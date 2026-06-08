L’administration Trump exhorte les groupes d’aide juridique à renoncer aux données sensibles des enfants migrants

L’administration Trump retient les salaires des groupes d’aide juridique tout en exigeant qu’ils partagent des données confidentielles sur des enfants migrants non accompagnés qui luttent pour rester dans le pays, selon les dossiers examinés par Le levier.

Depuis des mois, selon les dossiers, le principal fournisseur de services juridiques pour les jeunes migrants non accompagnés est coincé dans une impasse avec le gouvernement fédéral au sujet de ces demandes sans précédent, qui, selon les défenseurs, représenteraient une violation du secret professionnel de l’avocat et pourraient mettre en danger les enfants vulnérables.

En conséquence, les cliniques juridiques à travers le pays qui fournissent une bouée de sauvetage essentielle aux enfants migrants, en les guidant à travers le système judiciaire byzantin de l’immigration auquel ils seraient autrement confrontés seuls, n’ont pas été payées pour leur travail depuis décembre, menaçant leur existence.

Dans le même temps, les tribunaux de l’immigration utilisent de nouvelles tactiques pour accélérer les expulsions, y compris dans les affaires impliquant des enfants, mettant ainsi à rude épreuve les ressources des avocats, disent les avocats spécialisés en droit de l’immigration. Le levier. De tels efforts du gouvernement se seraient intensifiés ces dernières semaines, notamment en recourant à des « méga » audiences pour accélérer les procédures d’expulsion.

Ces développements pourraient menacer la sécurité des enfants migrants, qui constituent déjà une population incroyablement vulnérable, affirment les avocats et les défenseurs. Sans soutien juridique, les enfants seraient obligés de se débrouiller seuls face aux avocats de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) qui réclament leur expulsion. Et si le gouvernement fédéral disposait de données détaillées sur la défense juridique des enfants, leurs dossiers pourraient être compromis.

«Il semble qu’il existe actuellement une approche pangouvernementale visant à cibler les enfants», a déclaré Michael Lukens, directeur exécutif du Centre Amica pour les droits des immigrants. « Ce qu’ils essaient de faire, c’est de trouver une solution pour obtenir les informations que nous ne voulons pas leur donner sur nos enfants clients. »

«Je considère cela comme une guerre contre les enfants»

Aux États-Unis, si vous êtes accusé d’un crime et que vous n’avez pas les moyens de payer un avocat, vous avez la garantie d’avoir un défenseur public. Ce n’est pas le cas devant les tribunaux de l’immigration, même pour les jeunes enfants qui arrivent seuls dans le pays. Plus d’un tiers des enfants immigrés non accompagnés n’ont pas d’avocat pour les représenter dans les procédures d’expulsion.

Le Congrès a déjà tenté dans le passé de résoudre ce problème. En 2008, les législateurs ont adopté une loi obligeant le gouvernement à fournir des avocats aux enfants migrants « dans toute la mesure du possible ». Après ce mandat, le Programme pour les enfants non accompagnés, qui offre une protection aux enfants migrants, a commencé à financer des services juridiques plus solides pour les enfants clients. Le programme fédéral verse désormais des fonds à une constellation d’organisations à but non lucratif et de cabinets d’avocats à travers le pays qui représentent les enfants.

Le programme pour les enfants non accompagnés est financé par le Bureau de réinstallation des réfugiés, une branche du ministère de la Santé et des Services sociaux. Bien que les enfants non accompagnés passent généralement du temps sous la garde de l’ICE et d’autres branches du Département de la sécurité intérieure, selon la loi, ils relèvent en fin de compte de la responsabilité du Bureau de réinstallation des réfugiés.

Sous l’administration Trump, le programme d’aide juridique a été attaqué. Peu de temps après son entrée en fonction l’année dernière, le président Donald Trump a entièrement gelé son financement. Un juge a bloqué cette décision, rétablissant le programme, mais ce n’était qu’un sursis temporaire.

Comme Le levier révélé à l’automne, le ministère de la Santé et des Services sociaux a ensuite élaboré des plans pour privatiser le programme, le retirant des mains des organisations à but non lucratif qui l’avaient historiquement géré et en confiant les rênes à une entreprise privée, un entrepreneur en technologie ICE.

Il n’est pas encore clair si cette société, ICF, obtiendra finalement le nouveau contrat. Mais c’est au cours de ce processus d’appel d’offres – qui est toujours en cours – que l’administration Trump a commencé à exiger que les avocats du programme divulguent des données détaillées sur les affaires juridiques des enfants migrants qu’ils représentent, ce qui donnerait au gouvernement fédéral un aperçu de leurs demandes d’asile, de l’état de leur dossier et des stratégies de défense des avocats.

En effet, jusqu’à ce qu’un juge fédéral intervienne, le Département de la Sécurité intérieure disait aux enfants – même à ceux qui demandaient l’asile et fuyaient la violence – de s’auto-expulser sous peine de détention prolongée. « Je considère qu’il s’agit d’une guerre contre les enfants », a déclaré un avocat spécialisé en droit de l’immigration de longue date à propos de cette tactique.

Les avocats constituent souvent un important filet de sécurité contre une telle coercition. Sans représentation légale, il est beaucoup plus difficile pour les enfants de poursuivre et d’obtenir gain de cause dans leur demande d’asile. Et c’est cette représentation légale qui, selon ses défenseurs, est désormais gravement menacée par l’administration Trump.

Des demandes sans précédent

Pendant des années, l’organisation à but non lucratif Acacia Center for Justice a été le principal entrepreneur du programme d’aide juridique, distribuant des fonds fédéraux à des dizaines de groupes qui fournissent une représentation juridique aux enfants dans tout le pays.

Mais aucun des avocats de ces groupes n’a été payé pour le travail accompli depuis décembre, alors qu’Acacia fait face aux demandes du gouvernement fédéral pour obtenir des informations supplémentaires sur les clients qu’elle et d’autres organisations représentent, selon des courriels entre l’entrepreneur et le ministère de la Santé et des Services sociaux consultés par Le levierainsi que des entretiens avec plusieurs prestataires juridiques.

À partir des factures soumises pour des travaux terminés en décembre 2025, les services de santé et sociaux ont commencé à exiger des informations supplémentaires pour verser le paiement aux avocats des enfants – en particulier, les numéros A de leurs clients, ou numéros d’identification d’immigration, qui permettraient aux autorités de déterminer l’identité de chaque enfant. Pour justifier cette demande, les responsables ont déclaré qu’ils avaient besoin des documents justifiant les factures de l’entrepreneur pour son travail pour le gouvernement.

Dans les courriels examinés par Le levierAcacia a fait part de ses inquiétudes au gouvernement concernant l’éthique des demandes, qui, selon l’organisation, pourraient violer les règles de confidentialité, et leurs impacts potentiels sur les clients. De telles demandes s’écartent d’une pratique de longue date, a noté l’entrepreneur.

Le Bureau de réinstallation des réfugiés et Acacia ont refusé de commenter la question.

Plusieurs prestataires de services juridiques confirmés Le levier qu’ils n’ont pas été payés pendant des mois de travail. (Certains prestataires ont refusé d’être cités officiellement sur la situation, invoquant des craintes de représailles.) Ils affirment que cela s’est avéré une grave difficulté financière pour leurs organisations, dont beaucoup sont de petites organisations à but non lucratif qui fonctionnent avec un budget restreint.

Le « long retard dans les paiements gouvernementaux pour nous rembourser nos services » avait un impact sur les finances des organisations, a écrit Malou Chávez, directrice exécutive du Northwest Immigrant Rights Project, dans un courriel adressé à Le levier.

«Ces tâches sont exponentiellement plus difficiles pour les petites organisations», écrit-elle.

Pression croissante

Alors que le gouvernement réfléchit à l’opportunité de confier la responsabilité du programme d’aide juridique du Centre Acacia pour la justice à l’entrepreneur de l’ICE, ICF, il redouble d’exigences en matière de données sur les affaires judiciaires des enfants.

Dans les documents de passation des marchés publiés en mai – relançant le processus d’appel d’offres après qu’Acacia et ICF aient déposé des protestations contre la proposition initiale – le Bureau de réinstallation des réfugiés a ajouté un nouveau libellé contractuel exigeant que le nouvel entrepreneur et l’ancien entrepreneur transmettent les informations relatives au dossier client au gouvernement.

Selon les défenseurs, le contrat comporte diverses autres parties problématiques qui, selon eux, semblent conçues pour démanteler – et privatiser – le programme d’aide juridique. Comme Le levier rapporté à l’automne, la refonte du contrat par le gouvernement comprend des exigences de vérification des antécédents si lourdes qu’elles risquent de dissuader les organisations de continuer à travailler sous l’égide du programme.

Aujourd’hui, les demandes de partage de données suscitent une inquiétude particulière.

« Que ferait (le Bureau de réinstallation des réfugiés) de cette information ? dit Lukens. « Ils ne sont pas un organisme d’application de la loi. Envisagent-ils de confier cela au (Département de la Sécurité intérieure) ? »

Il a déclaré que les demandes contenues dans les nouveaux documents de passation de marchés représentaient probablement le fait que le gouvernement « poursuivait son approche à tous les niveaux pour essayer de réduire les dossiers des enfants et de forcer l’auto-expulsion ».

Le Bureau de réinstallation des réfugiés n’a pas répondu à Le levierdes questions sur ses projets en matière d’informations sur les cas des enfants migrants.

Sous l’administration Trump, les frontières entre le bureau des réfugiés, une agence théoriquement chargée de s’occuper des enfants non accompagnés, et les services d’immigration du ministère de la Sécurité intérieure, chargés de les poursuivre et de les expulser, sont devenues de plus en plus floues.

Le projet 2025 de la Heritage Foundation, le plan de droite soutenu par l’argent noir pour la deuxième administration Trump, a recommandé la fusion des deux agences, un objectif que l’administration Trump semble promouvoir. Comme ProPublica et le Tribune du Texas rapporté en mai 2025, la Maison Blanche a nommé des responsables de l’ICE pour diriger l’agence et a exigé un partage de données supplémentaire avec le ministère de la Sécurité intérieure.

Peu de temps après l’entrée en fonction de Trump, le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié une règle finale qui annulait une interdiction de l’ère Biden faite au Bureau de réinstallation des réfugiés de partager des informations sur le statut d’immigration des familles des enfants dont il a la garde. Il s’agissait de la première étape de ce que les défenseurs décrivent désormais comme un partage d’informations considérablement élargi entre le Bureau adjoint de réinstallation des réfugiés et les forces de l’ordre.

« Les murs se sont refermés »

Pendant ce temps, devant les tribunaux de l’immigration, l’administration Trump met au point de nouvelles tactiques pour expulser les immigrants le plus rapidement possible. Au cours des dernières semaines, le recours à ce que l’on appelle les « audiences du calendrier principal », des séances à grande échelle au cours desquelles des dizaines de cas sont entendus en même temps, s’est répandu à travers le pays.

De la même manière, les jeunes migrants non accompagnés ont vu leurs dossiers accélérés en masse, ont déclaré plusieurs avocats spécialisés en droit de l’immigration travaillant dans plusieurs juridictions. Le levier. Les juges de l’immigration, qui ne font pas partie d’un système judiciaire indépendant mais opèrent sous la tutelle du ministère de la Justice, ont systématiquement réduit les délais entre les audiences.

Selon une procédure de longue date, les enfants non accompagnés et leurs avocats disposaient souvent de plusieurs mois entre les audiences pour préparer leur dossier afin de rester dans le pays et de retrouver leur famille. Mais le délai entre les audiences dans de nombreux tribunaux d’immigration a récemment été réduit à trois semaines ou moins, affirment les avocats spécialisés en droit de l’immigration.

Cela a conduit à des calendriers chargés et à une accélération considérable du traitement des dossiers, mettant à rude épreuve la capacité des organisations d’aide juridique à un moment où nombre d’entre elles sont déjà à court d’argent.

« Les murs se referment depuis longtemps, mais ils se referment maintenant », a déclaré un avocat spécialisé en droit de l’immigration. Le levier.

Aujourd’hui, parallèlement aux efforts croissants visant à accélérer les expulsions, les groupes juridiques subissent des pressions pour partager des informations sans précédent sur leurs jeunes clients avec les autorités chargées de les expulser.

« Il existe une motivation financière pour que les organisations à but non lucratif se conforment, au moins sous une forme ou une autre », a déclaré Lukens, qualifiant les mois sans salaire de « une énorme somme d’argent que le gouvernement peut garder sur nos têtes pour essayer de nous forcer à faire ces choses ».