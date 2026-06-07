Le projet de loi du Sénat visant à financer l’ICE et le CBP ne contient aucune réforme de l’ICE

Vendredi matin, le Sénat a adopté un programme de réconciliation de 70 milliards de dollars destiné à fournir un financement supplémentaire à la répression brutale du président Donald Trump contre les communautés immigrées à travers le pays.

Le financement, que les Républicains ont appelé le « Secure America Act », est alloué au Département de la Sécurité intérieure (DHS), et en particulier à l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et au Customs and Border Protection (CBP).

La Chambre devrait aborder la question la semaine prochaine. S’il est adopté, il financera les agences du DHS jusqu’à la fin du mandat de Trump en 2029.

Ce programme de financement s’ajoute aux 170 milliards de dollars alloués à l’ICE et au CBP l’année dernière dans le cadre du « Big Beautiful Bill » de Trump – qui a fait de l’ICE l’agence d’application de la loi la mieux financée du pays.

Les républicains l’ont présenté comme un projet de loi de réconciliation, qui empêche l’obstruction systématique et permet d’adopter des mesures à la majorité simple. Tous les démocrates ont voté contre le projet de loi.

Le Sénat est resté jusqu’à 4 h 53 pour voter sur le plan de financement vendredi matin. Mais ils ne se demandaient pas s’il fallait ou non fournir un financement supplémentaire à l’ICE ou au CBP. Le paquet proposé au DHS a reçu un soutien quasi unanime de la part des Républicains, un seul législateur républicain ayant voté contre.

Au lieu de cela, les désaccords de longue date au sein de la Chambre, dominée par les Républicains, se sont largement concentrés sur la « caisse noire » de Trump, son plan visant à indemniser les personnes qui, selon lui, ont été victimes du gouvernement – ​​y compris les émeutiers du 6 janvier – et qui a été autorisé à avancer sans limites.

L’enveloppe de 70 milliards de dollars est principalement destinée à étendre la campagne de répression de l’immigration et d’expulsion massive de Trump.

La plus grande part, 38,5 milliards de dollars, est allouée à l’ICE pour étendre ses efforts de détention et d’expulsion, embaucher davantage d’agents, moderniser sa technologie et ses installations et accroître la coopération avec les forces de l’ordre locales. Le financement couvre également les coûts du transport d’expulsion, y compris les vols d’expulsion.

Le fait que la plus grande part du projet de loi soit allouée à l’ICE renforce les méthodes utilisées par Trump pour attaquer les communautés d’immigrés à travers le pays, démontrant que sa stratégie n’a pas changé de manière significative depuis les meurtres de Renee Good et Alex Pretti aux mains d’agents d’immigration au Minnesota.

L’accent mis par le projet de loi sur les mises à niveau technologiques suggère également une plus grande dépendance du DHS aux technologies de surveillance. Au cours de l’année écoulée, ICE s’est de plus en plus appuyé sur des technologies assistées par l’IA comme Mobile Fortify – une application qui utilise l’IA pour la reconnaissance faciale et qui est connue pour son imprécision, en particulier auprès des femmes et des personnes de couleur – et ELITE, une application développée par Palantir pour parcourir les quartiers à la recherche d’immigrants sans papiers à arrêter. ICE utilise au moins une demi-douzaine d’autres applications qui lui permettent de surveiller et de créer des plates-formes de données de surveillance contre les personnes sans papiers et les militants qui tentent de s’organiser contre les abus de l’agence.

Le financement alloue également 26 milliards de dollars aux douanes et à la patrouille frontalière pour embaucher davantage d’agents, acheter de nouveaux équipements et renforcer leurs mécanismes de surveillance.

Jeudi, le directeur par intérim de l’ICE, David Venturella, a déclaré que l’agence mettait fin à son obligation de signaler les décès survenant dans les 30 jours suivant la sortie de sa garde. Cela fait suite à 18 personnes qui sont mortes dans les installations de l’ICE jusqu’à présent cette année, et au moins 30 l’année dernière.

Ces mesures ont été condamnées par des groupes de défense des droits de l’homme et des législateurs progressistes.

« L’année dernière, alors que les familles américaines avaient du mal à payer leurs courses, les Républicains ont donné 170 milliards de dollars à l’ICE et au CBP », a écrit la représentante Pramila Jayapal sur X. « Aujourd’hui, le Sénat a voté pour leur envoyer 70 milliards de dollars supplémentaires – sans aucune réforme significative après avoir tué Renee Good et Alex Pretti. La Chambre doit rejeter ce financement. »

Amnesty International a qualifié le vote du Sénat de « honteux », ajoutant :