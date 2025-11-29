Un policier de l’Ohio acquitté du meurtre de la mère noire enceinte, Ta’Kiya Young

Le policier de l’Ohio qui a abattu Ta’Kiya Young a été acquitté vendredi de tous les chefs d’accusation, y compris le meurtre.

Young était une maman excitée de deux petits garçons et enceinte de sa première fille lorsqu’elle a rencontré Connor Grubb sur le parking d’un supermarché Kroger le 24 août 2023. Elle a été accusée de vol à l’étalage par un employé du magasin et a tenté de fuir le parking dans sa voiture, selon les images de la caméra corporelle de la police. Un seul coup de feu a été tiré.

Vendredi, la grand-mère de Young, Nadine Young, s’est effondrée en sanglots face à cette décision, criant « Ce n’est pas bien ! Ce n’est pas bien ! »

Sean Walton, avocat de la famille Young, a qualifié le résultat de « tragédie américaine », déplorant ce qu’il a qualifié de double système de justice aux États-Unis, selon le Presse associée. L’équipe juridique de la famille s’est engagée à poursuivre son combat devant le tribunal civil, où sa succession a poursuivi en justice le canton et le chef de la police pour pratiques départementales en août.

Young a été abattue par Grubb 23 jours après son 21e anniversaire. Son bébé à naître était attendu en novembre 2023.

L’année dernière, un grand jury du comté de Franklin a inculpé Grubb de quatre chefs de meurtre, quatre chefs d’agression criminelle et deux chefs d’homicide involontaire après avoir évalué les preuves pendant deux jours, ont indiqué les procureurs. Le chef de la police du canton de Blendon, John Belford, a déclaré dans une déclaration vidéo que son « processus disciplinaire » avait commencé.

Le bureau du procureur du comté de Montgomery, Mat Heck Jr., a été appelé par le procureur en chef sortant du comté de Franklin, Anthony Pierson, pour traiter le cas de Young. Le canton de Blendon est une banlieue nord-est de Columbus et est situé dans le comté de Franklin.

Grubb était le quatrième agent des forces de l’ordre du comté de Franklin à être inculpé du décès d’une personne noire depuis 2020, et le deuxième poursuivi par un procureur spécial – un effort accru ces dernières années pour éviter d’éventuels préjugés entre les policiers et les procureurs.

« Nous remercions le grand jury, mais nous insistons sur le fait qu’il ne s’agit que d’une étape, et non de la conclusion, de notre voyage collectif vers la justice pour Ta’Kiya et sa fille à naître », a écrit Sean Walton, l’avocat de la famille de Young, dans un communiqué au moment de l’acte d’accusation.

L’annonce a donné à des défenseurs comme Karla White Carey, dont la ville natale est Columbus, l’espoir que d’autres comtés suivent leur exemple en demandant des comptes aux policiers. Mais elle craignait qu’avec des termes comme « immunité fédérale » qui circulent, la responsabilité de la police puisse être complètement différente après le 5 novembre. L’immunité fédérale est un terme utilisé à mauvais escient par le président Donald Trump en faisant référence à « l’immunité qualifiée » – une protection en matière de responsabilité civile pour les agents chargés de l’application des lois – pour laquelle il a déclaré que la police devrait être « à l’abri de poursuites ».

« Mais j’espère que ce que nous faisons ici, il y a une lumière que nous pouvons éclairer là-dessus et montrer aux gens qu’il est possible d’inculper ces officiers. Il est possible de les tenir pour responsables », a déclaré Carey. Majuscule B l’année dernière. « Quand on regarde la situation à l’échelle nationale, c’est une goutte d’eau dans l’océan parce que nous ne le voyons pas vraiment. Nous voyons plus d’indemnisations versées aux familles que nous ne voyons réellement la responsabilité des agents. »

À l’échelle nationale, 3 898 Noirs ont été tués lors d’un affrontement avec les forces de l’ordre depuis 2013, et près de 80 % de ces cas n’ont donné lieu à aucune accusation, selon la base de données.

« Un pas dans la bonne direction »

« Les actions qui ont conduit à la mort de Ta’Kiya – l’agression inutile, les ordres effrayants qui revenaient à « se conformer ou mourir » – étaient là pour que nous puissions tous en être témoins avec une clarté épouvantable », lit-on dans la déclaration de Walton de 2024. « La vie de Ta’Kiya et celle de sa fille ont été anéanties dans un acte de brutalité, devenant ainsi un autre symbole du besoin urgent d’une réforme de la conduite et de la responsabilité de la police. »

Carey a déclaré qu’elle était « ravie » pour les grands-mères de Young, Danielle Rivers et Nadine Young, lorsqu’elles ont appris la décision du grand jury. Les fils de Ta’Kiya Young sont sous la garde de leurs arrière-grands-mères — la mère de Young est décédée un an auparavant, a indiqué le Presse associée signalé.

« C’est décourageant de parler à des familles à travers le pays qui traversent ce processus et qui ne voient jamais la moindre responsabilité », a déclaré Carey. « Cette décision est un pas dans la bonne direction. Je pense qu’elle envoie un message très fort à nos policiers ici dans le comté de Franklin. »

Tandis que les familles de Young, Casey Goodson, 23 ans ; André Hill, 47 ans ; et Donovan Lewis, 20 ans, ont obtenu un petit degré de justice avec des actes d’accusation par le grand jury, 17 autres Noirs ont été tués par un agent des forces de l’ordre dans le comté de Franklin depuis 2020, selon la base de données Mapping Police Violence. Il s’agit de 11 familles au cœur brisé qui ont appris qu’« aucune accusation connue » n’avait été déposée, et six familles qui attendaient que l’enquête sur leur proche se termine, espérons-le, avec des résultats positifs.

Les résidents ont déjà dit Majuscule B qu’ils n’ont pas soutenu Pierson en raison de son propre échec en tant que procureur spécial à déposer un acte d’accusation contre huit policiers d’Akron qui ont tué Jayland Walker en juin 2022 lors d’une infraction présumée au code de la route. La police a tiré 94 balles sur Walker, le touchant près de 50 fois. Les résidents n’étaient pas non plus enthousiastes à l’idée que Pierson confie les affaires très médiatisées à d’autres bureaux de procureur.

Pierson a perdu lors des primaires démocrates en mars face à Shayla Favors, qui a ensuite battu le républicain John Rutan aux élections générales de novembre dernier.

« Les familles disent : ‘Nous voulons la justice' », a déclaré Carey. « Pour moi, vous n’obtiendrez jamais justice, car cela signifierait ramener votre proche. La meilleure chose à faire est de tenir ces agents responsables de leurs actes. »