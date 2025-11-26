Mgr William Barber : Les raids de l’ICE et la destruction du filet de sécurité sociale sont liés

Des manifestations ont éclaté en Caroline du Nord après que des agents fédéraux ont arrêté 370 personnes lors de descentes d’immigration. Lundi, l’évêque William Barber et d’autres chefs religieux se sont réunis à Charlotte pour exiger la fin des raids de l’ICE. « Ce que vous avez est un conglomérat de violence politique, et c’est mortel », déclare Barber, qui organise des manifestations contre les coupes dans l’ICE et Medicaid à travers le pays. Barber note que 51 000 personnes pourraient mourir de décès évitables à cause du soi-disant Big Beautiful Bill, selon une étude de l’Université de Pennsylvanie et de Yale. « Il ne s’agit pas seulement de démocrates et de républicains et de gauche contre droite. Il s’agit littéralement de vie contre la mort. »

AMY GOODMAN : C'est La démocratie maintenant ! Je m'appelle Amy Goodman, avec Juan González.

En Caroline du Nord, les manifestations se poursuivent, tout comme dans tout le pays. En Caroline du Nord, des agents fédéraux ont arrêté 370 personnes lors de descentes d’immigration. Lundi, Mgr Barber et d’autres chefs religieux se sont réunis à Charlotte.

ÉVÊQUE WILLIAM BARBER II : Ainsi, ils ont frappé la Caroline du Nord avec des raids de l’ICE, et ils ont frappé la Caroline du Nord avec des raids de l’ICE au même moment où les gens expriment leurs inquiétudes concernant Medicaid, les soins de santé et le redécoupage raciste des électeurs. Et certaines personnes pensent que cela signifie que nous devons aller aux raids de l’ICE et oublier le reste. Mais ce que nous savons dans ce mouvement, c’est que tout est lié. DIRIGEANTS RELIGIEUX : Tout est lié, oui.

AMY GOODMAN : C’était l’évêque William Barber qui parlait lundi à Charlotte, en Caroline du Nord, qui nous rejoint maintenant depuis la Caroline du Nord. Il est président de Repairers of the Breach, coprésident national de Poor People’s Campaign, directeur fondateur du Centre de théologie publique et de politique publique de la Yale Divinity School.

Nous n’avons que quelques minutes, Bishop, mais votre ordre du jour est chargé. Pouvez-vous parler des manifestations autour des raids contre l’immigration, et de quoi parlez-vous en ce moment en matière de soins de santé et d’autres questions ?

ÉVÊQUE WILLIAM BARBER II : Eh bien, merci beaucoup. Amy.

Hier, nous avons eu un lundi moral dans 20 États. Et en Caroline du Nord, nous en avions deux : un à midi, un à 7h00. Et l’objectif est de relier les points et de faire sortir les gens, de toutes races, croyances et couleurs.

Nous étions à Charlotte parce que les raids de l’ICE sont arrivés. Nous savions qu’ils arrivaient. Les gens se sont levés, planifiaient depuis des mois et attendaient. Nous y sommes allés pour livrer les « Liberty Vans », un concept du mouvement Save America. Steve Schmidt et d’autres se sont réunis. Ces camionnettes, sur le terrain public, se déplacent constamment pour filmer ce que fait ICE, ce que l’actualité ne parvient peut-être pas à comprendre, et pour le diffuser et aussi pour documenter le traumatisme que vivent les gens.

Mais nous avons également rassemblé des centaines de personnes ici même dans cette église, et des milliers en ligne, qui disent que lorsque vous regardez les raids de l’ICE, puis ceux de Medicaid pour des millions de personnes, les raids sur les bons d’alimentation pour des millions de personnes et, en Caroline du Nord, les raids sur nos droits de vote, vous avez un conglomérat de violence politique, et c’est mortel. C’est mortel. Ça tue les rêves. Cela tue les espoirs. Cela tue la démocratie. Mais nous savons aussi que 51 000 personnes devraient mourir – peut-être de décès évitables à cause de ce qui s’est passé dans le Big Beautiful – une facture importante, laide et destructrice. Et la raison, Amy, pour laquelle nous continuons à soulever cela, c’est parce que ce même projet de loi, qui a réduit les soins de santé de 16 millions de personnes, et les bons d’alimentation de 22 millions de personnes, prend cette réduction et investit ensuite 160 milliards de dollars dans les agents ICE. Ils embauchent davantage d’agents portant des masques.

Et nous reconnaissons que nous devons relier tout cela ensemble, et que nous devons être forts ensemble, et que cela doit être une question morale. Nous ne pouvons pas laisser cela se limiter à une simple question entre démocrates et républicains. Lundi soir, nous avions des membres du clergé de partout, ainsi que des militants et des personnes touchées, déterminés à long terme et qui comprennent à quoi ressemblent le meurtre politique, la violence politique, la destruction politique et pourquoi, en ce moment, nous devons en parler comme jamais auparavant. Et nous parlons de long terme. Ces lundis moraux continueront. Ils ont commencé dans le Sud, dans 10 États. Aujourd’hui, ils sont passés à 20. Et nous allons continuer à l’augmenter.

En fait, Amy, enfin, quand nous y allons, nous n’y allons pas uniquement en camionnettes. Nous partons avec des cercueils. Nous apportons littéralement des cercueils à l’Assemblée générale, parfois au bureau de ces membres du Congrès et sénateurs, pour dire : « Ces politiques sont destructrices de vies. » Et nous devons faire valoir ce point devant l’Amérique. Il ne s’agit pas seulement de démocrates et de républicains, ni de gauche contre droite. Il s’agit littéralement de la vie contre la mort.

JUAN GONZALEZ : Et, Révérend Barber, à Chicago, tout le monde, depuis le gouverneur jusqu’à toutes les organisations communautaires, a finalement réussi à pousser l’ICE hors de la ville, au moins temporairement. Que pensez-vous du type de solidarité qui se construit actuellement entre les communautés noires et brunes en Caroline du Nord ?

ÉVÊQUE WILLIAM BARBER II : Eh bien, noir, marron et blanc, vous savez, les gens se rassemblent. Et je pense qu’il est important de le dire – et asiatique. Nous avions des Juifs et des Musulmans dans la pièce. Nous avions Christian dans la chambre. Vous savez, parfois, ce qui arrive, c’est que la douleur est causée par des politiciens puissants qui oublient que ce qu’ils devraient faire, c’est de relever l’humanité plutôt que de la détruire, cela a en fait un effet inverse, et cela rassemble les gens, parce que c’est si flagrant et si laid, si dur et si méchant. Et c’est ce que nous voyons se produire.

Et les gens ne croient pas que la glace ait jamais existé. Ils disent qu’ils pourraient entrer dans la clandestinité, qu’ils pourraient s’arrêter une minute, mais tout comme ce que vous voyez à Charlotte, les gens qui planifiaient là-bas, avant même notre descente lundi, ont planifié. Ils se sont entraînés. Ils se préparaient. Et c’est ce que nous disons aux villes, aux États et aux comtés, dans tous les États du pays : préparez-vous. N’attendez pas. Préparez-vous maintenant. Et préparez-vous en reliant les points. Préparez-vous en reliant les points.

Nous devons organiser cette douleur, la même douleur qui est causée par des millions de personnes qui perdent leurs soins de santé, des millions de personnes qui perdent leurs bons d’alimentation, des millions de personnes dont le droit de vote est contesté, des millions de personnes sans salaire décent et des millions d’immigrants qui sont contestés, blessés et expulsés. Nous devons relier toute cette douleur en un mouvement puissant.

Et puis enfin, Amy, ce n’est pas nouveau.

AMY GOODMAN : Il nous reste 10 secondes.

ÉVÊQUE WILLIAM BARBER II : Ouais. En fin de compte, nous avons également dit que ce n’était pas nouveau. Cela a une profonde histoire américaine. Les gens ont dû lutter contre ce phénomène pendant des années, et il est désormais temps pour nous de le combattre. Et nous devons le faire ensemble.

Et à l'approche de ce week-end férié, les gens devraient se rappeler que, selon Feeding America, un enfant sur cinq souffre de faim aux États-Unis.