner l’objectif de l’exigence de divulgation. Elle a déposé un premier LM-20 juste avant l’expiration du délai de 30 jours. Mais elle n’a pas divulgué son taux de rémunération dans la version initiale et n’a offert qu’une vague description de ses activités, indiquant qu’elle avait simplement « fourni des informations aux dirigeants et aux employés » sur la représentation syndicale et les droits des travailleurs. Elle a également négligé de joindre l’accord écrit qu’elle avait conclu avec Chico Heights lorsqu’elle avait accepté de contribuer à la lutte antisyndicale. Ces omissions et obscurcissements violent tous les exigences de déclaration LM-20.

Environ deux mois seulement après que les travailleurs ont retiré leur pétition pour des élections, Shores a finalement déposé une version modifiée du formulaire qui incluait son taux de rémunération et son accord écrit et qui se rapprochait davantage de la description de la véritable nature de ses activités : démanteler le syndicat. (Contrairement à son premier formulaire, le formulaire modifié de Shores indiquait ouvertement que « l’employeur préférait que les employés votent non et rejettent la représentation syndicale. »)

Cela vaut la peine de signaler la disposition « Informations confidentielles » dans l’accord soumis par Shores. La disposition indique que l’Alignement Group Association (TAG) aurait accès à des informations confidentielles, y compris « les salaires des employés, les avantages sociaux et autres informations privées sur les employés » et que TAG peut « participer au développement des informations confidentielles ».

Cela met en évidence l’hypocrisie d’une tactique courante utilisée par les consultants. Même s’ils présentent souvent les tactiques de syndicalisation comme une atteinte à la vie privée, les antisyndicaux n’ont pas seulement accès aux « informations privées sur les employés » et les analysent soigneusement à des fins antisyndicales. Ils collectent souvent des informations sensibles supplémentaires sur les employés qui contribuent au « développement des informations confidentielles ».

Cette véritable atteinte à la vie privée éclate parfois au grand jour. En octobre 2023, un document contenant des « détails intimes » sur les infirmières, compilé par un consultant, a été divulgué aux médias. Et en 2019, un formulaire de sondage sur les travailleurs compilé par IRI Consultants – dont le syndicat a été démantelé pour Google et qui a depuis changé son nom pour People Results – s’est retrouvé entre les mains de VICE. La fiche comprenait des descriptions de l’implication syndicale des employés, de leur origine ethnique, de leur personnalité, de leurs motivations et de l’emploi du conjoint. Et il décrivait certains travailleurs en termes grossiers et condescendants, tels que « paresseux », « impressionnable », « mère célibataire, « très imbue d’elle-même », « sale mais bon dans son travail » ou « en colère contre tout ».

« IRI est très doué pour créer des graphiques et rechercher des groupes d’employés », a déclaré un consultant qui avait travaillé avec IRI Consultants. VICE. « Par exemple, ils remarqueront qu’un petit groupe d’Haïtiens sont favorables aux entreprises, tandis que les Cubains sont favorables aux syndicats. Vous utilisez certainement le Big Data car il aide à prendre des décisions. »

C’est ce que veulent dire les travailleurs lorsqu’ils disent que « l’antisyndicalisme est dégoûtant » et c’est pourquoi ce commerce devrait être illégal.