Les tarifs douaniers de Trump n’aident pas les travailleurs. La solidarité ouvrière au-delà des frontières le fait.

Les nouveaux tarifs douaniers tentaculaires de l’administration Trump sont entrés en vigueur en août, et les consommateurs américains commencent à en ressentir la chaleur. Le président et son cabinet ont déclaré que les droits de douane ramèneraient des emplois dans le secteur manufacturier aux États-Unis et donneraient la priorité aux travailleurs américains. Mais ces politiques tarifaires sont-elles une véritable solution au « nivellement par le bas » qui a détruit tant d’emplois aux États-Unis ? Nike, la plus grande marque mondiale de vêtements et de chaussures de sport et une entreprise américaine emblématique, est un excellent exemple de la façon dont les tarifs douaniers de Trump vont réellement nuire aux travailleurs aux États-Unis et à l’étranger.

Même avec des droits de douane plus élevés que ceux mis en place, les travailleurs américains ne peuvent pas rivaliser avec les salaires actuels de la chaîne d’approvisionnement mondiale de Nike. De nombreux ouvriers du textile fabriquent des produits Nike pour moins de 1 dollar de l’heure en Asie du Sud et du Sud-Est, où est concentrée la production de la marque. Avant le mois d’août, Nike et d’autres géants américains de l’habillement ont montré peu d’intérêt pour la délocalisation d’emplois. Au lieu de cela, Nike a déjà commencé à répercuter le coût des droits de douane sur les travailleurs américains en augmentant les prix pour les consommateurs, qui sont déjà confrontés à une crise d’accessibilité financière. Pendant ce temps, les travailleurs du secteur de l’habillement ont signalé que les usines des fournisseurs de Nike imposaient des heures supplémentaires obligatoires et prévoyaient des licenciements massifs avant l’entrée en vigueur des tarifs douaniers.

En ciblant les pays plutôt que les entreprises, Trump identifie délibérément à tort les coupables de la « course vers le bas » mondiale. Les sociétés mondiales comme Nike ont recherché le profit à tout prix, ce qui a supprimé des emplois aux États-Unis et poussé les pays du monde entier à rivaliser pour l’industrie en offrant la main-d’œuvre de leurs citoyens à des entreprises comme Nike au prix le plus bas possible. Ces tarifs n’y changent rien. Au lieu de cela, les tarifs douaniers de Trump suivent le modèle cohérent de son administration : utiliser l’autorité du gouvernement américain pour donner du pouvoir aux entreprises et aux milliardaires. Les tarifs douaniers de Trump ne feront rien pour empêcher des entreprises comme Nike de rechercher des profits plus élevés aux dépens des travailleurs nationaux et étrangers.

Nike a profité de la crise du COVID

Nike nous a montré son manuel sur la manière de tirer profit des crises survenues lors de la pandémie de COVID en 2020. Lorsque la pandémie de COVID a éclaté, les entreprises de vêtements et de chaussures ont annulé et suspendu les commandes aux usines de leurs chaînes d’approvisionnement sans prévoir l’impact sur les millions de travailleurs, en grande majorité des femmes, qui fabriquent leurs produits. Les travailleurs du textile en Asie du Sud et du Sud-Est ont vu leurs salaires déjà bas réduits, nombre d’entre eux étant confrontés à des mois de licenciement, sans revenu ni filet de sécurité. Les travailleuses ont déclaré ne manger qu’un repas par jour et contracter des dettes écrasantes. Pendant ce temps, Nike a rebondi et a réalisé des bénéfices records en 2021. De 2020 à 2021, la famille du fondateur milliardaire de Nike, Phil Knight, a accru sa richesse de 20 milliards de dollars. En 2022, Nike a autorisé un nouveau programme de rachat d’actions de 18 milliards de dollars, au profit des investisseurs.

Les travailleurs du secteur de l’habillement n’ont jamais vu restituer à Nike les bénéfices de la période de pandémie, malgré les demandes répétées de leurs syndicats. Si Nike avait restitué aux travailleurs les 18 milliards de dollars qu’elle dépense en rachats d’emplois, elle pourrait offrir une augmentation de 125 dollars par mois à chaque ouvrier du textile qui fabrique des produits Nike pendant 10 ans – doublant ainsi les salaires de nombreuses personnes et transformant la vie d’un million de familles.

La cupidité de Nike ne se limite pas aux travailleurs de sa chaîne d’approvisionnement dans les pays du Sud. L’entreprise a annoncé deux séries de licenciements aux États-Unis depuis février afin de réduire les coûts de main-d’œuvre. Et ce mois-ci encore, l’entreprise a mis fin à une « semaine du bien-être » pour ses travailleurs en période de pandémie afin d’augmenter leur productivité.

L’entreprise accumule également des bénéfices au détriment des prestations publiques accordées aux travailleurs de l’Oregon, où se trouve le siège de Nike. La société a conclu un accord favorable en matière d’impôt sur le revenu en 2012, qui fixe un faible taux d’imposition et ne paie aucun impôt fédéral sur le revenu aux États-Unis depuis des années. À la suite du succès de Nike dans son lobbying en faveur du maintien de faibles impôts d’État – qui sont versés au Fonds général de l’Oregon, qui fournit les deux tiers du financement de l’éducation aux écoles publiques de l’Oregon – l’enseignement public de l’Oregon est confronté à une crise budgétaire qui s’est aggravée ces dernières années, mettant en péril des ressources essentielles pour les étudiants et conduisant à des suppressions d’emplois dans les enseignants. Les impôts que Nike aurait dû payer pourraient contribuer grandement à financer les budgets des écoles publiques de l’Oregon et à éviter de nouvelles coupes.

La pandémie de COVID a montré que Nike est à nouveau sur le point de réaliser des bénéfices aux dépens des travailleurs de l’Oregon au Cambodge, alors que les tarifs douaniers de Trump entraînent une nouvelle perturbation de l’industrie. Mais une autre voie à suivre se prépare, et elle ne vient pas de la Maison Blanche.

Les travailleurs se rassemblent au-delà des frontières

Au lendemain de la grotesque démonstration de cupidité de Nike, des milliers de travailleurs syndiqués du secteur de l’habillement de toute l’Asie du Sud et du Sud-Est se sont rassemblés pour exiger des augmentations de salaire et la protection des droits du travail de Nike, organisés par Asia Floor Wage Alliance et soutenus par Global Labour Justice. Ces travailleurs se sont formés les uns les autres et ont trouvé une cause commune avec les syndicats à travers les États-Unis, en particulier dans l’État d’origine de Nike, l’Oregon, un exemple de ce qui est possible lorsque les travailleurs s’unissent au-delà des frontières pour défier le pouvoir des entreprises.

Une action récente à Beaverton, dans l’Oregon, pourrait constituer un modèle pour la lutte plus large du mouvement syndical en faveur d’une économie mondiale véritablement équitable. Le 28 mai, trois militants syndicalistes indonésiens du secteur de l’habillement sont entrés dans le siège social de Nike. Les courageux militants ouvriers, qui représentent des dizaines de milliers de travailleurs asiatiques du textile, voulaient être vus et entendus directement par les hauts dirigeants de l’entreprise. Ils ont été rejoints par des dirigeants de l’Association des enseignants de Portland et d’autres syndicats alliés, mécontents de la contribution de Nike au sous-financement des écoles publiques. Ensemble, ils ont été expulsés mais ont juré de poursuivre leur combat ensemble jusqu’à ce que les travailleurs asiatiques du textile et les enseignants et étudiants de l’Oregon reprennent leur part de l’argent que Nike a thésaurisé.

Le lendemain, les mêmes militants ouvriers du textile ont organisé une manifestation avec la Graduate Teaching Fellows Federation (GTFF) devant le stade d’athlétisme Hayward Field de l’Université de l’Oregon. La rénovation de Hayward Field, d’une valeur de 270 millions de dollars, en 2020, est l’un des nombreux projets vaniteux financés par le fondateur de Nike, Phil Knight, à l’Université de l’Oregon, mais avec un timing particulièrement offensant : il a été entrepris au même moment où des centaines de milliers d’employés de la chaîne d’approvisionnement de Nike perdaient leurs moyens de subsistance sans aucun soutien de l’entreprise.

GTFF a souligné comment les dons massifs de Knight, rendus possibles grâce à des années de profit grâce au travail des travailleurs du vêtement sous-payés, ont remodelé les priorités de l’Université publique de l’Oregon, où le syndicat se bat pour des conditions décentes et une voix démocratique. De nouveaux bâtiments portant le nom de la famille Knight ont fait leur apparition sur le campus de l’Université de l’Oregon ces dernières années, alors même que l’administration supprime des emplois pour combler les déficits. À l’avenir, les travailleurs de la chaîne d’approvisionnement de Nike et leurs alliés du mouvement syndical dans l’Oregon et aux États-Unis évaluent comment ils peuvent entreprendre une action unie pour tenir Nike responsable de son rôle dans les inégalités locales et mondiales.

Au-delà de l’Oregon, les travailleuses du textile qui mènent la campagne Fight the Heist ont trouvé des alliés solides auprès du Communications Workers of America (CWA) et de la Coalition of Labor Union Women (CLUW), une organisation de circonscription au sein de l’AFL-CIO qui se consacre au renforcement du leadership des femmes dans les syndicats. L’année dernière, CLUW et le comité des femmes de CWA ont mené des manifestations coordonnées à l’échelle nationale devant les magasins et événements Nike. Plus récemment, la section CLUW de New York a publiquement appelé Michelle Peluso, membre du conseil d’administration de Nike et PDG de Revlon, à rencontrer directement les travailleuses du textile et leurs syndicats en Asie.

Une véritable solution à la « course vers le bas »

La colère de la classe ouvrière face à une économie mondiale profondément injuste est réelle et justifiée. Cette question définit à la fois la vie des travailleurs américains qui ont vu leur travail externalisé et celle de ceux à l’étranger qui travaillent dans des usines exténuantes pour 1 dollar de l’heure et méritent davantage. Mais il n’y a pas de solution dans la politique de division et de rejet de la faute sur les « autres » travailleurs. Ces vieilles politiques anti-ouvrières, celles qui se cachent derrière la version Trump des tarifs douaniers, ne font que détourner notre colère collective des entreprises milliardaires qui profitent aux dépens des travailleurs du monde entier.

La lutte des travailleurs de la chaîne d’approvisionnement de Nike pour la justice est profondément liée à la lutte pour de bons emplois et des écoles bien financées dans l’Oregon. Si les travailleuses qui fabriquent des vêtements dans le monde obtiennent des améliorations de leurs salaires et de leurs conditions de travail, cela relèvera le plancher et protégera le travail décent partout, y compris aux États-Unis. Ce combat ne concerne pas les travailleurs d’un pays qui font la charité aux travailleurs d’un autre, il s’agit de travailleurs reconnaissant leur intérêt commun et leur destin commun alors même que les entreprises et, trop souvent, les gouvernements tentent de les diviser.

Le commerce mondial peut profiter aux travailleurs si nous déplaçons l’équilibre des pouvoirs des entreprises vers les travailleurs. Ensemble, les travailleurs organisés du monde entier peuvent exiger des salaires décents, des négociations collectives et une fiscalité équitable pour freiner la cupidité des entreprises. Un autre monde est possible. Les ouvrières syndiquées du secteur textile qui fabriquent les chaussures Nike, ainsi que leurs alliés de plus en plus nombreux au sein du mouvement syndical américain, montrent la voie.