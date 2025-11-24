La nouvelle stratégie de sécurité nationale de Trump suggère une nouvelle répression intérieure

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

On pourrait penser que le mot « patrie » n’est qu’un simple slogan post-11 septembre, mais la nouvelle stratégie de sécurité nationale de Donald Trump, actuellement en phase de rédaction finale, fait des États-Unis et de l’hémisphère occidental la priorité absolue de l’armée et des agences de sécurité nationale, selon plusieurs sources gouvernementales.

Trump prend « l’Amérique d’abord » au pied de la lettre.

Pour la toute première fois, la stratégie intègre tout, depuis la fermeture des frontières et l’établissement de « zones de défense nationale » le long de celles-ci, les opérations de contrôle de l’immigration, la guerre contre Antifa et d’autres groupes nationaux, et même les grèves de bateaux dans les Caraïbes, pour former une guerre cohérente et singulière. Pendant ce temps, la Chine et la Russie, l’Iran et la Corée du Nord, ainsi que les combats au Moyen-Orient, sont relégués au rang de priorités secondaires.

« La stratégie se concentre davantage sur la sécurité intérieure/la défense intérieure que tout autre document précédent, y compris juste après le 11 septembre », m’a dit un haut responsable du renseignement qui a vu la stratégie de sécurité nationale, qui est classifiée.

« La priorité est l’hémisphère occidental, de la défense de l’Arctique à la stabilité en Amérique du Sud, de la sécurité des frontières au Dôme d’Or », a déclaré le responsable du renseignement. « L’immigration, la migration, les TCO (organisations criminelles transnationales) et l’influence étrangère relèvent toutes de la défense du territoire. »

Plus tôt cette année, la commission sénatoriale des services armés a fait allusion à l’accent mis sur la nouvelle patrie dans sa description de l’orientation stratégique intérimaire de la défense nationale (INDSG), signée par le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth le 13 mars.

« L’INDSG donne la priorité à la défense de la patrie et à la dissuasion de la Chine par rapport à toutes les autres menaces », a déclaré le comité dans un document lié à la nomination de Trump au Pentagone.

Le chef de la Garde nationale a détaillé la nouvelle priorité de la stratégie.

« L’INDSG est la réponse du ministère de la Défense à un moment dangereux, dynamique et complexe de l’histoire, avec des défis sans précédent pour notre sécurité nationale », a déclaré le général Steven S. Nordhaus, chef de la Garde nationale, au Congrès en mai. « Nous sommes confrontés à des vulnérabilités à nos frontières, notamment l’immigration illégale, le trafic mortel de stupéfiants, les menaces aériennes et balistiques avancées, les cyber-intrusions et les risques liés aux infrastructures critiques. »

Dans le prochain document de stratégie nationale de Trump, l’accent mis sur le pays l’emporte sur l’accent mis précédemment sur la Chine (la priorité absolue des administrations Obama et Biden), le président Trump ordonnant explicitement aux forces armées de faire également de la défense du territoire la priorité absolue.

« Le président a ordonné à la Force conjointe de défendre notre patrie et de sécuriser nos frontières », indique un autre document de nomination des forces armées du Sénat.

Alors que de nombreuses personnes n’ont peut-être remarqué que les déploiements de la Garde nationale à Los Angeles, Washington, DC et Chicago ; et les raids de l’ICE dans tout le pays en tant qu’actions d’application de la loi dirigées contre les villes et les États démocrates, l’accent mis sur la patrie incite toutes les agences, du ministère de la Sécurité intérieure au Pentagone – ainsi que les départements de la Justice et du Trésor et la communauté du renseignement – ​​à travailler ensemble pour un objectif unique. En pratique, cela signifie des changements pour la géographie américaine elle-même, avec l’établissement de zones frontalières militarisées que le Pentagone appelle « zones de défense nationale ». Tout au long de la frontière sud, des forces opérationnelles conjointes composées d’autorités militaires et civiles prennent position et coordonnent leurs efforts.

Le FBI est également en train d’établir un réseau de « groupes de sécurité intérieure » pour lutter contre les trafiquants de drogue, les cartels et les gangs, en enrôlant la police nationale et locale et d’autres agences dans une nouvelle armée. Les plus de 50 groupes de travail conjoints contre le terrorisme, créés en grande partie après le 11 septembre, pour lutter contre le terrorisme continueront également à fonctionner, désormais chargés par la directive présidentielle NSPM-7.

« Antifa est une menace existentielle pour notre nation », a déclaré la procureure générale Pam Bondi sur X cette semaine – une remarque scandaleuse qui donne néanmoins un aperçu de l’extrême concentration de l’administration sur les groupes de gauche radicale. La menace pour notre existence, a-t-elle poursuivi, était constituée de violentes échauffourées lors d’un événement Turning Point USA (l’organisation de feu Charlie Kirk) à l’Université de Californie à Berkeley, le week-end dernier. Le ministère de la Justice a accusé l’université et les forces de l’ordre locales de ne pas protéger adéquatement les droits des participants au premier amendement.

La nouvelle stratégie de sécurité nationale, qui devrait être achevée d’ici la fin de l’année, est la déclaration de l’administration Trump qui relie toutes ces parties disparates.

« Dans le passé, l’armée a été capable de renforcer la sécurité intérieure, en prétendant que ses guerres à l’étranger étaient une priorité plus élevée », m’a expliqué un responsable de la sécurité intérieure. « Quand cela a convenu aux militaires, ils ont désigné le Département (de la Sécurité intérieure) comme responsable, ce qui leur a permis de décider quelle priorité ils accorderaient aux Etats-Unis. »

Désormais, dit le responsable, ils doivent se conformer à une articulation plus large.

Ce n’est pas vraiment une déclaration de guerre sur Amérique; mais c’est une guerre dans Amérique.