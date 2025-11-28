Les travailleurs qui rendent possibles les accords du Black Friday font face à des attaques contre leur droit d’organisation

Alors que les entreprises de vêtements qui proposeront cette semaine des offres à prix réduits pour le Black Friday s’appuient largement sur le travail de dizaines de millions de travailleurs du vêtement sous-payés et surmenés dans les pays du Sud, deux rapports du groupe de défense des droits humains Amnesty International démontrent que garantir à ces employés le droit d’organiser leur lieu de travail est essentiel pour mettre fin à l’exploitation des travailleurs dans l’industrie de la mode.

L’organisation a interrogé 64 travailleurs du secteur de l’habillement au Bangladesh, au Sri Lanka, en Inde et au Pakistan entre 2023 et 2024, dont 12 organisateurs syndicaux et militants des droits du travail, pour son rapport intitulé Coususur le déni de la liberté d’association des travailleurs dans les quatre pays.

Les deux tiers des travailleurs interrogés par Amnesty étaient des femmes, ce qui reflète le fait que la main-d’œuvre du secteur de l’habillement est principalement féminine, et nombre d’entre eux ont décrit les longues heures de travail, les salaires de misère et les conditions de travail abusives qui caractérisent l’industrie.

Mais au-delà de cela, les travailleurs ont parlé à Amnesty du « climat de peur » dans lequel ils travaillent : tous les 13 travailleurs du Bangladesh, sauf deux, ont déclaré avoir été menacés de représailles au travail s’ils adhèrent à un syndicat ou tentent de le faire.

Plus de deux douzaines de organisateurs syndicaux dans les quatre pays ont décrit le harcèlement, les licenciements et les menaces auxquels eux et leurs collègues ont été confrontés pour avoir organisé leur lieu de travail.

« Lorsque les travailleurs élèvent la voix, ils sont ignorés. Lorsqu’ils tentent de s’organiser, ils sont menacés et licenciés. Et finalement, lorsque les travailleurs protestent, ils sont battus, abattus et arrêtés. » » a déclaré un militant des droits du travail identifié comme Taufiq au Bangladesh.

L’industrie du vêtement au Bangladesh, en Inde, au Pakistan et au Sri Lanka a prospéré pendant des décennies grâce à l’exploitation d’une main-d’œuvre largement sous-payée, surmenée et majoritairement féminine. Il faut mettre fin à ce modèle économique extractif.

@amnistie nouveau rapport, disponible maintenant.… – Amnesty International (@amnesty) 27 novembre 2025

Le rapport note que « les restrictions au droit des travailleurs de s’organiser en syndicats et de dénoncer collectivement les violations des droits de l’homme au travail constituent une violation du droit fondamental à la liberté d’association et de négociation collective », qui sont affirmés par le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ainsi que par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).

Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré qu’« une alliance contre nature entre des marques de mode, des propriétaires d’usines et les gouvernements du Bangladesh, de l’Inde, du Pakistan et du Sri Lanka soutient une industrie connue pour ses violations endémiques des droits humains » et permet la poursuite des mauvais traitements infligés aux travailleurs tout en interdisant aux employés de travailler ensemble pour lutter pour de meilleures conditions et de meilleurs salaires.

« En ne garantissant pas que le droit des travailleurs du vêtement à se syndiquer et à négocier collectivement soit respecté, l’industrie a prospéré pendant des décennies grâce à l’exploitation d’une main-d’œuvre largement sous-payée, surmenée et majoritairement féminine », a déclaré Callamard.

Les gouvernements des quatre pays n’ont pas réussi à garantir un salaire décent aux travailleurs du secteur de l’habillement ; ils se sont plutôt battus pour attirer les investissements des entreprises du secteur de l’habillement en fixant les salaires les plus bas possibles. Presque tous les travailleurs interrogés par Amnesty ont déclaré que leur salaire ne couvrait pas les frais de subsistance de leur famille.

De nombreux travailleurs ont également déclaré avoir été embauchés avec des contrats de travail « informels », sans mécanismes formels pour signaler les abus sur le lieu de travail, notamment la violence et le harcèlement sexuel.

« J’ai été touchée physiquement et maltraitée verbalement. Personne dans la direction n’a écouté mes plaintes, alors j’ai demandé à d’autres femmes de s’organiser. J’ai été menacée de licenciement à plusieurs reprises », a déclaré Sumaayaa, une travailleuse et organisatrice de Lahore, au Pakistan, à Amnesty International.

Les gouvernements en question n’ont rien fait pour contrer ces conditions de travail précaires, les autorités ayant établi des « zones économiques spéciales » (ZES) au Bangladesh et des « zones de libre-échange » au Sri Lanka – des zones où les mesures administratives dressent « des barrières souvent insurmontables à la communication syndicale et à l’accès aux travailleurs ».

Au lieu d’accorder aux travailleurs le droit à la liberté d’association dans les ZES, les autorités du Bangladesh encouragent les travailleurs à former « des associations ou des comités de protection sociale, qui ont une capacité limitée à s’organiser collectivement ».

Aux côtés CousuAmnesty a publié le rapport complémentaire Abandonnés par la mode : le besoin urgent pour les marques de mode de défendre les droits des travailleursqui détaille les réponses des grandes marques à une enquête internationale sur le droit des travailleurs du vêtement à organiser leur lieu de travail.

Toutes les marques et détaillants de mode interrogés, y compris Adidas, ASOS, Shein, PVH et Marks and Spencer, avaient « des codes de conduite pour les fournisseurs, des politiques ou des principes en matière de droits de l’homme qui affirmaient l’engagement de l’entreprise en faveur du droit des travailleurs à la liberté d’association ».

Mais l’enquête a révélé « un engagement limité à mettre en œuvre ces politiques au niveau des usines, notamment en promouvant de manière proactive la syndicalisation et en garantissant que les engagements en matière de droits de l’homme et la capacité des travailleurs à exercer ce droit se reflètent dans leur choix de lieu d’approvisionnement ».

Amnesty a constaté que très peu de syndicats indépendants opéraient au sein des chaînes d’approvisionnement des entreprises dans les quatre pays.

Adidas a indiqué que 9,5 % de ses fournisseurs au Bangladesh, en Inde et au Pakistan sont syndiqués. H&M travaille avec 145 usines au Bangladesh, dont 29 disposent de syndicats. Sur 31 usines au Bangladesh, aucune n’avait de syndicat, et huit sur 93 usines en Inde en avaient.

Dans le cas de l’entreprise de vêtements Next, seules 23 des 167 usines de vêtements avec lesquelles l’entreprise travaille au Bangladesh disposaient de syndicats indépendants, tandis que 134 avaient des « comités » moins habilités.

« Ces résultats fournissent une indication très frappante des faibles niveaux de syndicalisation au sein des chaînes d’approvisionnement des grandes entreprises de mode en Asie du Sud », peut-on lire dans le rapport. « Ils révèlent l’impact des échecs des gouvernements du Bangladesh, de l’Inde, du Pakistan et du Sri Lanka à protéger et à promouvoir les droits des travailleurs du secteur de l’habillement en ce qui concerne le droit à la liberté d’association. Nos recherches montrent comment ces quatre États ont effectivement nié ce droit aux travailleurs du secteur du vêtement, notamment en créant des obstacles disproportionnés ou arbitraires à l’enregistrement, à la syndicalisation et à la grève, et en manquant à leur responsabilité de protéger les travailleurs, les membres des syndicats et les fonctionnaires contre les abus des entreprises, notamment la discrimination, le harcèlement et le licenciement. «

Amnesty International a formulé un certain nombre de recommandations aux entreprises de mode, notamment :

Construire une stratégie d’approvisionnement éthique qui récompense la véritable liberté d’association, pénalise son refus et interdit les représailles contre les syndicats – au niveau des fournisseurs mais aussi lors de la prise de décisions d’approvisionnement tout au long de la chaîne d’approvisionnement ;

Travailler avec des syndicats locaux indépendants pour renforcer concrètement la syndicalisation des travailleurs, par exemple en prenant des engagements publics au niveau local, ainsi qu’un soutien pratique et un engagement avec les fournisseurs ;

Veiller à ce que les politiques, les engagements papier et les codes de conduite en matière de liberté d’association et de négociation collective soient mis en œuvre dans la pratique, avec des progrès limités dans le temps suivis et rendus publics, en fournissant des exemples de bonnes pratiques ; et

Soutenir publiquement les mouvements ouvriers et les syndicats, dans la chaîne d’approvisionnement mais aussi ceux directement employés, dans leurs luttes autour des salaires, des conditions de travail et de la lutte contre les syndicats.

Callamard a déclaré que « le succès économique de l’industrie du vêtement doit aller de pair avec la réalisation des droits des travailleurs ».

« Le besoin actuel est d’élaborer une stratégie d’approvisionnement respectueuse des droits de l’homme pour l’industrie mondiale du vêtement », a-t-elle déclaré. « La liberté d’association est essentielle pour lutter contre les violations des droits des travailleurs. Elle doit être protégée, promue et défendue. »