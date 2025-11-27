Les communautés noires à travers les États-Unis refusent d’être des zones de sacrifice pour les centres de données

Lorsque la nouvelle s’est répandue à Bessemer, en Alabama, plus tôt cette année, qu’un géant de la technologie lorgnait sur des centaines d’acres couverts de pins à la périphérie de la ville, le téléphone de Benard Simelton n’a pas arrêté de sonner. Le leader de longue date de la NAACP avait déjà répondu à des appels concernant l’air toxique et la fermeture d’aciéries, mais cela, a-t-il dit, était nouveau pour lui.

Au début, les rendus ressemblaient à un progrès pour la ville à majorité noire : des bâtiments en verre et en béton prometteurs d’emplois, d’innovation et d’un avenir ancré dans la Big Tech. Mais les petits caractères racontent une autre histoire : un complexe qui raserait 700 acres de forêt, avalerait près de 2 millions de gallons d’eau par jour et consommerait suffisamment d’électricité pour alimenter une ville de la taille de Seattle.

Ce que les responsables présentaient comme une transformation a commencé à ressembler, pour Simelton, à une extraction.

Derrière des portes closes, les dirigeants de la ville avaient signé des accords de non-divulgation liés à ce plan de près de 15 milliards de dollars. Puis est venu un changement de zonage qui permet désormais de construire des installations industrielles sur des terres agricoles, supprimant la surveillance et ouvrant la voie à la construction de centres de données potentiellement encore plus tentaculaires dans la ville avec peu de participation du public.

Aujourd’hui, les habitants se demandent ce que signifie le terme « progrès » alors que l’avenir exige tant de ceux qui ont déjà si peu.

« Ils ne nous disent pas grand-chose », a déclaré Simelton. « Si c’était vraiment bon pour la communauté, pourquoi tout ce secret ?

Il existe environ 3 000 centres de données en activité dans tout le pays, et 1 000 autres sont en cours de construction. Le Sud est confronté aux impacts les plus importants, selon les habitants et de multiples analyses.

Partout dans le Sud, les centres de données – les entrepôts de haute technologie derrière l’intelligence artificielle – se développent sur les lignes de fracture de l’injustice environnementale, selon MediaJustice, une organisation à but non lucratif qui milite en faveur de la propriété communautaire des infrastructures médiatiques.

Une étude de MediaJustice a révélé que plus de 200 milliards de dollars seraient consacrés à l’infrastructure de données prévue dans les États du Sud. Le rapport révèle que ces projets aboutissent souvent dans des communautés longtemps traitées comme des zones de sacrifice, où les résidents vulnérables sont déjà confrontés à des dommages sanitaires et économiques accrus.

Les bailleurs de fonds des centres de données promettent des emplois technologiques bien rémunérés et des investissements locaux. Mais les défenseurs affirment qu’ils constatent un schéma familier : l’exclusion du processus décisionnel, les risques environnementaux et les bénéfices qui parviennent rarement aux personnes les plus touchées. Alors que les géants de la technologie collectent des centaines de millions d’allégements fiscaux, les résidents et les nouveaux activistes de la technologie affirment que cela laisse les résidents avec des factures d’électricité plus élevées, une réduction de l’eau potable et une aggravation des inégalités.

Du Texas à la Virginie et partout ailleurs, les résidents noirs affrontent ces projets de différentes manières : en organisant les réunions du conseil municipal et des commissaires de comté, en rassemblant des dizaines de milliers de signatures, en déposant des plaintes concernant l’impact environnemental et en tirant parti des ordonnances locales pour retarder l’approbation.

« Aujourd’hui, les Big Tech suivent les traces du Big Oil alors que cette industrie construit délibérément des centres de données dans le Sud, en misant sur des villes dépourvues de pouvoir et à forte population noire pour ne pas avoir le pouvoir local de riposter », ont écrit les chercheurs de MediaJustice dans le rapport de septembre. « Mais de Bessemer, en Alabama, à Memphis, dans le Tennessee, les communautés locales se manifestent pour dénoncer les dommages causés aux centres de données sur la santé publique, l’environnement et l’économie, ainsi que le passage au bulldozer des processus démocratiques pour leur donner le feu vert. »

Comment les centres de données peuvent nuire aux communautés noires

Dans les villes où les habitants sont déjà confrontés à une hausse des coûts des services publics, les centres de données représentent désormais jusqu’à 70 % de la nouvelle demande d’énergie et, depuis 2020, les personnes qui vivent à proximité ont vu leurs coûts d’électricité augmenter jusqu’à 267 %.

Dans les communautés plus rurales, les habitants proches des centres de données signalent que l’eau de leurs robinets est brune et trouble ou ne coule pas du tout. Les centres conduisent également à la construction d’au moins 200 nouvelles centrales électriques pour répondre aux nouvelles demandes énergétiques de l’IA, selon une analyse des demandes de permis. Des études montrent que les centrales électriques sont plus susceptibles d’être construites dans les quartiers noirs et aggravent les risques de cancer et de maladies respiratoires.

Les chercheurs de Majority Action, un groupe de défense axé sur l’augmentation des investissements économiques durables, ont conclu que la croissance des centres de données aggrave également le changement climatique.

« Le boom des centres de données IA accélère le changement climatique en augmentant notre dépendance aux combustibles fossiles et en aggravant les inégalités en accablant les communautés d’une mauvaise qualité de l’air et de tarifs d’utilité plus élevés », ont écrit les chercheurs de Majority Action dans un rapport politique.

Mais partout au pays, les membres de la communauté affirment qu’ils apprennent les uns des autres pour ralentir ou arrêter les projets massifs de centres de données. Selon Data Center Watch, une société de recherche qui suit l’opposition croissante à ces projets, des projets de centres de données américains d’une valeur d’environ 64 milliards de dollars ont été retardés ou abandonnés à la suite de telles actions. Des campagnes porte-à-porte aux appels devant les tribunaux, ces réseaux de résidents, de groupes environnementaux et d’alliés du conseil municipal espèrent transformer les audiences locales en champs de bataille nationaux sur l’empreinte physique de l’IA.

À College Station, au Texas, les habitants ont organisé une audience publique de six heures qui a attiré plus de 5 000 signatures de pétition et 75 intervenants. Leur militantisme a convaincu le conseil municipal de rejeter à l’unanimité un complexe de 600 mégawatts.

Des efforts similaires en Caroline du Nord, au Michigan et en Arizona impliquent l’organisation de sondages dans les quartiers, le dépôt de demandes d’ouverture de dossiers et la coordination avec les autorités locales pour faire pression en faveur de moratoires.

« Avec ces projets, l’intérêt public doit réellement concerner le public. Il ne peut pas continuer à fonctionner avec l’idée que l’industrie sauvera une communauté », a déclaré Davante Lewis, membre élu de la Commission de la fonction publique de Louisiane chargée de réglementer l’industrie.

Lewis, le seul responsable noir de la commission, a été le seul membre à voter contre un nouveau centre de données appartenant à Meta, la société mère de Facebook. Une fois terminé, le centre sera le plus grand en Amérique du Nord.

« Les gens ont encore un pouvoir immense et ils devraient l’utiliser », a-t-il ajouté. « Si les fonctionnaires n’agissent pas dans votre meilleur intérêt, vous avez le droit de reprendre ce pouvoir. »

Lutter contre la hausse des coûts à Baltimore

Dans le Maryland, la frustration suscitée par la montée en flèche des factures d’électricité s’est transformée en action locale. Avec un centre de données de 5 milliards de dollars proposé à Baltimore, des résidents comme Kevin Stanley de Broadway East – qui a déclaré que ses coûts énergétiques ont augmenté de près de 80 % en trois ans – se sont joints aux organisateurs du quartier et aux avocats pour faire pression sur la Commission de la fonction publique du Maryland pour enquêter si la demande d’électricité du centre de données gonfle les tarifs des ménages.

Les défenseurs des consommateurs et le Bureau du Conseil du Peuple exhortent les régulateurs des États à exiger que les services publics divulguent dans quelle mesure les récentes hausses proviennent des mises à niveau de transmission liées aux centres de données de la Virginie voisine. Les réunions communautaires à Greenmount East et Charles Village à Baltimore ont attiré des résidents qui disent qu’ils réduisent leurs courses pour garder leurs lumières allumées chaque mois.

« Il est déjà assez grave que les clients résidentiels du Maryland paient déjà le prix de politiques qui les obligent à subventionner certaines des sociétés les plus riches du monde », a déclaré David Lapp, conseiller du peuple de l’État du Maryland, dans un communiqué à Majuscule B. « Ils ne devraient pas avoir à payer pour des estimations exagérées d’une croissance projetée qui a peu de chances de se produire. »

Réunions du Conseil d’assaut à Bessemer

En Alabama, l’une des formes d’activisme les plus visibles à Bessemer est la coalition « Wear Red », dirigée par l’Alabama Rivers Alliance, les organisateurs du quartier et la NAACP de l’État. Ces dernières semaines, ils ont transformé les réunions du conseil municipal en une mer de chemises rouges – un signe de résistance collective au centre de données Project Marvel, évalué à 15 milliards de dollars.

La campagne de la coalition combine la pression lors des réunions du conseil en partageant des pétitions numériques qui ont récolté des milliers de signatures. Les résidents font également du porte-à-porte et organisent des séances de formation à travers la ville, dans des églises noires et des salles communautaires, pour expliquer comment le projet pourrait faire monter les prix de l’énergie et épuiser les réserves d’eau locales.

Simelton, le leader de la NAACP, a déclaré que les entreprises technologiques « croient que si elles parviennent à obtenir le soutien des dirigeants politiques, elles n’auront pas l’impression que des gens frapperont à leur porte pour exiger des réponses – c’est pourquoi elles choisissent les communautés noires à faible revenu ».

« Mais nous sommes ici pour nous battre », a-t-il déclaré.

Dans un communiqué de presse publié plus tôt ce mois-ci, le conseil municipal de Bessemer a réaffirmé son plein soutien au centre de données en le considérant comme un « investissement énorme » et a déclaré qu’il était « pleinement déterminé à le faire avancer ».

Parallèlement aux appels à un examen environnemental et à la divulgation des accords de non-divulgation, les organisateurs rédigent actuellement une proposition d’accord sur les avantages communautaires – un contrat juridiquement contraignant qui garantit que les développeurs partagent des avantages tangibles avec les résidents locaux – qui pourrait obliger les constructeurs du centre de données à investir dans les infrastructures locales d’eau, la formation professionnelle et la surveillance de la santé avant qu’une seule pelle ne touche le sol. Ces accords ont cependant parfois donné des résultats inégaux, les promesses s’avérant difficiles à mettre en œuvre ou ne répondant pas aux attentes de la communauté.

Lutte de pouvoir à South Fulton

À South Fulton, en Géorgie, les habitants sont confrontés à une vague d’expansion des centres de données qui, selon eux, menace de bouleverser leurs quartiers. Lors d’une réunion communautaire en septembre, des dizaines de personnes se sont rassemblées au centre communautaire Etris, dans la ville voisine d’Union City, pour exiger des réponses sur des projets qui, selon un défenseur, « remodèlent les communautés sans leur contribution ».

L’organisatrice Wanda Mosley, du Black Voters Matter Fund, a mené un effort d’éducation populaire en organisant des réunions et en distribuant des informations aux résidents qui, selon elle, sont souvent exclus des discussions sur le zonage.

Les défenseurs ont déclaré qu’ils attiraient également l’attention sur le modèle plus large d’iniquité, avertissant que les communautés noires du sud du comté de Fulton ont longtemps été accablées par un développement industriel que les autorités rejettent souvent systématiquement dans les parties les plus blanches et les plus riches de la région.

« La ville doit réfléchir à l’histoire du racisme environnemental, car elle joue un rôle ici », a déclaré Yvonne Cole Boone. Capitale B Atlanta.

Alors que les communautés noires rurales et urbaines de Géorgie s’organisent, les habitants exigent de la transparence, de meilleures décisions en matière d’utilisation des terres et la fin de ce que Mosley appelle une tendance à « être utilisé comme un dépotoir ».

Les chercheurs de MediaJustice font écho à cette conviction dans le rapport : « Les entreprises technologiques commercialisent les projets de centres de données comme des « progrès », mais la réalité est que les géants de la technologie comme Microsoft, Google, Amazon et Meta drainent tranquillement le Sud – économiquement et écologiquement.