La loyauté de Trump envers les sociétés de combustibles fossiles fait grimper l’inflation

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Tout au long de son deuxième mandat, le président Donald Trump a déployé des efforts incessants pour stimuler les combustibles fossiles, saper les énergies renouvelables et mettre fin à toute réglementation fédérale visant à lutter contre le changement climatique. L’administration affirme que cette initiative aidera les Américains à économiser de l’argent.

Mais en réalité, c’est le contraire qui est vrai : la dépendance aux énergies fossiles rend la vie plus chère.

Choc des prix mondiaux

Grâce à la guerre américano-israélienne contre l’Iran, les prix du pétrole brut montent en flèche, entraînant des prix exorbitants pour l’essence et le diesel. Avec cette guerre, Trump a déclenché un effet domino, montrant à quel point l’industrie des combustibles fossiles a intégré ses prix directement dans l’économie américaine.

Par exemple, le prix des denrées alimentaires avait déjà augmenté avant que les États-Unis ne commencent leur guerre. Mais les économistes estiment que cette tendance à la hausse se poursuivra dans les mois à venir. L’une des raisons à cela est la flambée des prix des engrais. Les engrais chimiques fournissant de l’azote, un nutriment essentiel aux plantes, sont fabriqués à partir de gaz naturel. Et environ 10 pour cent de l’approvisionnement mondial en urée, un engrais azoté courant, provient du Moyen-Orient – ​​et est impacté par la fermeture du détroit d’Ormuz. De plus, comme la plupart des produits alimentaires sont distribués à l’aide de camions fonctionnant au diesel, nous constatons en temps réel l’impact des prix du diesel sur la hausse des prix des denrées alimentaires.

La guerre non provoquée de Trump aurait été un désastre dans n’importe quel contexte. Mais les gens aux États-Unis et dans le monde entier, en particulier dans la région Asie-Pacifique et en Afrique, auraient ressenti beaucoup moins de difficultés économiques si nous n’avions pas été aussi dépendants du pétrole et du gaz. Les experts prévoient que les pires conséquences sont encore à venir.

La Banque fédérale de réserve de Dallas a déclaré en mars qu’une fermeture prolongée du détroit d’Ormuz pourrait provoquer un ralentissement économique mondial. Aujourd’hui, deux mois plus tard, la Banque mondiale prévoit que 45 millions de personnes supplémentaires dans le monde seront confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, à une inflation nettement plus élevée et à un ralentissement de la croissance économique dans les économies en développement. Mais même si le détroit était ouvert demain, les puits de pétrole et les raffineries inutilisés mettraient du temps à redémarrer, ce qui entraînerait une grave crise de l’offre et de nouvelles hausses de prix.

Électricité chère

Un autre exemple d’inflation due aux combustibles fossiles est la hausse des factures d’électricité résidentielles. Le gaz de fracturation est la plus grande source d’énergie pour la production d’électricité aux États-Unis. Mais depuis le début du boom de la fracturation hydraulique au début des années 2000, les producteurs américains produisent de plus en plus de gaz pour l’exportation. Par conséquent, les prix du gaz – et nos factures de services publics – sont exposés à une volatilité accrue des prix mondiaux.

La prolifération des centres de données d’IA énergivores est un autre facteur qui fait grimper les factures d’électricité. Outre leur impact direct sur les factures de services publics, les centres de données entraînent également une croissance de la production d’électricité au gaz, rendant les contribuables encore plus vulnérables aux flambées des prix du gaz. Pourtant, l’administration Trump a fait de la promotion de la technologie de l’IA une priorité politique nationale.

Pendant ce temps, les énergies renouvelables éolienne et solaire, qui sont les sources d’énergie les moins chères au monde, ne fournissent qu’environ 20 % de l’électricité aux États-Unis. Pourtant, l’administration Trump utilise des méthodes juridiquement douteuses pour empêcher activement la construction de nouvelles énergies renouvelables, bloquant ainsi notre dépendance à l’égard de combustibles fossiles coûteux.

Le changement climatique coûte cher

Ce ne sont pas seulement les carburants eux-mêmes qui rendent tout plus cher. Ce sont aussi les effets de leur déterrement et de leur combustion.

L’augmentation des niveaux atmosphériques de gaz à effet de serre entraîne des incendies de forêt, des tempêtes et des inondations coûteux. Le coût cumulé des catastrophes climatiques a fortement augmenté ; les trois dernières années civiles ont enregistré les coûts totaux de catastrophe les plus élevés sur toute la période de 45 ans couverte par la base de données Climate Central sur les catastrophes météorologiques et climatiques d’une valeur de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis. Certains de ces coûts sont supportés par les contribuables grâce au redressement financé par le gouvernement, certains sont supportés par les compagnies d’assurance, et d’autres sont supportés par les personnes touchées.

Bien sûr, cela ne fait qu’effleurer la surface.

Ces catastrophes font augmenter les primes d’assurance habitation dans les régions sujettes aux catastrophes. Et comme les prêteurs exigent une police d’assurance habitation adéquate comme condition d’octroi d’un prêt hypothécaire, la hausse des primes d’assurance rend effectivement l’accession à la propriété inabordable pour beaucoup.

Les sécheresses prolongées, les graves inondations et autres phénomènes météorologiques extrêmes exacerbés par le changement climatique ont également un impact sur la production alimentaire et font grimper les prix des denrées alimentaires. Le forage et la fracturation hydraulique pour le pétrole et le gaz contaminent l’eau potable, entraînant toutes sortes de coûts pour les ménages. Il s’agit notamment des frais médicaux liés au cancer et à d’autres maladies graves liées à la consommation d’eau contaminée, ainsi que du coût lié à l’obligation d’acheter de l’eau en bouteille au lieu d’utiliser de l’eau du robinet ou de l’eau de puits contaminée.

La combustion de combustibles fossiles pollue également l’air, provoquant potentiellement des cancers, des maladies respiratoires et d’autres maladies. La pollution par les particules et l’ozone provenant à elle seule des pots d’échappement des véhicules a été responsable de 385 000 décès et de 1 000 milliards de dollars de dommages à la santé dans le monde en 2015.

Ainsi, la prochaine fois qu’une personnalité politique – qu’elle soit membre de l’administration Trump ou un démocrate irresponsable alimenté par les combustibles fossiles – vous dira qu’elle s’accroche au statu quo en matière d’énergie fossile pour vous faire économiser de l’argent, ne les croyez pas.

Ils protègent les profits d’une industrie puissante, à nos dépens. Et plus tôt nous abandonnerons les combustibles fossiles, plus nous serons en bonne santé, ainsi que notre économie.