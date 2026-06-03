La faim aux États-Unis sous Trump atteint des niveaux jamais vus depuis le pic de la pandémie de COVID

Une analyse publiée cette semaine par la Réserve fédérale de New York montre que l’insécurité alimentaire aux États-Unis a atteint des niveaux jamais vus depuis le plus fort de la pandémie de coronavirus, soulignant l’impact dévastateur des coupes républicaines dans l’aide nutritionnelle fédérale et des décisions inflationnistes économiques et de politique étrangère du président Donald Trump.

Dans un article de blog, les chercheurs de la Fed de New York ont ​​détaillé leurs conclusions sur « une augmentation remarquable de l’insécurité alimentaire, en particulier parmi les ménages les moins instruits et à faible revenu et les ménages avec de jeunes enfants », ainsi que « une augmentation simultanée du pessimisme parmi les mêmes groupes, ainsi qu’une forte baisse des attentes en matière de recherche d’emploi ».

Les chercheurs ont cité de nouvelles données montrant une augmentation du pourcentage d’Américains ayant déclaré avoir reçu des dons de nourriture et sauté des repas au cours des derniers mois, à mesure que les prix des produits de première nécessité augmentaient. Les coupes dans le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP) que Trump et les républicains du Congrès ont adopté l’été dernier ont également un impact, privant de l’aide alimentaire des centaines de milliers d’enfants à faible revenu et des millions de personnes en général.

Parmi ceux qui ont déclaré sauter des repas et dépendre des banques alimentaires, « il y a une part nette plus faible, et en déclin plus rapide, de répondants qui s’attendent à une meilleure situation financière plutôt qu’à une pire situation financière dans un an », malgré certains chiffres indiquant une économie relativement forte (comme un faible taux de chômage), ont observé les chercheurs.

« Cela signifie qu’une augmentation de l’incidence de l’insécurité alimentaire est associée à une détérioration de la confiance des consommateurs », ont-ils ajouté.

L’analyse de la Fed de New York est intervenue au milieu d’une avalanche de nouvelles données montrant que la hausse de l’inflation – maintenant à son plus haut niveau depuis trois ans – érode les salaires des Américains et entraîne une chute des taux d’épargne personnelle, les ménages étant contraints de dépenser davantage en essence, en nourriture et autres produits de base.

Suite à la publication de nouvelles données fédérales jeudi, le groupe de recherche à but non lucratif Equitable Growth a souligné « une étape importante : les revenus des ménages sont désormais en baisse d’une année sur l’autre. Les ménages américains avaient plus d’argent à dépenser en avril 2025 ».

« Bien que les revenus soient en baisse pour tous les ménages ce mois-ci, ils diminuent plus rapidement pour les 50 % des ménages les plus pauvres, qui ont vu leurs revenus chuter de 1,6 % par rapport à avril de l’année dernière », a noté Austin Clemens, chercheur en visite chez Equitable Growth. « Les revenus de ce groupe ont chuté au cours de cinq des six derniers mois. »