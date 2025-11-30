ICE cible les travailleurs. Voici comment les employeurs et les syndicats ripostent.

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

De nombreux immigrants sans papiers – ainsi que leurs employeurs – se souviennent du début du siège. Le 6 juin, des agents fédéraux de l’immigration équipés d’équipements tactiques et de fusils sont descendus dans le centre-ville de Los Angeles à bord de camions blindés, arrêtant des dizaines de travailleurs d’une usine de vêtements. En quelques heures, un autre groupe d’agents a fait une descente dans un Home Depot à quelques kilomètres de là, arrêtant des journaliers qui cherchaient du travail.

Ces opérations sont rapidement devenues un point chaud, déclenchant des manifestations spontanées de rue à grande échelle. Mais l’administration du président Donald Trump a redoublé d’efforts et des raids plus médiatisés ont suivi alors que la Maison Blanche cherchait à tenir la promesse du président de mener le plus grand programme d’expulsions massives de l’histoire du pays.

Depuis, les agents d’immigration ont effectué des perquisitions sur les chantiers de construction, les restaurants, les usines, les lave-autos et les fermes, bouleversant la vie des travailleurs sans papiers dans tout le pays. La Californie estime que près de 1,5 million de travailleurs sans papiers ont élu domicile dans cet État.

Alors que les mesures de répression militarisées sont devenues plus courantes dans de nombreuses régions du pays, les employeurs et les syndicats ont pris de nouvelles mesures pour protéger leurs travailleurs. Dans des secteurs allant du travail agricole à la production de vêtements en passant par la restauration, ils ont commencé à organiser des défenses pour rendre plus difficile pour l’ICE l’identification, la détention et l’expulsion des employés immigrants illégaux qui contribuent à maintenir leurs lieux de travail en activité.

Même si les stratégies varient, elles partagent des objectifs communs : trouver des moyens d’informer les travailleurs immigrés des menaces et, lorsque cela est possible, les protéger de la détention et de l’expulsion.

Adoptez un coin

Le 6 août, des journaliers se sont rassemblés devant le même Home Depot à Los Angeles qui avait été perquisitionné deux mois plus tôt. Les tensions étaient toujours vives dans la ville avec les actions en cours de l’ICE et de la Customs and Border Patrol (CBP), mais les travailleurs avaient besoin d’un certain revenu.

Soudain, la porte arrière d’un camion de location Penske s’est ouverte de l’intérieur pour révéler près d’une douzaine d’agents du CBP en gilets pare-balles à l’affût. Ils se sont précipités vers des ouvriers sans méfiance, dont beaucoup se sont dispersés dans la peur.

Le raid, surnommé « Opération Cheval de Troie » par le Département de la Sécurité intérieure et filmé par un Fox Nouvelles journaliste embarqué avec les agents à l’intérieur du camion, a abouti à l’arrestation de plus d’une douzaine d’immigrés sans papiers.

Des raids similaires plus tôt dans l’année ont inspiré le National Day Laborer Organizing Network, un groupe syndical qui milite pour l’amélioration des conditions de travail, à créer la campagne « Adoptez un coin ».

Jose Madera, directeur du Pasadena Community Job Center, affilié au NDLON, a déclaré que la campagne encourage les volontaires à se rendre dans les endroits où les immigrants se rassemblent régulièrement à la recherche de travail, pour enseigner aux gens leurs droits. Jusqu’à présent, les bénévoles ont visité plus de 100 sites à travers le pays, a déclaré Madera.

Les bénévoles du groupe distribuent du matériel « Connaissez vos droits » comme des cartons rouges, qui sont des découpes au format de poche qui expliquent ce que n’importe qui, quel que soit son statut d’immigration, peut faire lorsqu’il est confronté à un agent d’immigration. Mais comme les agents de l’ICE violent fréquemment les droits des immigrés, affirme Madera, les personnes qui adoptent un coin peuvent aider les travailleurs de manière plus immédiate.

Le Pasadena Community Job Center demande également aux habitants de la communauté d’enregistrer les actions des autorités sur leurs téléphones portables afin qu’en cas de raid, « il puisse y avoir quelqu’un qui documente les abus, la violence, les droits constitutionnels des gens violés », a déclaré Madera.

Les organisateurs espèrent que la documentation pourra servir à la fois de preuve dans des procès ou devant les tribunaux de l’immigration, et de preuve pour montrer au public comment l’administration Trump mène ses opérations de contrôle de l’immigration.

« De nombreux Américains ne veulent pas voir ce type de violence – des hommes masqués dans des voitures banalisées, armés jusqu’aux dents, se rendant dans les communautés et provoquant cette terreur », a-t-il déclaré.

Le ministère de la Sécurité intérieure n’a pas répondu à Capitale et principale» demandes de commentaires.

Dans les champs

Le 10 juillet, des agents fédéraux ont organisé des raids d’immigration massifs dans deux fermes de cannabis californiennes dans les villes de Carpinteria et Camarillo, bloquant les routes avec des véhicules blindés, lançant des gaz lacrymogènes et tirant des munitions pour contrôler les foules sur les manifestants.

Au milieu du chaos, Jaime Alanis Garcia – qui travaillait à Glass House Farms depuis une décennie – fuyait les agents de l’immigration lorsqu’il est tombé de 9 pieds du toit d’une serre, se fracturant le cou et le crâne, selon BNC. Deux jours plus tard, il mourut.

Lors de ces raids, des agents fédéraux ont arrêté 361 personnes, dont le citoyen américain et vétéran de l’armée américaine George Retes.

Plus d’un quart de l’importante main-d’œuvre agricole de l’État est sans papiers – et près des deux tiers sont des immigrants, plus généralement – ​​ce qui rend des centaines de milliers de travailleurs vulnérables aux mesures répressives contre l’immigration au travail.

Bien avant les raids de Glass House Farms, le syndicat United Farm Workers avait contacté les employeurs pour leur suggérer des moyens de protéger leurs employés.

Elizabeth Strater, vice-présidente de l’UFW, a déclaré Capitale et principale que l’une des choses les plus simples que les agriculteurs puissent faire est d’installer des portails et des clôtures pour empêcher les intrus d’entrer. Pour les grands champs trop difficiles ou trop coûteux à encercler, Strater recommande une tactique plus impromptue qui, ironiquement, est parfois utilisée par les forces de l’ordre.

« Si vous êtes dans des champs plats et ouverts où vous ne pouvez pas installer de barrière, ce que vous pouvez faire est de demander au contremaître, ou à quiconque, de garer son véhicule de manière à empêcher l’accès (à) quelqu’un qui n’a peut-être pas à cœur les meilleurs intérêts de vos travailleurs », a déclaré Strater.

De telles barrières physiques sont essentielles, a déclaré Strater, car si les travailleurs sans papiers sont légalement protégés par des droits constitutionnels et statutaires, il a été constaté à plusieurs reprises que des agents fédéraux ignoraient les protections de base.

Les travailleurs sans papiers « ont le droit de ne pas répondre aux questions, mais ce qui se passe lorsqu’ils affirment ce droit, c’est que ces agents absolument dérangés, non formés et incontrôlés brisent leurs vitres et les traînent hors de leur voiture », a déclaré Strater. « L’anarchie totale de la part de ces agences est tout simplement extrême. »

En plus de fournir des ressources aux employeurs, l’UFW a intenté une action en justice contre le DHS, ce qui, selon Strater, a contribué à réduire le nombre de raids aveugles contre les ouvriers agricoles dans certaines régions de Californie.

Néanmoins, les agences fédérales peuvent obtenir des mandats d’arrêt pénaux pour poursuivre les travailleurs de sites spécifiques, selon Strater.

Tous les propriétaires agricoles n’agissent pas en réponse aux descentes sur les lieux de travail, mais Strater a déclaré que la plupart, y compris les exploitations non syndiquées, ont été réceptifs aux recommandations de l’UFW. Certains ont même organisé des réunions communautaires pour élaborer des plans susceptibles d’atténuer l’impact des mesures d’immigration sur les travailleurs et, par extension, sur les entreprises qui les emploient, dont certaines ont été frappées par des pénuries de main-d’œuvre déclenchées par les raids.

L’étage de l’usine

De nombreuses entreprises de fabrication de vêtements à Los Angeles se sont également ouvertes à des actions de sensibilisation visant à protéger leurs employés, selon Daisy Gonzalez, directrice de campagne au Garment Worker Center.

« C’est un nouveau type de réaction à notre égard… Le Garment Worker Center est une organisation de défense des droits des travailleurs, et souvent les employeurs ne sont pas très réceptifs à cela », a déclaré Gonzalez. « Mais je pense que l’information sur ce qu’il faut faire en ce moment, les employeurs comprennent que c’est une ressource à la fois pour leurs travailleurs et pour eux-mêmes. »

Depuis les perquisitions très médiatisées de juin, de nombreux membres du Garment Worker Center craignent d’être détenus au travail. Certains ont choisi de rester à la maison pendant des mois.

En réponse, a déclaré Gonzalez, le Garment Worker Center a considérablement intensifié ses programmes d’entraide, en fournissant une aide financière aux employés concernés et même en fournissant des ressources aux travailleurs confinés à domicile.

Un travailleur sans papiers d’âge moyen à Los Angeles, qui a parlé à Capital & Main sous couvert d’anonymat de peur que les agents de l’immigration ne l’arrêtent, a déclaré que l’usine de confection où il travaillait avait fermé définitivement après le début des descentes d’immigration. Sans le soutien financier du Garment Worker Center, a-t-il ajouté, il n’aurait pas pu payer sa nourriture ou son loyer.

« Les raids m’ont profondément affecté, tant psychologiquement qu’économiquement », a-t-il déclaré dans une interview en espagnol. « Il y a la panique dans les rues. J’essaie de quitter la maison aussi rarement que possible. Je parle pour moi, mais il y a des milliers de personnes comme moi, dont beaucoup sont dans des situations pires… c’est une urgence nationale. »

Les immigrés sans papiers ne sont pas les seuls à être potentiellement touchés par les raids.

En septembre, la Cour suprême des États-Unis a conclu que les agents du DHS pouvaient arrêter des personnes en fonction de leur race, de leur utilisation de l’espagnol ou de l’anglais accentué, de leur profession ou de leur présence dans des lieux tels que des lave-autos, des sites agricoles ou des travaux journaliers.

Le résultat est que de nombreux immigrants résidents, citoyens américains et leurs enfants nés aux États-Unis peuvent se retrouver pris dans des raids agressifs. Pour Gonzalez, « toute personne ayant un teint plus foncé, parlant une langue différente ou travaillant dans un secteur où certaines personnes s’attendent à ce que les immigrants sans papiers travaillent, sont toutes des cibles. »

Servir et Protéger

Dans une rue animée du quartier de Los Feliz à Los Angeles, les clients font la queue pour commander des tacos et des burritos devant une petite cabane. Yuca’s est une entreprise modeste sans sièges à l’intérieur, mais elle est en activité depuis près d’un demi-siècle, devenant un incontournable de la scène culinaire mexicaine de la ville et remportant même un prestigieux prix de la James Beard Foundation.

Dora Herrera, la copropriétaire du restaurant, se réjouit de pouvoir servir sa communauté locale, mais depuis le début des raids d’immigration intensifiés par l’administration Trump, elle s’inquiète énormément pour les clients, les vendeurs et les employés de Yuca, qu’elle considère comme « sa famille ».

Herrera a demandé conseil à des organisations telles que la Latino Restaurant Association sur la manière de protéger son personnel, quel que soit son statut d’immigration, car elle a vu des informations selon lesquelles des agents fédéraux arrêtaient des citoyens américains, des titulaires de cartes vertes et des immigrants titulaires d’un permis de travail.

Elle a fourni à ses employés du matériel Connaissez vos droits, comme des cartons rouges, et, pour la première fois depuis l’ouverture du restaurant en 1976, elle a installé des panneaux à l’extérieur du bâtiment le déclarant propriété privée. La loi oblige les agents à produire un mandat pour accéder à une propriété privée.

« Nous n’existons pas depuis 50 ans pour rien. Vous apprenez quelque chose, vous vous adaptez et vous continuez à vous adapter pour que cela fonctionne », a déclaré Herrera.

De telles mesures sont loin d’être infaillibles mais, selon Herrera, il incombe aux personnes comme elle de faire ce qu’elles peuvent pour assurer la sécurité des travailleurs vulnérables autant que possible.

« Nous voulons nous assurer que tout le monde est pris en charge, protégé et éduqué », a déclaré Herrera. « En tant qu’employeur, je crois que vous devez faire tout ce que vous pouvez, absolument tout ce que vous pouvez, pour protéger vos employés, même la plus petite chose. »

Cette histoire fait partie de ICE vs. LA, un projet de reportage collaboratif réalisé par Presse publique de Los Angeles, Actualités CALÓ, Capitale et principale, Majuscule B, Tacos de Los Angeles et Voix Q.