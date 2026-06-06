Le juge bloque les restrictions d’immigration de Trump et ordonne la reprise du traitement des demandes d’asile

Un juge fédéral du Rhode Island a annulé vendredi une série de politiques du président Donald Trump qu’il a jugées ancrées dans des « sentiments anti-immigration » et a ordonné à l’administration de reprendre le traitement des demandes d’asile et de prestations d’immigration des personnes originaires de 39 pays ciblés.

En novembre dernier, les services américains de citoyenneté et d’immigration ont suspendu indéfiniment les demandes d’asile et gelé les demandes d’immigration des personnes concernées par une interdiction de voyager mise en place après qu’un homme originaire d’Afghanistan aurait abattu deux soldats de la Garde nationale à Washington, DC.

Trump s’est engagé à « suspendre définitivement la migration en provenance de tous les pays du tiers monde » et à accélérer le renvoi des personnes que son administration ne considère pas comme « un atout net » pour les États-Unis. La décision de l’administration a empêché les habitants des pays concernés d’obtenir des cartes vertes, la citoyenneté américaine et d’autres avantages.

Le juge de district américain John J. McConnell Jr., nommé par l’ancien président Barack Obama, a déclaré dans sa décision que les politiques de l’administration sont enracinées dans « des sentiments anti-immigrés qu’il lui est interdit de laisser influencer sa prise de décision » et ont placé les immigrants vivant aux États-Unis dans un « vide juridique indéterminé ».

« Les politiques contestées ont mis la vie d’innombrables personnes entre parenthèses – uniquement en raison de leur pays de naissance », a écrit McConnell. « Plus de six mois plus tard, nombre de ces personnes restent sans travail, sans statut légal et sans aucune capacité significative à planifier leur avenir. »

« Le gouvernement invite en fait le tribunal à fermer les yeux et à ignorer les preuves solides de l’animosité anti-immigration dont il est saisi », a ajouté le juge. « Cela exigerait une profonde naïveté de la part du tribunal. Malheureusement pour le gouvernement, c’est une invitation que ce tribunal devra décliner. »

L’avocat général du Département américain de la Sécurité intérieure (DHS), James Percival, a critiqué la décision de McConnell dans une publication sur les réseaux sociaux, accusant « la gauche » de « mener le même stratagème avec des allégations dites d’animus depuis 2017 ».

« C’est du sabotage habillé en tenue légale », a ajouté Percival. « Cela ressemble à ceci : (1) l’administrateur est raciste, (2) donc une politique que je n’aime pas est motivée par la race, (3) donc elle n’est pas valide. Ils l’ont utilisé dans pratiquement toutes les politiques du DHS de l’ère Trump. »

Les plaignants et les autres personnes impliquées dans l’affaire ont salué la décision de McConnell.

« Cette décision réaffirme un principe de base : le gouvernement fédéral ne peut pas fermer les voies d’immigration légales ou discriminer les gens en fonction de leur origine », a déclaré Skye Perryman, président-directeur général de Democracy Forward, dans un communiqué.

« Ces politiques illégales ont causé un préjudice énorme aux familles, aux travailleurs, aux demandeurs d’asile et aux communautés à travers le pays qui ont été laissés dans l’incertitude, incapables de travailler, d’accéder à des protections ou d’avancer dans leur vie », a ajouté Perryman. « Nous sommes heureux que le tribunal ait reconnu les conséquences humaines dévastatrices de ces politiques. Nos communautés méritent un processus équitable régi par la loi, et non un ciblage politique fondé sur la peur et la discrimination. »

🚨 DÉCLARATION : Le juge fédéral rejette les restrictions illégales en matière d’immigration de l’administration Trump, rétablissant l’accès à l’asile pour les immigrants de New York « Tout le monde mérite une chance équitable de faire entendre son cas conformément à la loi. » Murad Awawdehnyic.org/press – Coalition pour l’immigration de New York (NYIC) (@thenyic.bsky.social) 2026-06-05T17:43:54.687991707Z

Milagro Sique, PDG du Dorcas International Institute de Rhode Island, a déclaré : « Aujourd’hui est un bon jour. Au nom des milliers d’immigrants que nous servons, nous sommes reconnaissants au juge McConnell pour sa décision. »

« Ces politiques étaient erronées, purement et simplement, et ont provoqué une peur et une incertitude profondes chez un grand nombre de nos amis, voisins et collègues », a ajouté Sique. « Faire en sorte que le processus judiciaire fonctionne comme prévu – en faisant respecter l’état de droit – nous donne l’assurance que tout n’est pas perdu et permet à ceux qui ont été touchés d’avancer dans leur vie de manière significative. »

Abbey Koenning-Rutherford, avocate chez Muslim Advocates, a déclaré que « la décision d’aujourd’hui est un rejet sans réserve des actions discriminatoires et illégales du gouvernement visant à supprimer l’accès aux prestations d’immigration sous le faux prétexte de sécurité nationale ».

« Ces politiques ont injustement relancé la logique discriminatoire des premières interdictions musulmanes et africaines et les ont largement étendues à des millions de membres de communautés déjà présentes aux États-Unis », a-t-elle poursuivi, faisant référence aux politiques adoptées pendant le premier mandat de Trump.

« En abandonnant ces politiques illégales, le tribunal indique clairement que l’administration Trump ne peut pas maintenir la vie des immigrants dans un vide juridique en fonction de leur pays de naissance, et doit continuer à traiter leurs demandes de statut et d’avantages comme l’exige la loi », a ajouté Koenning-Rutherford.

La députée Pramila Jayapal (D-Wash.) – une immigrante indienne – faisait partie des législateurs démocrates qui ont applaudi la décision de vendredi, écrivant sur les réseaux sociaux que « c’est une GRANDE victoire ».

« Un juge a réaffirmé que le gel imposé par Trump sur le traitement des demandes d’immigration pour 39 pays est illégal et que le traitement doit reprendre immédiatement », a-t-elle ajouté. « La décision d’aujourd’hui ne marque pas la fin du combat, mais elle constitue un pas majeur dans la bonne direction. »