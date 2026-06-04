Le jury accorde 50 millions de dollars à la famille d’une femme tuée dans le crash d’un Boeing

Un jury de Chicago a ordonné à Boeing de verser près de 50 millions de dollars à la famille de Samya Stumo, un jeune homme de 24 ans qui faisait partie des 346 personnes tuées dans deux accidents d’avion de Boeing 737 MAX il y a moins de dix ans. Stumo est décédé à bord du vol 302 d’Ethiopian Airlines en mars 2019, quelques mois seulement après qu’un autre avion 737 MAX, un modèle récemment introduit à l’époque, s’est écrasé en Indonésie. « Ils savaient qu’il y avait un dysfonctionnement de l’avion. L’avion s’est écrasé en Indonésie, puis quelqu’un au sein de l’entreprise a décidé de continuer à piloter l’avion et n’a pas réparé ce qui n’allait pas », explique la mère de Stumo, Nadia Milleron.

Milleron ajoute que même si sa famille se félicite du dernier règlement, elle prévoit de poursuivre les poursuites judiciaires et d’examiner sérieusement les pratiques de sécurité de Boeing. « Ce procès que nous venons d’avoir ne portait pas sur la responsabilité », explique-t-elle. « Cette idée selon laquelle ils peuvent simplement payer de l’argent et continuer à adopter le même comportement, c’est ce à quoi nous nous opposons, et c’est pourquoi nous voulons dénoncer ce qu’ils font réellement dans l’entreprise qui aurait pu causer ces crashs. »

TRANSCRIPTION

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AMY GOODMAN : C’est La démocratie maintenant !démocratienow.org. Je suis Amy Goodman à New York. Juan González nous rejoint à Chicago, où un jury a ordonné à Boeing de verser près de 50 millions de dollars à la famille de Samya Stumo, qui avait intenté une action en justice pour mort injustifiée contre Boeing. Samya a été tuée en 2019 à bord d’un Boeing 737 MAX en Éthiopie. L’accident est survenu quelques mois après le crash d’un autre Boeing 737 MAX en Indonésie. Au total, les accidents ont tué les 346 personnes à bord. Il s’agit de l’un des derniers verdicts d’une série de poursuites pour mort injustifiée découlant des deux accidents mortels.

Les enquêtes ultérieures et les témoignages des dénonciateurs ont révélé de graves problèmes dans la culture de sécurité chez Boeing. L’année dernière, l’administration Trump a décidé d’abandonner les poursuites pénales contre Boeing pour les accidents mortels. Le juge qui a approuvé la demande a déclaré qu’il n’avait pas le pouvoir de rejeter la décision du gouvernement. En 2023, le juge Reed O’Connor avait déclaré, je cite : « Le crime de Boeing peut à juste titre être considéré comme le crime d’entreprise le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis », sans citer.

La mère de Samya Stumo, Nadia Milleron, nous rejoint maintenant depuis le Massachusetts, où elle se présente pour la deuxième fois au Congrès en tant qu’indépendante. Samya Stumo était la petite-nièce de Ralph Nader.

Nadia Milleron, merci beaucoup d’être avec nous. Expliquez ce qu’était ce verdict du jury de près de 50 millions de dollars dans le cas de votre fille Samya.

NADIA MILLERON : Eh bien, merci, Amy. Merci de nous avoir invités afin que nous puissions vous expliquer.

Boeing a accepté la responsabilité des accidents, tuant 346 personnes évitables, dans lesquelles ils auraient pu prendre des décisions différentes, et ces personnes seraient alors encore en vie et auraient pu voler dans un nouvel avion. C’étaient des avions neufs, flambant neufs. Ils ont donc accepté cette responsabilité et, ce faisant, ils ont évité l’examen minutieux qu’apporte un procès. Ainsi, la question de savoir s’ils étaient responsables ou non n’était plus contestée, et cet aveu les protégeait en fait de nous empêcher de découvrir qui était responsable dans l’entreprise et ce qui n’allait pas avec l’avion. Nous voulons donc toujours connaître ces réponses. Et nous avons la possibilité d’intenter des poursuites en dommages-intérêts punitifs contre les PDG ainsi que contre les fabricants de composants.

Donc, ce procès que nous venons d’avoir ne portait pas sur la responsabilité. C’était juste une question d’argent. Notre famille était jugée. Et on nous a interrogé sur le temps que nous avons passé avec notre fille, nos relations avec elle, et cela a été tout simplement dévastateur pour nous. Nous sommes donc reconnaissants du verdict du jury, qui constitue une sorte de reconnaissance des lois, mais nous – bien sûr, nous voulons que notre fille revienne. C’est ce que nous voulons vraiment. Mais vous savez, comme nous ne pouvons pas avoir cela, nous voulons juste que personne d’autre ne meure dans un nouvel avion. Ainsi, juste après le verdict du jury, Boeing a déposé une requête en annulation du verdict. Alors, ils ont dit que c’était notre droit d’aller en justice, et ils ont dit qu’ils ont reconnu leur culpabilité, mais ils ont ensuite immédiatement essayé de revenir en arrière. Donc, vous savez, cette idée selon laquelle ils peuvent simplement payer de l’argent et ensuite continuer, vous savez, avec le même comportement, c’est ce à quoi nous nous opposons, et c’est pourquoi nous voulons exposer ce qu’ils font réellement dans l’entreprise qui aurait pu causer ces crashs.

JUAN GONZALEZ : Et pourriez-vous – pourriez-vous nous dire ce que, d’après ce que vous savez, les enquêtes ultérieures après ces accidents ont révélé sur la responsabilité de Boeing, et pourquoi ils sont si désireux de ne pas découvrir qui était directement impliqué ou qui est responsable au sein de l’entreprise ?

NADIA MILLERON : Eh bien, parce que, évidemment, les gens ont pris des décisions après le crash indonésien. Ainsi, en octobre 2018, quatre mois et demi avant la mort de notre fille, Samya est décédée, en Éthiopie, le même avion s’est écrasé pour les mêmes raisons, le dysfonctionnement du MCAS. Mais nous ne savons pas vraiment pourquoi, ni qui a pris la décision de continuer à piloter l’avion par la suite. Droite? Ils savaient qu’il y avait un dysfonctionnement de l’avion. L’avion s’est écrasé en Indonésie, puis quelqu’un au sein de l’entreprise a décidé de continuer à piloter l’avion et n’a pas réparé ce qui n’allait pas. Mais jusqu’à présent, nous n’avons pas été en mesure de déterminer qui avait pris les décisions et ce qui n’allait pas avec l’avion.

Et, vous savez, c’est tout ce que nous voulons, c’est que nos proches ne soient pas morts en vain, que leur mort serve réellement au bien-être des futurs passagers et membres d’équipage des nouveaux avions qui volent aujourd’hui. Nous aimerions que tout cela soit révélé et rendu des comptes, afin que les gens puissent décider sur quels avions ils veulent voler, et aussi pour que cela ne se reproduise plus au sein de Boeing.

AMY GOODMAN : Nadia Milleron, votre cas est un cas — et c’est horrible — parmi plus de 300. Tous les passagers du vol Indonesia et Ethiopian Airlines sont morts dans ces deux accidents. Expliquez : votre cas est individuel. Expliquez : y a-t-il un recours collectif ? Et quel genre de récompenses d’autres personnes ont-elles obtenu ? Le vôtre est l’un des derniers, n’est-ce pas ? – cela a eu lieu. Et pourquoi cela a-t-il eu lieu à Chicago ?

NADIA MILLERON : Ouais, donc, il n’y a eu qu’un seul verdict de jury avant le nôtre, et je crois que 26 millions de dollars ont été attribués à cette famille. Vous voyez, de nombreux pays — beaucoup de gens viennent de pays qui ont une limite, comme le Royaume-Uni et le Canada. Ils ont une limite quant au montant que vous pouvez récupérer dans le cadre d’une poursuite pour mort injustifiée. Donc, je pense que le Canada coûte 200 000 $ et je pense que le Royaume-Uni coûte 150 000 $. Et donc, ces gens, ces familles ont choisi de conclure des accords de règlement avec Boeing. Mais nous venons des États-Unis, donc nous n’avions pas ce genre de contraintes, donc nous avons pu aller de l’avant et faire un essai.

La seule chose contre laquelle nous ne pouvions rien faire, c’est que Boeing mette en place ce mécanisme de protection, en disant : « Oui, nous sommes responsables, mais nous n’allons pas vous dire comment ». Et parce que nous n’allons pas devant les tribunaux pour faire des investigations préalables, des dépositions et tout ce qui concerne la question de leur responsabilité, c’est pourquoi nous sommes toujours intéressés à poursuivre des dommages-intérêts punitifs directement contre les PDG et les fabricants de composants, car ce n’est que par un procès en dommages-intérêts punitifs que nous pourrons vraiment trouver les réponses à ces questions. Beaucoup d’autres personnes, comme je l’ai dit, ont dû s’installer. Deux autres affaires sont en cours. Et, vous savez, je crains que même à la suite de tous ces litiges, le seul litige que je connaisse vraiment concerne les 157 personnes qui sont mortes en Éthiopie. Mais même après tous ces litiges, nous n’aurons toujours aucune responsabilité et nous ne pourrons toujours pas empêcher que ce genre de choses se reproduise à l’avenir.

JUAN GONZALEZ : Et pourriez-vous nous parler de votre fille, Samya, et de la façon dont vous souhaitez qu’on se souvienne d’elle ?

NADIA MILLERON : Ouais, Samya était avant tout une question de responsabilité. Samya était une guerrière heureuse. Elle mesurait six pieds et portait des talons de quatre pouces. Et elle aimait, vous savez, les beaux vêtements et être – et être là pour veiller à ce que les gens du monde entier bénéficient de soins de santé. Et donc, elle se rendait en Ouganda pour examiner l’argent de la Fondation Gates et voir, par habitant, est-ce que cela aidait vraiment les gens à obtenir leurs propres soins de santé ?

Et donc, ici aux États-Unis, nous avons désespérément besoin d’avoir des soins de santé, n’est-ce pas ? Nous devons commencer à voter pour des indépendants et des personnes extérieures au système bipartite qui défendent ce dont les gens ont réellement besoin, car j’ai vu Boeing obtenir exactement ce qu’ils attendaient des dirigeants démocrates en quelques jours ou semaines, c’est-à-dire des exemptions aux règles de sécurité. Et puis on nous dit que nous devrons attendre des années pour que les compagnies d’assurance se retirent de nos décisions en matière de soins de santé. Donc, vous savez, c’est quelque chose que je fais en mémoire de ma fille. Elle a remarqué une formidable avocate musulmane qui se présentait pour ce poste, pour lequel je me présente aujourd’hui, dans le district 1 du Massachusetts, et elle m’a appelé du Danemark et m’a dit : « Maman, tu dois rechercher cette femme et tu dois voter pour elle. Elle est incroyable. » Et, vous savez, Samya m’a donné ce coup de pouce en 2018, alors qu’elle était encore en vie, en disant : « Vous savez, vous devez voter. Vous devez examiner cela. Vous devez laisser tomber Richard Neal, qui est au pouvoir depuis trop longtemps et qui ne défend pas nos besoins fondamentaux, même en tant que démocrate. »

Et donc, ce que j’ai découvert, c’est qu’un petit groupe d’indépendants peut refuser son vote aux dirigeants, peut être élu, peut refuser son vote aux dirigeants du Congrès et peut forcer, par exemple, Medicare pour tous à voter. Et en 2024, j’ai obtenu 133 000 voix. Il s’agissait donc d’une élection avec un taux de participation beaucoup plus élevé. Maintenant, nous avons un taux de participation plus faible aux élections, et si je fais en sorte que ces mêmes êtres humains viennent voter pour moi, je serai alors la première femme indépendante jamais élue au Congrès, et c’est certainement à la mémoire de ma fille. Je ne pense pas que je pourrais le faire sans sa force, son soutien et son énergie joyeuse qui lui permettait de croire que ces changements pouvaient se produire.

AMY GOODMAN : Nadia Milleron, nous vous remercions infiniment d’être avec nous, désormais défenseure de la sécurité aérienne, car sa fille, Samya Rose Stumo, a été tuée avec 156 autres personnes lorsque le vol 302 d’Ethiopian Airlines, un Boeing 737 MAX, s’est écrasé en 2019, ceci après qu’un autre 737 MAX s’est écrasé en Indonésie. Nadia Milleron se présente désormais comme indépendante au Congrès dans le 1er district du Massachusetts, nous parlant depuis Sheffield, Massachusetts.

Ensuite, nous nous rendons en Bolivie, où des milliers de personnes manifestent depuis un mois dans les rues de La Paz et d’autres villes pour exiger la démission du président. Reste avec nous.

(casser)

AMY GOODMAN : « Fascists in Our Midst » du musicien montréalais Paul Cargnello.

AMY GOODMAN : C’est La démocratie maintenant !démocratienow.org. Je m’appelle Amy Goodman, avec Juan González.