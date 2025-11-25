Vance blâme les immigrants et Biden en réponse aux questions d’abordabilité

Dans une interview avec Fox Nouvelles la semaine dernière, le vice-président JD Vance a minimisé l’importance de la hausse de l’inflation et des coûts des biens de consommation aux États-Unis, affirmant que toute augmentation des prix n’était pas le résultat des politiques de l’administration Trump.

Contrairement au président Donald Trump, Vance a reconnu que les coûts étaient en hausse par rapport à l’année dernière. Mais il a imputé ces augmentations à l’ancien président Joe Biden.

La Maison Blanche de Trump « a hérité de cette terrible crise d’inflation de l’administration Biden », a déclaré Vance.

Le vice-président a ensuite imputé aux immigrés le manque d’action de l’administration pour rendre le logement plus abordable. (Un nouveau rapport de la National Association of Realtors, publié plus tôt ce mois-ci, note que l’âge médian des acheteurs de maison aux États-Unis est désormais de 40 ans – l’âge le plus élevé jamais enregistré par l’organisation.)

« Beaucoup de jeunes disent : « Le logement est bien trop cher ». Pourquoi est-ce ? Parce que nous avons inondé le pays de 30 millions d’immigrants illégaux qui s’emparent de maisons qui devraient, de droit, revenir à des citoyens américains », a déclaré Vance.

Cette affirmation – fréquemment colportée par Vance et Trump pour détourner le blâme de l’état de l’économie – est manifestement fausse, disent les experts en logement et en immigration.

Il n’y a « aucune relation significative entre les immigrants illégaux et la croissance générale des prix de l’immobilier dans chaque État des États-Unis », indique une étude conjointe de chercheurs de Texas A&M et de l’Université du Maine publiée plus tôt cette année.

Le Forum national sur l’immigration a également fustigé ce raisonnement dans une explication sur le sujet le mois dernier, déclarant :

Même si les immigrants contribuent effectivement à la hausse de la demande de logements, ils ne sont pas les principaux responsables de la hausse des coûts du logement. Au lieu de cela, des facteurs tels que la pénurie de logements, les lois de zonage restrictives et les changements dans les préférences en matière de logement à la suite de la pandémie sont les forces les plus dominantes à l’origine de la hausse des prix. En outre, les travailleurs immigrés sont essentiels à l’offre de logements, constituant un segment crucial de la main-d’œuvre de la construction qui peut remédier aux pénuries et améliorer le parc de logements.

Christopher J. Calton, chercheur au sein d’un groupe de réflexion non partisan appelé The Independent, a condamné en mai l’administration pour avoir imputé la hausse des prix aux immigrants.

« La simple vérité est que nous connaîtrions une grave pénurie de logements même si le président Trump expulsait demain tous les immigrants sans papiers », a déclaré Calton, ajoutant que « plus nous ferons des immigrants les boucs émissaires de la pénurie de logements auto-imposée par l’Amérique, plus il nous faudra de temps pour la résoudre. »

Au-delà de ses remarques sectaires sur les immigrants, l’autre affirmation de Vance dans l’interview – selon laquelle l’inflation est la faute de l’administration précédente – est également erronée.

Même si l’inflation était élevée sous l’administration Biden, la plupart des économistes l’attribuaient à l’époque à la réouverture de l’économie suite à la pandémie de COVID, alors que la demande de produits augmentait et que la perturbation des chaînes d’approvisionnement affectait les prix. La « cupidité » – lorsque les entreprises utilisent les effets de l’inflation pour justifier une augmentation des prix plus élevée que nécessaire afin de réaliser plus de profits – a également joué un rôle dans la hausse des coûts.

Malgré cela, l’inflation sur un an a légèrement diminué, passant de 3,0 pour cent en 2023 à 2,9 pour cent en 2024. Jusqu’à présent en 2025, il semble que l’inflation soit en passe d’augmenter à nouveau de 3,0 pour cent.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une augmentation significativement énorme, le changement de taux suggère que les arguments de Vance concernant un problème d’inflation « hérité » sont faux : si les prix s’amélioraient sous la direction de Trump, ce chiffre diminuerait au lieu d’augmenter.

De plus, des études démontrent que les divers tarifs douaniers imposés par Trump ont effectivement contribué à une hausse des prix de détail pour les consommateurs, équivalant à un taux d’imposition effectif d’environ 18 % pour les acheteurs américains, le niveau le plus élevé depuis 1934.

Trump a promis à plusieurs reprises de baisser les prix au cours de la campagne électorale de l’année dernière, s’engageant à le faire « dès le premier jour » de son entrée en fonction. Cependant, quelques semaines seulement après avoir remporté son deuxième mandat, Trump a admis qu’il ne serait peut-être pas en mesure de tenir sa promesse.

« J’aimerais les faire tomber. C’est difficile de faire tomber les choses une fois qu’elles sont en place. Vous savez, c’est très difficile », a déclaré Trump.

Actuellement, Trump s’éloigne des préoccupations concernant l’accessibilité financière. En réponse aux élections hors année du début du mois qui ont vu d’énormes victoires pour les démocrates à travers le pays, Trump a insisté sur le fait que les électeurs ne votaient pas en raison de préoccupations concernant l’accessibilité financière, qualifiant le concept d’« escroquerie » de la part des démocrates. Au lieu de cela, Trump a déclaré que lui et les républicains « sont ceux qui ont fait de grands progrès en matière d’accessibilité financière ».

« Nos courses sont en baisse. Tout est en baisse, et la presse n’en parle pas », a déclaré Trump lors d’un événement à la Maison Blanche il y a près de deux semaines.

Mais cette affirmation est fausse : les prix des épiceries, similaires à l’inflation globale, ont augmenté de 2,7 % depuis que Trump a remporté l’élection présidentielle de 2024.

Trump a également ignoré la hausse des prix dans un long article de Truth Social ce week-end, écrivant que lui et les Républicains « gagnent GRAND » sur « l’économie » et « l’abordabilité ».

Les électeurs, cependant, ne semblent pas être d’accord : un sondage de l’Université Quinnipiac publié à la mi-octobre montre que seulement 38 pour cent des Américains donnent au président des notes positives sur sa gestion de l’économie, tandis que 57 pour cent ont déclaré désapprouver sa performance professionnelle sur la question.