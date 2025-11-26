Les travailleurs de la santé ont pris la parole au nom de leurs pairs à Gaza. Puis vint le contrecoup.

Lorsque Hassan est rentré chez lui à Chicago, il était impatient de partager ses expériences et de plaider pour la fin de l’attaque israélienne sur Gaza, qui a tué environ 68 000 Palestiniens depuis octobre 2023. Parmi les morts figurent plus de 1 500 agents de santé, dont des médecins et des infirmières avec lesquels Hassan travaillait.

Mais au lieu d’être accueilli comme il l’avait été lors de précédentes missions dans des zones de conflit en Ukraine et en Syrie, Hassan s’est rapidement retrouvé victime d’une campagne de doxxing et de harcèlement. StopAntisemitism, un groupe pro-israélien qui s’en prend aux personnes qu’il accuse d’antisémitisme, a partagé des captures d’écran de certaines des publications LinkedIn de Hassan sur son compte X. Hassan a déclaré que son employeur avait reçu environ 1 500 plaintes par courrier électronique le jour où StopAntisemitism avait publié ses informations.

Les expériences partagées par les agents de santé suggèrent que les campagnes organisées de plaintes et de harcèlement de la part de groupes pro-israéliens contre les agents de santé se sont intensifiées et que le racisme anti-palestinien est ancré dans les établissements de santé du pays. Dans une enquête de 2024, l’Institut pour la compréhension du racisme anti-palestinien (IUAPR) a également constaté un racisme anti-palestinien répandu dans les soins de santé : plus de la moitié des 387 prestataires de soins de santé interrogés « ont déclaré avoir été réduits au silence, exclus, harcelés, menacés ou blessés physiquement, ou diffamés alors qu’ils défendaient les droits humains à Gaza et/ou aux Palestiniens ». La moitié a déclaré avoir « peur de s’exprimer ».

Un modèle de censure

Des informations faisant état de professionnels de la santé réduits au silence suite à des discours sur la Palestine ont commencé à émerger presque aussitôt qu’Israël a lancé son attaque sur Gaza en octobre 2023, même dans des espaces ayant un engagement déclaré en faveur de la lutte contre le racisme ou de l’équité en matière de santé.

Mais lorsqu’elle et ses collègues ont contacté leurs conseillers universitaires pour obtenir un espace pour accueillir un forum, on leur a dit « qu’aucune conversation sur la Palestine ne devrait avoir lieu sur le lieu de travail, donc si c’est sur le campus ou pendant les heures de travail, nous n’étions pas autorisés à utiliser ce temps et cet espace pour même avoir des conversations sur la Palestine ».

La Geisel School of Medicine n’a pas répondu à une demande de commentaires avant la date limite. HMS et Brigham & Women’s Hospital ont refusé de répondre directement aux questions sur leur implication.

HCMV n’a pas répondu avant la date limite à une liste détaillée de questions concernant l’annulation du discours de Harb.

De nombreuses sources ont déclaré avoir dû se conformer à des codes de conduite restrictifs qui ne s’appliquaient pas aux autres intervenants ou aux discussions sur d’autres sujets.

Environnements de travail hostiles

Aujourd’hui, le rythme auquel les travailleurs qui expriment leur solidarité avec les Palestiniens sont exclus du secteur médical semble s’accélérer. La plupart des personnes touchées étaient des femmes de couleur. Depuis octobre 2023, l’Université de Californie à San Francisco (UCSF) a licencié l’emploi de Denise Caramagno, défenseure de la prévention de la violence, et du professeur agrégé de médecine interne Rupa Marya, et a signifié à l’infirmière praticienne et sage-femme Bridget Rochios un avis d’intention de mettre fin à son emploi dans des cas liés à leurs critiques publiques du sionisme ou à leurs expressions de solidarité avec les Palestiniens ou leurs alliés palestiniens.

Pressions extérieures

Récemment, Ghannam a été la cible d’une campagne de doxxing et de harcèlement impulsée par Mothers Against College Antisemitism, une organisation nationale à but non lucratif fondée peu après le 7 octobre 2023. Ghannam a été prise pour cible après avoir pris la parole lors d’une projection sur le campus du documentaire « Gaza : Doctors Under Attack ».

L’influence des groupes pro-israéliens est renforcée par une administration fédérale désireuse de réprimer le discours politique, en particulier sur les campus universitaires. En août dernier, le comité de la Chambre sur l’éducation et la main-d’œuvre a lancé des enquêtes sur l’antisémitisme dans les facultés de médecine de l’UCSF, de l’UIC et de l’UC Los Angeles (UCLA). Les lettres annonçant les enquêtes et exigeant des documents internes de la part des dirigeants du campus citent à plusieurs reprises des publications des comptes de réseaux sociaux de StopAntisemitism.

Certains hôpitaux et facultés de médecine reçoivent également un financement substantiel de la part de philanthropes connus pour soutenir les groupes et les efforts pro-israéliens. Le système d’hôpitaux pour enfants de l’UCSF, par exemple, porte le nom de Marc Benioff, dont la société, Salesforce, a des investissements importants dans la scène technologique israélienne. Pendant ce temps, la Helen Diller Family Foundation, le plus grand contributeur au système UC et sponsor d’un hôpital en construction à UCSF Health, fait un don à Canary Mission et à plusieurs groupes liés aux troupes israéliennes. Il s’agit notamment des Amis des Forces de défense israéliennes et de l’Institut juif pour la sécurité nationale d’Amérique, qui facilite les échanges entre la police et les agences militaires américaines et israéliennes.

Sherene Razack, coprésidente du groupe de travail de l’UCLA sur le racisme anti-palestinien, anti-arabe et anti-musulman, qui a publié une enquête sur les conditions de vie à la faculté de médecine en janvier 2025, a déclaré que le résultat de ces forces extérieures est un environnement dans lequel « l’administration ignore systématiquement les incidents de racisme contre les Palestiniens, les Arabes et les musulmans, et toute personne qui leur est associée », tandis que les rapports contre les étudiants et les professeurs pour les discours liés à la Palestine sont « portés jusqu’au sommet ».