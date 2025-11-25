Trump réduit le plafond des réfugiés et prévoit une exception pour les Sud-Africains blancs

Les informations faisant état du projet de l’administration Trump de réduire le nombre d’admissions de réfugiés à un nombre encore inférieur à celui annoncé précédemment – ​​avec la majorité des places accordées aux Sud-Africains blancs descendants de colons français et hollandais arrivés dans le pays au 17e siècle – représentent « un échec moral et une heure sombre pour notre pays », selon un expert en politique des réfugiés.

Comme Le New York Times Selon un rapport publié vendredi soir, une décision présidentielle datée du 30 septembre et signée par le président Donald Trump a montré que le président visait à plafonner les admissions de réfugiés à 7 500 en 2026 – une diminution significative par rapport aux 40 000 dont il avait discuté précédemment avec les responsables et au plafond de 125 000 fixé par l’administration Biden l’année dernière.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré au Fois que la limite du nombre de réfugiés ne serait définitive qu’après que l’administration aura consulté le Congrès, comme elle est tenue de le faire en vertu de la loi sur les réfugiés. Ils ont ajouté que la consultation des commissions judiciaires de la Chambre et du Sénat ne sera possible qu’une fois que les démocrates et les républicains seront parvenus à un accord pour financer le gouvernement et mettre fin à la fermeture qui a commencé le 1er octobre.

Mais les défenseurs et les démocrates ont souligné ces derniers jours que la date limite fixée par la Maison Blanche pour consulter les législateurs sur les limites du nombre de réfugiés pour l’année prochaine était le 30 septembre, avant le début de la fermeture.

Alors que la date limite était dépassée cette semaine, les dirigeants démocrates ont déclaré que « au mépris ouvert de la loi, l’administration Trump n’a pas réussi à planifier la consultation légalement requise ».

« Malgré les efforts répétés du personnel des comités démocrates et républicains, l’administration Trump a complètement rejeté ses obligations légales, laissant le Congrès dans le noir et les réfugiés dans l’incertitude », a déclaré le représentant Jamie Raskin (Démocrate du Maryland), membre éminent du comité judiciaire de la Chambre ; la représentante Pramila Jayapal (D-Wash.), membre éminent du sous-comité sur l’intégrité, la sécurité et l’application de la loi en matière d’immigration ; Le sénateur Dick Durbin (Démocrate-Illinois), membre éminent de la commission judiciaire du Sénat ; et le sénateur Alex Padilla (Démocrate de Californie), membre éminent du sous-comité sur la sécurité des frontières et l’immigration.

Le président a effectivement suspendu le programme de réinstallation des réfugiés du Département d’État américain, vieux de 40 ans, dès le premier jour de son mandat. Le programme exige que les réfugiés fuyant les conflits, la famine et les persécutions passent une vérification de leurs antécédents et des examens médicaux avant d’entrer dans le pays, et implique souvent des années d’attente dans les camps de réfugiés avant d’être réinstallés aux États-Unis.

« Ce qui a commencé comme une soi-disant ‘suspension’ s’est maintenant prolongé jusqu’à un arrêt de huit mois, trahissant la promesse de la nation d’être un refuge pour les opprimés », ont déclaré les démocrates. « Près de 130 000 personnes persécutées à l’étranger et qui ont déjà satisfait aux exigences rigoureuses de notre programme pour les réfugiés ont été abandonnées par cette administration et laissées languir dans des camps de réfugiés à travers le monde après avoir reçu la promesse d’une sécurité et d’une nouvelle vie en Amérique. »

Mais pour les agriculteurs sud-africains blancs, également connus sous le nom d’Afrikaners, Trump a prévu une exception plus tôt cette année qui serait prolongée jusqu’en 2026 – leur permettant « d’éviter les files d’attente et un contrôle rigoureux alors que d’innombrables autres sont exclus des États-Unis », ont déclaré les démocrates.

Trump et son mégadonateur milliardaire, Elon Musk, né en Afrique du Sud, ont contribué à répandre de fausses affirmations selon lesquelles le gouvernement noir démocratiquement élu du pays aurait systématiquement opprimé les Afrikaners blancs, qui ont appliqué un système d’apartheid raciste jusqu’en 1994, et aurait permis l’assassinat d’agriculteurs blancs – affirmant que les Blancs du pays étaient confrontés à un « génocide ».

Les Sud-Africains blancs détiennent 20 fois plus de richesses que les Noirs du pays, bien qu’ils ne représentent que 7 % de la population, et contrôlent la grande majorité des terres.

« Les citoyens noirs pauvres d’Afrique du Sud sont bien plus susceptibles d’être victimes de crimes violents et de meurtres que les Blancs », a écrit Joe Walsh sur Twitter. Affaires courantes l’année dernière, soulignant qu’au cours d’une période, « alors qu’il y avait 49 meurtres dans des fermes à travers tout le pays, l’un des townships à majorité noire du Cap, appelé Khayelitsha, a enregistré 179 meurtres, soit un taux d’environ 116 pour 100 000 habitants ».

Alors que Trump envisage d’ouvrir la porte à des milliers de Sud-Africains blancs, a déclaré Danilo Zak, directeur des politiques du Church World Service, « plus de 100 000 réfugiés d’Afghanistan, du Soudan, d’Ukraine, etc., qui ont passé des années de contrôle et ont été approuvés, (sont) désormais bloqués ».

Avec la détermination de Trump sur le nombre de réfugiés « déjà signée et datée », a déclaré Zak, il est impossible pour Trump d’avoir mené à bien une « consultation appropriée » avec le Congrès pour approuver l’abandon des réfugiés à travers le monde.

Voici le texte même de la loi sur les réfugiés, qui reste la loi du pays.

Si l’objectif d’admissions de 7 500 (le plus bas de l’histoire, avec la plupart des créneaux réservés aux Afrikaners) est déjà signé et daté comme indiqué – il ne peut tout simplement pas s’agir d’une « consultation appropriée ». https://t.co/c2ZpGVgmSR pic.twitter.com/h2BQrW36J0 – Danilo Zak (@DaniloZak) 4 octobre 2025

Trump avait déjà établi un nombre record d’admissions de réfugiés au cours de son premier mandat, imposant un plafond de 15 000 places pour la réinstallation.

Le nouveau projet a été annoncé alors que la Cour suprême des États-Unis s’est prononcée pour la deuxième fois en quatre mois en faveur de l’autorisation du président de révoquer le statut de protection temporaire de 300 000 Vénézuéliens, les exposant ainsi à un risque d’expulsion – malgré une décision antérieure d’un juge fédéral qui a conclu que Trump avait agi illégalement lorsqu’il a décidé de révoquer le TPS.

« Cette décision ne menace pas seulement la vie de centaines de milliers de personnes qui perdront leur statut légal et seront expulsées. »

a déclaré Todd Schulte, président de FWD.us, « mais aussi un sens fondamental de l’équité ».