Un mouvement se développe pour fermer la plus grande prison ICE de la côte Est

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Alors que les gens défient la répression policière et se rassemblent pour soutenir les grévistes de la faim à Delaney Hall dans le New Jersey, une campagne se développe dans la campagne de Pennsylvanie pour fermer la plus grande prison d’immigration de l’ICE sur la côte Est, où un homme souffrant d’insuffisance rénale avancée craint de devenir la quatrième personne détenue là-bas à mourir au cours des trois dernières années.

« Aucun traitement ne m’a été administré lorsque du sang clair a été repéré lors de l’utilisation des toilettes », a déclaré Izzy Aly dans une déclaration lue par Sherilyn Sheets, résidente du comté. lors de la réunion bimensuelle des commissaires du comté de Clearfield mardi dernier. Sheets a ensuite diffusé un enregistrement audio d’Aly, implorant les commissaires de sa propre voix : « Il ne fait aucun doute que ma situation est pour le moins précaire. S’il vous plaît, faites quelque chose. »

L’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a arrêté Aly en décembre à l’aéroport international de Philadelphie alors qu’il rentrait chez lui en Floride après une visite approuvée par les services américains des douanes et de l’immigration en Égypte pour gérer la succession de son père récemment décédé. Il avait fréquenté une école dans la région d’Orlando pendant environ une décennie et avait une demande de carte verte en attente, mais il a été emmené au centre de traitement de Moshannon Valley. La prison ICE de 1 876 lits a ouvert ses portes il y a trois ans dans une ancienne prison qui accueille désormais principalement des demandeurs d’asile et des résidents de longue date des États-Unis. Les commissaires de ce comté à tendance républicaine, qui a soutenu Trump à 75 % en 2024, voteront d’ici septembre sur l’opportunité de renouveler son contrat de 268 millions de dollars sur cinq ans pour le centre de détention avec l’ICE et la société pénitentiaire privée GEO Group, et leurs réunions ont été remplies de personnes leur demandant de l’annuler.

« Le comté de Clearfield ne devrait pas et ne peut pas être complice de souffrances », a déclaré la deuxième personne à commenter lors d’une réunion du 26 mai, Tony D’Orazio, président du Parti libertaire du comté de Clearfield et membre du conseil d’administration du Parti libertaire de Pennsylvanie.

Les opposants au projet de Moshannon sont venus de tout l’État ces derniers mois pour assister aux réunions, mais pour la première fois la semaine dernière, l’avocat du comté a refusé de les laisser s’exprimer, invoquant des contraintes de temps.

«C’est devenu une boîte à savon pratique pour résoudre les problèmes d’immigration fédérale», s’est plaint le commissaire Tim Winters, président du conseil d’administration, lors de la réunion du 26 mai avant de proposer l’ajournement.

Izzy Aly en 2023, avant d’être arrêté par l’ICE en décembre 2025 et envoyé au centre de traitement de Moshannon Valley, où on lui a dit qu’il souffrait d’insuffisance rénale chronique de stade 3b et qu’il n’avait pas reçu de soins médicaux adéquats. Avec l’aimable autorisation de J. Mark Barfield

Alors que Winters a qualifié Moshannon de « moteur économique majeur », D’Orazio affirme que cela a eu un « impact négatif sur le tourisme » puisque « les gens viennent dans la région pour protester contre ces installations, pas nécessairement pour voir la beauté du comté de Clearfield. C’est aussi cher. »

Les trois commissaires de Clearfield ont dit PennLive ils ont visité Moshannon « deux ou trois fois au cours des cinq dernières années », mais « n’ont parlé avec aucune personne incarcérée au cours de ces visites planifiées ».

Les membres du Congrès démocrate Summer Lee et Chris Deluzio ont effectué une visite inopinée mardi à Moshannon, où le représentant Lee a déclaré qu’ils avaient eu droit à une « visite assez aseptisée » de l’unité des femmes et qu’ils y avaient vu au moins deux femmes enceintes.

Les autorités ont rejeté la demande du représentant Deluzio de rencontrer Randy Cordova Flores, un père péruvien et demandeur d’asile arrêté en février lors d’un contrôle routier à Springdale, en Pennsylvanie. En août dernier, la représentante Lee s’est vu refuser une visite après avoir envoyé une demande concernant les soins médicaux d’un autre demandeur d’asile, Maklim Gomez Escalante, qui y était détenu après avoir été hospitalisé pour des problèmes cardiaques.

Alors que les législateurs informaient les journalistes de leur visite, ils se tenaient devant un panneau publicitaire indiquant que « le coût de la détention d’un immigrant à Philipsburg pendant un an » s’élève à environ 48 000 dollars, contre environ 22 000 dollars pour « éduquer un enfant ».

Une note au bas du graphique expliquait qu’il était « Créé et payé par les résidents locaux, le clergé et les défenseurs » et répertoriait un site Web – moshannonvalleyprocessingcenter.com – qui propose « Dix façons d’agir », notamment : « Assister à une réunion des commissaires ».

La prison entourée de barbelés située au 555 Geo Drive à Philipsburg a brièvement fermé ses portes en 2021 lorsque l’administration Biden a ordonné aux prisons fédérales de mettre fin à leur utilisation des prisons privées. Il a rouvert plus tard cette année-là, lorsqu’il a passé un contrat avec ICE avec l’aide du Moshannon Valley Economic Development Partnership. Leonard Oddo, l’actuel directeur de Moshannon, est membre du Partenariat.

Bobbi Erickson, de la Shut Down Detention Coalition, tourne le dos aux commissaires du comté de Clearfield qui refusent de la laisser, ainsi que d’autres personnes de l’extérieur du comté, s’exprimer lors de la partie de commentaires publics d’une réunion du 26 mai sur les raisons pour lesquelles ils devraient voter en faveur de l’annulation de leur contrat avec ICE et GEO Group pour le centre de traitement de Moshannon Valley. Youtube/ @clearfieldcountygovernment7019

Depuis lors, les plaintes concernant les conditions de détention se sont multipliées. Plus récemment, environ 100 personnes incarcérées à Moshannon ont entamé une grève de la faim en avril pour protester contre la nourriture avariée et les allégations de négligence médicale. Environ une semaine avant l’arrivée d’Izzy Aly en décembre, Fouad Saeed Abdulkadir est devenu la troisième personne à mourir en prison après que l’ICE a déclaré qu’il souffrait de « détresse médicale ». Abdulkadir était un ressortissant érythréen et imam de l’Ohio dont la requête fédérale en habeas corpus et la motion d’urgence plaidant pour sa libération afin d’obtenir des soins médicaux adéquats ont été rejetées par un juge de district américain.

La mort d’Abdulkadir alors qu’il était détenu à Moshannon avec celles de Frankline Okpu et Chaofeng Ge, est la preuve d’une « crise systémique », a déclaré Zeynep Emanet, responsable de l’engagement civique au CAIR Philadelphie, lors d’une conférence de presse la semaine dernière de la campagne Shut Down Detention pour exiger la libération immédiate d’Aly « avant qu’une autre tragédie évitable ne se produise ».

Plusieurs membres de la campagne rendent visite aux habitants de Moshannon dans le cadre d’un réseau de soutien de longue date mené par Juntos, un groupe de défense des droits des immigrés basé à Philadelphie.

Une centaine de personnes incarcérées à Moshannon ont entamé une grève de la faim en avril pour protester contre la nourriture avariée et les allégations de négligence médicale.

Torres-Garcia a déclaré que les personnes rencontrées lors de leur dernière visite leur avaient dit que l’eau potable à la prison était brune et « n’avait pas bon goût », faisant écho aux plaintes similaires d’autres personnes, notamment Aly, qui a déclaré qu’une infirmière lui avait dit de boire plus d’eau lorsqu’il se plaignait de douleurs abdominales.

« J’ai demandé à l’homme à qui je rendais visite : « Comment est la nourriture ? » », se souvient Erickson. « Il a répondu ‘mauvais’ et le garde juste au-dessus de son épaule a dit : ‘Dites-lui que c’est bien.' »

« Sa principale question était : ‘Pourquoi suis-je ici ?’ » dit Erickson. « La seule chose que je pouvais lui dire, c’est l’argent, car il y a un riche PDG qui s’enrichit encore. »

De retour en Floride, des amis d’Aly rapportent qu’il a perdu son appartement, sa voiture et même son chat pendant sa détention. J Mark Barfield coordonne un mouvement pour « Aidez Izzy à retrouver sa vie », après avoir été bénévole avec lui pendant environ sept ans au sein du Parti libertaire de Floride.

« S’il y a un centre de détention de l’ICE près de chez vous, découvrez qui le dirige, découvrez comment vous l’avez fermé et commencez immédiatement à vous organiser. »

« Il s’exprime souvent ouvertement contre les pratiques déloyales et ce qu’il considère comme une injustice », a noté Barfield, « donc il peut être un peu ironique qu’il souffre à cause de ce contre quoi il se bat si durement. »

Barfield a déclaré qu’Aly lui avait dit que l’eau de Moshannon « avait souvent une teinte jaune », avec des taches blanches, un « goût cuivré » et parfois une « odeur métallique ».

Alors qu’Aly marquait le début de son cinquième mois de détention, il a déclaré à Barfield que « sa douleur devient de plus en plus aiguë ».

Dans tout le pays, en Californie, les plaintes concernant la mauvaise alimentation et le manque de soins médicaux ont incité au moins 20 personnes à lancer une grève de la faim en mai au centre de traitement Adelanto ICE, géré par le groupe GEO, et les manifestations en soutien à la grève de la faim lancée le Memorial Day à Delany Hall se poursuivent également. Cinq des hommes qui ont lancé la grève de la faim d’avril à Moshannon ont été placés à l’isolement.

D’Orazio et Erickson déclarent qu’ils assisteront une fois de plus à la prochaine réunion des commissaires du comté de Clearfield la semaine prochaine pour les exhorter à annuler le contrat de Moshannon au lieu de le renouveler.

« Voir que nous disposons de ces installations qui facilitent la séparation des gens de leurs familles et de la recherche du bonheur garanti par notre Constitution, non seulement pour les citoyens, mais pour tout le monde sur nos côtes, est vraiment décourageant », a déclaré D’Orazio, « mais ce qui me donne vraiment de l’espoir, c’est qu’il y a tant de gens prêts à s’exprimer et à dire que c’est mal. »

Lorsqu’Erickson et d’autres se sont vu refuser la possibilité de participer aux commentaires publics lors de la dernière réunion, ils se sont levés et ont tourné le dos tandis que les commissaires poursuivaient leurs vieilles affaires. Erickson pense que les gens venus parler de partout dans l’État n’ont pas été perturbateurs et a exhorté les commissaires à « lire la Constitution ».