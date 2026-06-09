Les juges fédéraux empêchent l’Alabama d’utiliser une carte du Congrès raciste

Mardi matin, un panel de trois juges a empêché l’Alabama d’utiliser une carte du Congrès de 2023 que le panel a jugée raciste et a ordonné à l’État d’utiliser une carte corrective visant à donner aux Alabamiens noirs une chance d’élire leurs dirigeants préférés.

Cette ordonnance intervient près d’un mois après que la Cour suprême des États-Unis a considérablement affaibli l’article 2 de la loi sur les droits de vote dans une affaire connue sous le nom de Louisiane c.Callaiset des semaines après que le gouverneur Kay Ivey a convoqué une session extraordinaire au cours de laquelle les législateurs républicains ont fixé des primaires spéciales pour août dans l’espoir que l’État serait autorisé à utiliser la carte de 2023, ce qui coûterait probablement aux démocrates un siège dans la délégation de la Chambre des représentants de l’Alabama.

La Cour suprême des États-Unis a ordonné au comité de réévaluer sa décision sur la carte à la lumière de sa décision d’avril. Mais lors d’une audience vendredi, le panel a exprimé son scepticisme quant à l’argument de l’État selon lequel la carte de 2023 avait été élaborée avec une intention partisane, et non pour diluer les électeurs noirs. Le même panel de trois juges avait précédemment conclu que la carte était intentionnellement discriminatoire sur le plan racial et avait publié une carte « aveugle à la race » qui a conduit à l’élection du représentant américain Shomari Figures, D-Mobile, du 2e district du Congrès.

L’État a déposé un avis d’appel mardi matin, selon des documents judiciaires.

« Il s’agit d’une situation très fluide et je ferai de mon mieux pour tenir la population de l’Alabama informée de nos efforts », a déclaré mardi le procureur général de l’Alabama, Steve Marshall, dans un communiqué. « Sachez ceci : dans mon esprit, la question n’est pas de savoir si nous gagnerons cette affaire, mais seulement quand », a-t-il déclaré.

Ivey a déclaré mardi matin dans un communiqué qu’elle soutenait pleinement l’appel de Marshall devant la Cour suprême.

« J’espère qu’ils permettront à l’Alabama d’avancer avec nos élections primaires spéciales du 11 août. Je continuerai à dire : l’Alabama connaît mieux notre État, notre population et nos districts », a-t-elle déclaré.

Le secrétaire d’État Wes Allen a déclaré mardi après-midi dans un communiqué qu’il était « fortement en désaccord avec la décision de la Cour inférieure, et j’ai hâte de faire appel devant la Cour suprême des États-Unis dès que possible ».

Allen a fait appel de l’injonction préliminaire devant la Cour suprême des États-Unis mardi matin.

JaTaune Bosby Gilchrist, directeur exécutif de l’ACLU d’Alabama, a déclaré mardi matin dans un communiqué qu’ils continueraient à se battre pour une représentation équitable à travers l’appel de l’État.

« Même si nous prévoyons pleinement que l’État continuera à se battre pour utiliser ses cartes racistes pour faire avancer son programme partisan, nous défendrons vigoureusement le droit des Alabamiens d’élire les représentants de leur choix », a déclaré Gilchrist.

Les plaignants dans cette affaire ont déclaré dans un communiqué mardi après-midi que l’État avait semé la confusion en tentant de modifier les cartes au milieu d’une élection.

« Le tribunal a vu clair dans la tentative flagrante de l’Alabama de rétablir une carte du Congrès fondée sur la race, que la législature a délibérément adoptée pour priver les électeurs noirs d’une voix au Congrès », ont-ils déclaré. « Plutôt que d’accepter cette réalité, les responsables de l’État ont sciemment semé la confusion et redoublé d’attaques contre les électeurs noirs. L’ordonnance rendue aujourd’hui par le tribunal de rétablir la carte corrective de Milligan est une victoire cruciale pour une représentation équitable et apporte la clarté nécessaire aux élections de 2026 dans l’État. «

Les juges sont la juge de district américaine Anna Manasco et le juge de district américain Terry Moorer, nommés par le président Donald Trump ; et le juge de circuit américain Stanley Marcus, nommé par l’ancien président Bill Clinton, a écrit dans son avis de 79 pages que l’argument de l’État contredisait ses arguments avancés en 2023, et a déclaré que sa carte de 2023 « a rendu impossible non seulement de remédier à la dilution des votes que nous avions identifiée, mais également de respecter la communauté d’intérêts de longue date que le législateur a identifiée dans la ceinture noire de l’Alabama.

« Ces événements, ainsi que les déclarations contemporaines des législateurs sur la race, ne soutiennent qu’une seule conclusion : le but du plan 2023 était de répartir les électeurs noirs dans les circonscriptions afin de diluer leurs votes, au moins en partie parce qu’ils sont noirs », a écrit le panel dans le dossier. « L’avocat soutient avec force que les motivations partisanes de la législature ont motivé la création du plan 2023, mais cet énorme dossier ne contient aucune preuve d’une motivation partisane. Et la seule preuve sur la question va à l’encontre d’une seule : les dirigeants législatifs de l’Alabama ont témoigné que les ouvertures des dirigeants des partis nationaux n’ont pas affecté leur travail. «

On ne sait pas exactement comment se dérouleront les élections primaires spéciales. Les juges ont ordonné à Allen d’administrer tous « les événements restants comprenant les élections au Congrès de l’Alabama en 2026 », selon la carte ordonnée par le tribunal. Cet ordre expirera lorsque la législature adoptera une nouvelle carte de district. L’année dernière, l’État a accepté d’utiliser la carte corrective actuelle jusqu’en 2030.

Des messages sollicitant des commentaires auprès des 21 candidats qualifiés pour les élections primaires spéciales, prévues pour le 11 août, ont été laissés mardi matin.

Dans un article publié mardi sur les réseaux sociaux, le représentant américain Shomari Figures, D-Mobile, dont le 2e district du Congrès est le plus susceptible d’être visé, a écrit que la décision est « un pas important dans la bonne direction, mais il reste encore un long chemin à parcourir avant que ce combat ne soit réglé ».

La représentante américaine Terri Sewell, D-Selma, du 7e district du Congrès, a déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux que le tribunal avait empêché les républicains de l’Alabama d’utiliser des tactiques de discrimination raciale contre les électeurs noirs.

« Aujourd’hui, le tribunal a clairement indiqué que ces tactiques ne tiendraient pas », a-t-elle écrit. « Les électeurs noirs de l’Alabama ne peuvent pas et ne seront pas réduits au silence. »

Le président de la Chambre des représentants de l’Alabama, Nathaniel Ledbetter, républicain de Rainsville, a qualifié les juges de « militants » et les a accusés de « donner aux démocrates des victoires au Congrès dans la salle d’audience » dans une publication sur les réseaux sociaux.

« Ce n’est rien de plus qu’une tentative politiquement motivée visant à transformer le système judiciaire en arme à des fins partisanes, et l’Alabama a bien l’intention de porter l’affaire devant la Cour suprême et de riposter », a-t-il écrit.

Le chef de la minorité parlementaire de l’Alabama, Anthony Daniels, D-Huntsville, a déclaré mardi matin dans un communiqué que l’ordonnance ne s’applique qu’aux élections de mi-mandat de 2026 et que la lutte pour une représentation équitable n’est pas terminée.

« Que ce moment soit un puissant appel à l’action pour garantir que nous faisons tout notre possible pour faire sortir le vote et générer une participation historique aux urnes », a-t-il déclaré. « Comme je l’ai dit : ‘Si votre vote n’avait pas d’importance, ils n’essaieraient pas si fort de vous le prendre. »’

Cette histoire a été mise à jour à 10h03 pour inclure une déclaration du représentant américain Shomari Figures, D-Mobile, sur la décision. Il a ensuite été mis à jour à 12 h 02 pour inclure les déclarations de l’ACLU, du gouverneur Kay Ivey et de Steve Marshall. Il a ensuite été mis à jour à 12 h 08 pour inclure une déclaration de la représentante américaine Terri Sewell, D-Selma ; et à 12 h 11 pour inclure une déclaration du chef de la minorité parlementaire de l’Alabama, Anthony Daniels, D-Huntsville. Il a ensuite été mis à jour à 12h20 pour inclure les déclarations du secrétaire d’État Wes Allen, du président de la Chambre Nathaniel Ledbetter, du R-Rainsville et des plaignants de Milligan. Il a ensuite été mis à jour à 12 h 33 pour inclure qu’Allen avait fait appel de l’injonction devant la Cour suprême mardi matin.

Ceci est une nouvelle de dernière minute et sera mise à jour.