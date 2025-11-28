L’ICE détient un professeur iranien pendant 3 jours pour un « interrogatoire standard »

Un professeur iranien de l’Université d’Oklahoma a été libéré lundi par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) après avoir passé trois jours en détention pour ce que l’agence a considéré comme un « interrogatoire standard ».

Vahid Abedini est professeur adjoint d’études iraniennes à l’université. Samedi, il se rendait à la réunion annuelle de la Middle East Studies Association, à Washington, DC, lorsqu’il a été arrêté à l’aéroport international Will Rogers d’Oklahoma City.

Abedini a déclaré dans un message sur LinkedIn qu’il avait été libéré lundi soir.

« Ce fut une expérience profondément pénible, surtout de voir ceux qui n’avaient pas le soutien que j’avais », a-t-il déclaré. « Mes sincères remerciements à mes amis et collègues de l’Université d’Oklahoma, à la Middle East Studies Association et à la communauté plus large des études sur l’Iran et des sciences politiques pour avoir aidé à résoudre ce problème. »

Joshua Landis, directeur du département de l’université au sein duquel Abedini travaillait, a annoncé lundi la détention d’Abedini le X. Il a déclaré qu’Abedini avait été « détenu à tort » et disposait d’un visa H-1B valide, qui permet aux immigrants possédant des compétences spécialisées de travailler aux États-Unis.

La page de la faculté d’Abedini indique qu’il étudie « la politique des élites, la politique étrangère et l’économie politique » en ce qui concerne l’Iran et le Moyen-Orient.

Les autorités n’ont donné aucune raison pour la détention d’Abedini. Un porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure a déclaré UO Quotidiennement: « Ce ressortissant iranien a été détenu pour un interrogatoire standard. Il a été libéré. »

La secrétaire adjointe du DHS aux affaires publiques, Tricia McLaughlin, a donné Le New York Times une déclaration similaire, citant également un « interrogatoire standard », apparemment pour une pratique qui, selon les experts, est probablement illégale.

Cependant, l’administration Trump cible les immigrants iraniens aux États-Unis en vue de leur arrestation, dont beaucoup semblent arbitraires. Selon une analyse de Prismedes centaines d’immigrants iraniens ont été arrêtés par l’ICE sous Trump – avec une augmentation importante des arrestations dans la semaine qui a suivi l’attaque militaire américaine sur l’Iran en juin.

« Ces arrestations étaient motivées par la nationalité et non par des preuves », a déclaré Etan Mabourakh, responsable de l’organisation du National Iranian American Council (NIAC). Prisme. « Il s’agit de punir une communauté entière pour le théâtre plutôt que de répondre à de véritables problèmes de sécurité. »

Landis a déclaré que l’université était en train de transférer le visa d’Abedini à l’Université d’Oklahoma, pour laquelle il venait de commencer à enseigner, auprès de son ancien employeur. Mais ce processus est très courant, a ajouté Landis, et il n’y a eu aucune aberration juridique avec son visa.

« L’héritage iranien n’est pas un crime, mais l’ICE cible de plus en plus les Iraniens, les arrachant à leurs communautés et à leurs proches sans justification. L’arrestation du Dr Abedini est scandaleuse et suit cette tendance profondément inquiétante », a déclaré mardi le NIAC dans un communiqué. « L’ICE doit mettre fin au ciblage injustifié et discriminatoire d’individus sur la base de leur origine iranienne et libérer tous ceux qui ont été injustement détenus avant et après la guerre de juin. »