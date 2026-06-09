Le conseiller de Trump, Hassett, affirme que les Américains sont « optimistes » quant à l’état de l’économie

Dans un Fox Nouvelles Lors d’une interview dimanche matin, Kevin Hassett, directeur du Conseil économique national, n’a pas tenu compte du ressentiment actuel des Américains à l’égard de l’économie, suggérant plutôt que des facteurs tels que la hausse des prix sont la preuve que les Américains sont « optimistes ».

« Les gens dépensent plus en essence, mais ils dépensent également plus pour tout le reste », a affirmé Hassett dans l’interview. « Pas seulement les épiceries mais aussi les restaurants. C’est un signe que l’on voit lorsque les gens sont optimistes quant à l’avenir. »

La vision de Hassett de l’économie est probablement faussée par les activités de dépenses des Américains les plus riches, qui ne sont pas aussi affectés par la hausse des coûts des biens que les ménages de la classe moyenne ou à faible revenu. En effet, de nombreux économistes décrivent la situation actuelle comme une « économie en forme de K », dans laquelle la situation financière de ceux qui ont les revenus les plus élevés s’améliore tandis que le reste du pays est en difficulté.

Hassett a également été interrogé sur l’utilisation des cartes de crédit, y compris des rapports récents qui montrent un taux de délinquance de 13 pour cent pour les titulaires de cartes actuels, le niveau le plus élevé observé au cours des 15 dernières années. Hassett a ignoré ce problème, citant des conversations avec des sociétés émettrices de cartes de crédit – plutôt qu’avec des consommateurs confrontés à des difficultés.

« Nous discutons tout le temps avec les PDG des sociétés de cartes de crédit et nous constatons une augmentation du stress (chez les consommateurs) », a déclaré Hassett. « Mais, pour l’essentiel, la délinquance est différente du défaut de paiement. »

« Il n’y a aucune menace pour les sociétés émettrices de cartes de crédit », a ajouté Hassett.

BREAM : Le Journal indique que le pourcentage de soldes de cartes de crédit en souffrance est de 13 %, le plus élevé depuis 15 ans. Les gens les utilisent pour leurs nécessités. Votre message pour eux ? HASSETT : Nous discutons tout le temps avec les PDG des sociétés émettrices de cartes de crédit, et il n’y a aucune menace pour eux. Les gens mettent un peu plus de temps. -Aaron Rupar (@atrupar.com) 2026-05-31T15:19:56.658Z

Les sondages démontrent que les Américains ne sont pas d’accord avec les vues optimistes de Hassett.

Selon une enquête Gallup publiée mardi, seulement 16 % des Américains déclarent être « épanouis » financièrement à l’heure actuelle, ce qui signifie que leurs finances « soutiennent la vie qu’ils souhaitent avoir ». À l’inverse, 32 % des Américains se définissent comme financièrement « stressés », ce qui signifie qu’ils « s’efforcent de remplir leurs obligations, doivent faire des compromis entre leurs objectifs financiers et leurs objectifs de vie et ont le sentiment de manquer de contrôle sur leur situation financière ».

Et dans un Économiste/YouGov, également publié mardi, révèle que 4 Américains sur 10 (42 %) qualifient l’économie de « mauvaise », tandis que seulement 2 Américains sur 10 (20 %) la considèrent comme « excellente » ou « bonne ». Trois autres Américains sur dix (34 %) estiment que l’économie est dans un état « acceptable ».

En plus de ces chiffres, seulement 15 pour cent affirment que l’économie « s’améliore », tandis que 20 pour cent affirment qu’elle est « à peu près la même » qu’avant la période actuelle. Près de 6 Américains sur 10, soit 59 pour cent, ont déclaré que les choses « empirent ».

Les chiffres du gouvernement fédéral contredisent l’optimisme de Hassett, confirmant ce que ressentent les Américains : à savoir que les prix augmentent à un rythme inquiétant. Par exemple, le rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) d’avril, publié au début du mois dernier, a montré que les prix de tous les biens ont augmenté d’une année sur l’autre de 3,8 pour cent, dépassant ainsi l’augmentation des gains moyens des salaires des travailleurs.

« Cela nuit aux Américains. Il y a une véritable crise financière en cours », et c’est un « revers pour les ménages de la classe moyenne et à faible revenu », a déclaré Heather Long, économiste en chef à la Navy Federal Credit Union, en réponse au rapport.

Quelques heures après la publication du rapport de l’IPC d’avril, les journalistes ont demandé à Trump si les augmentations de prix avaient influencé ses tactiques de négociation pour la guerre en Iran. La réponse de Trump suggère qu’il n’est pas intéressé par la façon dont les Américains perçoivent l’économie sous sa direction.

« Pas même un tout petit peu… Je ne pense pas à la situation financière des Américains », a déclaré Trump.