La Maison Blanche vante le « soulagement » alors que les données montrent que les prix augmentent avant Thanksgiving

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

Le président Donald Trump continue de colporter l’affirmation sans fondement selon laquelle son administration apporte un « soulagement économique » aux Américains – alors même que les prix des biens de consommation augmentent et que les sondages montrent qu’une majorité d’Américains sont préoccupés par les frais de nourriture et de voyage pour Thanksgiving.

Lundi, la Maison Blanche a annoncé que la « pire crise d’inflation » de l’administration Biden était terminée – malgré le fait que le taux d’inflation d’une année sur l’autre est actuellement plus élevé sous Trump qu’il ne l’était au cours de la dernière année de la présidence de Biden.

« Alors que des millions de familles américaines se préparent à se rassembler pour Thanksgiving, elles voient une dose de l’aide économique que le président Donald J. Trump se bat pour apporter », indique le communiqué de la Maison Blanche, ajoutant qu’il y a « une baisse des prix de l’essence dans de nombreux États et une diminution du coût du dîner de Thanksgiving ».

Il y a cependant des raisons de croire que les évaluations optimistes de l’administration sont infondées.

Concernant les prix du gaz, le rapport de la Maison Blanche ne cite pas de chiffres nationaux, mais plutôt des chiffres provenant de zones géographiques spécifiques qui ont connu des améliorations minimes en matière de prix. Par exemple, il cite les prix du gaz à San Antonio, au Texas, où le gaz n’est que six cents moins cher que l’année précédente, selon AAA. (En effet, pour l’ensemble de l’État du Texas, le gaz n’a baissé en moyenne que d’un seul centime, par rapport aux chiffres de cette époque en 2024.)

Pendant ce temps, l’examen du prix de l’essence à la consommation dans l’ensemble du pays révèle une légère augmenter des prix, de 1,6 centimes en moyenne, plutôt qu’une baisse.

L’évolution des prix est plus prononcée lorsqu’il s’agit du coût des aliments. Les analyses sont mitigées en ce qui concerne le prix du dîner de Thanksgiving, de nombreux experts affirmant que cela dépend de ce que les familles souhaitent inclure dans leurs repas. Mais cela n’a pas empêché Trump de se vanter de la baisse des prix, citant le plan annuel de « repas de Thanksgiving » de Walmart, qui est moins cher que celui de l’année dernière.

Cependant, la principale raison pour laquelle le repas de Thanksgiving de Walmart est moins cher cette année est que le forfait de cette année comprend beaucoup moins d’articles qu’en 2024. En fait, une analyse du prix de la dinde montre qu’elle est globalement 9 cents la livre plus chère.

D’autres analyses, dont celle de Groundwork Collaborative, The Century Foundation et AFT, montrent que le prix d’un repas de Thanksgiving sera 9,8 % plus élevé qu’il ne l’était en 2024, les éléments annexes étant à l’origine d’une grande partie de l’augmentation.

Les oignons, par exemple, sont 56 pour cent plus chers qu’ils ne l’étaient lors du dernier Thanksgiving, selon l’étude, tandis que la sauce aux canneberges a augmenté de plus de 22 pour cent. Même les prix des produits de préparation des repas augmentent, comme celui du papier d’aluminium, qui a augmenté de 40 % cette année.

Les chiffres du Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) montrent que les prix ont gonflé en septembre, augmentant plus rapidement que le taux d’inflation national global. Et le Service de recherche économique (ERS) prévoit que les prix des produits alimentaires augmenteront de 3 pour cent d’ici fin 2025, et de 2,7 pour cent d’ici fin 2026 – une augmentation bien plus élevée que l’augmentation de 2,3 pour cent observée en 2024.

Les sondages montrent que les Américains sont effectivement préoccupés par les prix à Thanksgiving, tant pour la nourriture que pour les voyages. Un récent sondage Data for Progress révèle que 65 pour cent des Américains sont stressés cette année par les frais de nourriture et de voyage, et seulement 33 pour cent disent le contraire. À la question de savoir si le repas de cette année sera plus facile ou plus difficile à payer que celui de l’année dernière, une majorité des personnes interrogées (53 %) ont répondu qu’il serait plus difficile de payer cette fois-ci.

En raison de la hausse des coûts, 37 pour cent des Américains achètent moins d’articles pour Thanksgiving cette année, selon l’enquête, tandis que 24 pour cent ont déclaré qu’ils prévoyaient d’organiser des rassemblements plus petits. Plus d’un Américain sur dix déclare qu’il saute complètement les vacances en raison de problèmes de prix.

D’autres sondages montrent que les Américains sont frustrés par la hausse des coûts sous Trump, qui a fait campagne l’année dernière sur la réduction des coûts à la consommation, mais est revenu sur sa promesse de réduire les prix des produits d’épicerie quelques semaines après avoir remporté les élections.

Ces dernières semaines, Trump a affirmé à plusieurs reprises que les prix des épiceries baissaient alors que ce n’était pas le cas. Un autre sondage récent, un Actualités CBSL’enquête /YouGov montre que la grande majorité des Américains voient clair dans les mensonges du président.

Selon ce sondage, seulement 27 % des électeurs pensent que Trump décrit avec précision la situation économique, tandis que 60 % affirment que Trump rend l’économie meilleure qu’elle ne l’est actuellement. Les Américains estiment également que l’économie se porte moins bien sous Trump : au début de l’année, seuls 38 % des Américains estimaient que l’économie se portait « bien ». Cependant, ce chiffre est tombé à seulement 32 pour cent dans cette enquête la plus récente.