Une campagne de boycott cible les entreprises liées à ICE avant le Black Friday

Un groupe de défense dirigé par la génération Z qui lutte pour les priorités de la classe ouvrière a annoncé mardi une campagne de boycott ciblant les grandes entreprises « qui permettent, profitent ou collaborent directement avec l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et les politiques racistes plus larges de l’administration Trump ».

Beyond the Ballot a lancé « Not With My Dollars: ICE Out of My Wallet » alors que la violente répression du président Donald Trump contre les immigrants dans diverses communautés à travers les États-Unis se poursuit et quelques jours seulement avant le coup d’envoi du Black Friday la saison des achats des fêtes d’hiver.

« Nous ne pouvons pas sur-organiser une administration fasciste tout en finançant les entreprises qui profitent de sa cruauté », a déclaré Victor Rivera, directeur exécutif de l’organisation, dans un communiqué. « Chaque dollar dépensé dans une entreprise complice est un dollar qui finance l’enlèvement et la disparition de nos voisins. Il est temps de rendre la complicité des entreprises non rentable, pour de bon. »

Le groupe vise le géant du commerce électronique Amazon et sa filiale d’épicerie Whole Foods ; les géants de la technologie Dell et Microsoft ; Dépôt à domicile ; plateforme de streaming Spotify ; et la chaîne de vente au détail Target. La page Web du boycott explique la raison pour laquelle chacun est répertorié, les actions que les acheteurs devraient entreprendre et les exigences de la campagne. Dans certains cas, il propose également des sociétés alternatives.

Target est critiqué pour sa « large coopération avec les politiques racistes de l’administration Trump ». La campagne appelle l’entreprise non seulement à s’engager publiquement à refuser toute collaboration avec ICE, mais également à rétablir immédiatement ses politiques abandonnées en matière de diversité, d’équité et d’inclusion.

Spotify figure sur la liste des diffuseurs d’annonces de recrutement d’ICE – une décision qui a également récemment suscité un appel au boycott de la part du groupe Indivisible.

Le site de campagne dénonce Home Depot parce qu’il a « permis à plusieurs reprises aux agents de l’ICE de patrouiller et de détenir des travailleurs et des clients dans ses parkings et ses magasins, généralement sans présenter de mandat judiciaire ni établir de cause probable », et exige la fin de ces pratiques.

Le groupe exhorte Microsoft à mettre fin à son « contrat de 19,4 millions de dollars avec ICE pour fournir des capacités d’intelligence artificielle et de traitement des données ». La section Dell souligne qu’elle a fourni 18,8 millions de dollars pour « soutenir le bureau du directeur de l’information de l’ICE grâce à l’achat de licences de logiciels d’entreprise Microsoft » et appelle également à la résiliation du contrat avec le Département américain de la sécurité intérieure (DHS).

La section Amazon indique :

RAISON: Amazon Web Services (AWS) est l’épine dorsale numérique des machines d’ICE, vendre la puissance du cloud qui aide à suivre, cibler et diviser les familles. ACTION: Arrêtez de magasiner sur Amazon lorsque cela est possible ; annuler les abonnements Prime si possible ; pousser les universités, les syndicats, les organisations à but non lucratif et les campagnes à abandonner AWS lorsque cela est possible, et à publier des déclarations condamnant le rôle d’Amazon dans les expulsions massives parrainées par les entreprises. DEMANDE: Mettre fin à tous les contrats d’application de l’immigration ICE/DHS et à l’hébergement de données qui permettent les expulsions ; adopter une politique contraignante en matière de droits de l’homme interdisant le soutien à la police de l’immigration. ALTERNATIVES : Bookshop.org et les librairies locales ; achats directs auprès de la marque ; coopératives; détaillants indépendants.

Le site souligne également que « chaque dollar dépensé chez Whole Foods renforce directement Amazon, dont la plateforme AWS est l’épine dorsale numérique des machines d’ICE, alimentant les outils utilisés pour suivre, cibler et séparer les familles ».

Alors que la campagne commence juste avant le Black Friday, les organisateurs du boycott visent à garantir qu’elle « ne disparaisse pas » après cette semaine.

« Contrairement à d’autres boycotts de consommateurs, Not With My Dollars est conçu pour une pression et une escalade à long terme », a déclaré Beyond the Ballot. « Pour être retirée de la liste de boycott, chaque entreprise ciblée doit répondre aux exigences spécifiques énoncées pour son entreprise. Rien de moins n’est pas une responsabilité, mais simplement plus de relations publiques d’entreprise. »

« Si vous financez une agence violente et irresponsable qui terrorise nos communautés, vous ne le ferez pas avec notre argent », a ajouté le groupe. « Dans tout le pays, les familles de migrants pauvres et de la classe ouvrière sont confrontées à une vague d’enlèvements, de violence et de police politique parrainés par l’État sous l’administration fasciste de Trump. Les entreprises qui choisissent de s’associer à l’ICE, de faire de la publicité, de financer ou de fournir des infrastructures essentielles à l’ICE ne sont pas neutres ; elles sont complices. »