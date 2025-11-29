Les travailleurs du CFPB critiquent « l’engagement d’humilité » de Russell Vought et appellent à sa démission

« Pourquoi Russell Vought montre-t-il au monde son étrange et effrayant serment d’allégeance aux grandes entreprises ? Ayez un peu de dignité, Russell. »

C’est ce qu’Alexis Goldstein, membre du Syndicat du Bureau de protection financière des consommateurs, a déclaré lundi à propos du nouvel « engagement d’humilité » du directeur par intérim du CFPB, que les examinateurs de la Division de surveillance de l’agence seront obligés de lire aux institutions financières avant de procéder à des examens l’année prochaine.

Plusieurs autres membres du syndicat CFPB se sont joints à Goldstein pour dénoncer l’engagement de Vought, notamment le trésorier Gabe Hopkins, qui a déclaré que « celui qui a écrit ceci n’a jamais parlé à un examinateur auparavant, seulement été arrosé et dîné par les lobbyistes de l’industrie ».

Le long engagement indique en partie que « l’objectif du CFPB est de travailler en collaboration avec les entités pour examiner les processus des entités ».

pour la conformité et/ou remédier aux problèmes existants », et l’agence « le fait en encourageant l’auto-déclaration et en résolvant les problèmes dans le cadre de la supervision, lorsque cela est possible, plutôt que via l’application ».

Cat Farman, présidente du syndicat du CFPB, a demandé : « Est-ce que c’est une fanfiction que je lis ? Quelle est la prochaine étape : « Russell Vought dit aux examinateurs du CFPB de servir le thé à leurs maîtres de Wall Street dans de minuscules tabliers de servantes françaises » ? »

« Au lieu de traumatiser les travailleurs du CFPB avec ses fantasmes de jeu de rôle », a soutenu Farman, « Vought devrait démissionner afin que nous puissions enfin faire notre travail en protégeant à nouveau les Américains de la fraude de Wall Street. »

Les travailleurs du CFPB n’acceptent pas le fantasme effrayant de « l’engagement d’humilité » de Vought. nteu335.org/2025/11/24/c… – Syndicat CFPB (@nteu335.bsky.social) 2025-11-24T16:17:23.478Z

Vought – également directeur confirmé par le Sénat du Bureau de la gestion et du budget, poste qu’il a occupé auparavant pendant le premier mandat du président Donald Trump – a tenté en vain de fermer complètement le CFPB cette année.

Comme le New York Times rapporté lundi :

Le nouvel engagement est, pour l’instant, essentiellement symbolique. M. Vought a interrompu presque tout le travail au bureau peu après son arrivée en février, et les examens bancaires n’ont pas repris. On a demandé aux centaines d’examinateurs de l’agence de passer leur temps à clore toutes les affaires en suspens ; il leur est actuellement interdit d’en lancer de nouveaux. Et M. Vought a refusé de demander de l’argent à la Réserve fédérale, qui finance ses opérations, pour le bureau de la consommation. Le bureau a averti dans des dossiers judiciaires qu’il serait à court de liquidités d’exploitation au début de l’année prochaine.

Dans un communiqué publié vendredi annonçant cet engagement, l’agence dirigée par Vought a affirmé que sous l’administration Biden, la Division de surveillance « était le bras armé du CFPB ».

L’agence a ajouté que « là où ces examens étaient auparavant effectués avec du personnel inutile, des frais de déplacement scandaleux et avec la brutalité omniprésente au sein des dirigeants précédents, ils seront désormais effectués de manière respectueuse, rapide, professionnelle et dans les limites du budget ».

Étant donné que Vought « a arrêté tous les examens de supervision en 2025, refuse de financer le CFPB et dit qu’il nous fermera d’ici 2026 », Doug Wilson, membre du syndicat du CFPB, a demandé : « Alors, comment allons-nous superviser les banques en 2026 si le CFPB est fermé ? Comment les examens bancaires peuvent-ils être ‘sous le budget’ s’il n’y a pas de budget ? »

Déchirant l’engagement et le communiqué de presse de Vought comme étant « incroyablement irrespectueux envers les travailleurs dévoués de Supervision », un autre membre du syndicat CFPB, Tyler Creighton, a déclaré que les deux documents « comprennent ou interprètent mal les travaux antérieurs de Supervision ».

« Les travailleurs de Supervision ont toujours mené des examens de manière professionnelle, efficace, consciencieuse et en mettant l’accent sur la réparation des préjudices causés aux consommateurs », a déclaré Creighton. « Nous continuerons à le faire dès que Donald Trump et Vought auront mis fin à la suspension des examens pendant 10 mois et que nous nous remettrons au travail pour le peuple américain. »

Un autre membre du syndicat CFPB, Steve Wheeler, a souligné qu ‘«ils essaient de donner l’impression qu’il est révolutionnaire d’envoyer des notifications d’examens à l’avance et de conserver les données extraites de la zone examinée, alors que ce sont des choses que nous faisons déjà.»

Initialement proposé par le sénateur actuel. Elizabeth Warren (Démocrate du Mass.), le CFPB a été créé à la suite de la crise financière de 2008 via la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs, signée en 2010 par le président de l’époque, Barack Obama.

Warren s’est joint aux membres du syndicat CFPB pour dénoncer le nouvel engagement, déclarant que « Donald Trump est Wall Street d’abord ».

Donald Trump et Russ Vought ont déjà mis à l’écart le flic financier qui vous protégeait des escroqueries.

Ils veulent maintenant que le personnel du CFPB récite un engagement « d’humilité » pour saluer les grandes banques.

Donald Trump est Wall Street avant tout. https://t.co/l8MPR1teI7 -Elizabeth Warren (@SenWarren) 25 novembre 2025

Ravisha « Avi » Kumar, membre du syndicat, a souligné que « sous les administrations précédentes, les examinateurs du CFPB protégeaient les consommateurs des banques, comme Wells Fargo, qui incitaient leurs employés à rogner sur les coûts et à négliger les préjudices causés aux consommateurs. Le CFPB a forcé les banques à restituer cet argent volé aux consommateurs ».

« Ironiquement, sous cette administration, Vought dit qu’il incitera les examinateurs à se précipiter dans les travaux (rogner sur les raccourcis) et à s’en tenir à la surface (ignorer les préjudices causés aux consommateurs) », a ajouté Kumar. « En quoi est-ce encore une protection financière des consommateurs ? »

L’annonce de cet engagement intervient un jour après que les responsables du CFPB ont déclaré au personnel qu’une grande partie du personnel de l’agence serait mise au chômage technique à la fin de l’année et que les litiges de consommation restants seraient renvoyés au ministère américain de la Justice (DOJ).

« Il s’agit de la dernière prise de pouvoir illégale de Russ Vought dans le cadre de son plan en cours visant à fermer le CFPB et à protéger les PDG plutôt que les consommateurs », a déclaré Farman. « Les avocats du CFPB craignent que le DOJ rejette ces affaires. »

« Vought a déjà aidé Wall Street à escroquer 18 milliards de dollars aux Américains cette année », a poursuivi le dirigeant syndical. « Si Vought continue de refuser de financer le CFPB afin de démanteler illégalement l’agence, alors qu’il gaspille plus de 5 millions de dollars du budget en baisse du CFPB en gardes du corps personnels, alors il est temps pour le Congrès de destituer et de retirer Russell Vought du pouvoir. »