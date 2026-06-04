Mullin dit que le DHS obéirait aux tribunaux s’ils n’étaient pas « politisés »

Mardi, le secrétaire du Département de la Sécurité intérieure (DHS), Markwayne Mullin, a témoigné devant un sous-comité sénatorial des crédits pour défendre la demande de budget de 63 milliards de dollars de l’agence.

Les sénateurs démocrates ont interrogé Mullin sur le budget, ainsi que sur les menaces de Mullin d’arrêter les contrôles des vols internationaux dans les villes sanctuaires. Ils se sont également demandé s’il avait mis en œuvre les réformes du DHS depuis le début de son mandat.

Mullin est devenu secrétaire du DHS en mars, après le licenciement de Kristi Noem à la suite des réactions négatives suscitées par les fusillades mortelles d’Alex Pretti et de Renee Good par des agents d’immigration à Minneapolis. Mullin a juré qu’il garderait le DHS hors de la une des journaux – mais les abus commis par l’agence n’ont fait que s’intensifier.

Dans sa déclaration d’ouverture, le sénateur Chris Murphy (Démocrate du Connecticut) a parlé des violations de la loi et des ordonnances des tribunaux par le DHS, de l’augmentation du budget à plus de 10 fois son budget d’avant Trump et des liens entre des entreprises privées comme GEO Group et l’administration Trump.

En interrogeant directement Mullin, Murphy a demandé : « Pouvez-vous nous engager que si un tribunal juge que quelque chose que fait l’ICE (Immigration and Customs Enforcement), quelque chose que fait le DHS comme illégal ou inconstitutionnel, (et) vous dit d’arrêter, que vous vous conformerez à l’ordonnance du tribunal ?

Mullin a refusé de répondre directement, disant : « Je vais vous dire que nous n’enfreindrons jamais la constitution, et que nous n’enfreindrons pas la loi, mais nous allons appliquer les lois de la nation. Nous allons appliquer les lois que vous avez adoptées et que nous appliquons. »

Murphy a répondu : « Mais cela ne ressemble pas à la même chose que de s’engager à obéir à une ordonnance du tribunal… Je veux dire, je pense que c’est une chose facile à dire. Allez-vous ou non appliquer les ordonnances du tribunal ? »

« Si nous ne pensions pas que les tribunaux étaient politisés, alors je serais probablement en mesure de répondre à cette question », a déclaré Mullin. « Mais nous voyons encore et encore des tribunaux utiliser leur siège pour leurs opinions politiques, et pas seulement pour l’État de droit. »

« Vous choisirez donc les ordonnances du tribunal auxquelles vous obéirez en fonction de votre conviction que la personne nommée a un agenda politique ? » » dit Murphy.

« Ne me mettez pas de mots dans la bouche », a répondu Mullin.

Les questions du sénateur républicain John Kennedy de Louisiane ont pris un ton totalement différent, faisant essentiellement l’éloge du DHS et de l’ICE. Kennedy a affirmé dans ses questions que l’ancien président Joe Biden « avait ignoré les lois sur l’immigration » avec les « encouragements » de certains membres du Congrès, ce que Mullin a accepté.

Kennedy a déclaré que les démocrates « croient en l’ouverture des frontières », ce à quoi Mullin a ajouté qu’il est difficile de comprendre pourquoi les démocrates « permettraient à autant de gens d’entrer et de transformer nos rues en villes et villages sans loi ».

En réalité, Biden a expulsé quelque 4 millions de personnes des États-Unis au cours de son mandat et a suivi les traces de la première présidence de Donald Trump plutôt que de s’en détacher. Il a également augmenté le financement de l’ICE et contribué à l’expansion des programmes ICE.

Kennedy et Mullin ont tous deux tenu à diffamer les manifestants de la prison pour immigrants de Delaney Hall à Newark, dans le New Jersey. Mullin a nié que Delaney soit surpeuplé et que les personnes détenues soient privées de soins médicaux adéquats. Dans une autre menace, Mullin a déclaré que son agence examinerait les séquences vidéo des manifestations, disant aux manifestants : « Nous finirons par vous trouver, vous arrêter et vous inculper. »

Les manifestants à Delaney Hall ont manifesté leur solidarité avec les immigrants détenus en grève de la faim et en grève du travail, dont beaucoup sont emprisonnés en violation de leur droit à une procédure régulière.

Mullin a ensuite décrit les agents de l’ICE comme des héros, affirmant que les agents « adorent faire leur travail. Ils ne le font pas pour l’argent, ils le font parce qu’ils sont appelés à le faire ».

Au cours de l’audience de mardi, la sénatrice Patty Murray (Démocrate de Washington) a interrogé Mullin sur les réformes du DHS à la suite des meurtres de Renee Good et d’Alex Pretti et sur les abus croissants de l’ICE depuis que Trump a élargi l’agence, affirmant qu’elle n’avait encore vu aucun changement.

« Même maintenant, nous voyons des propositions scandaleuses. Vous envisagez de retirer les agents du CBP (douanes et protection des frontières) des aéroports des villes qui ne se tournent pas vers Trump », a-t-elle déclaré, faisant référence aux menaces répétées par Mullin la semaine dernière après la poursuite des manifestations à Delaney Hall.

Ses questions visaient à souligner la nécessité de réformes. Mais tandis que les démocrates ont poussé le DHS à mettre en œuvre des réformes de l’ICE avant d’approuver ses demandes de budget, les militants ont qualifié ces réformes – qui incluent notamment l’obligation pour les agents de l’ICE de démasquer et de porter des caméras corporelles – de mesures « édentées » qui maintiennent un statu quo oppressif.