Les Vénézuéliens envoyés par les États-Unis dans une méga-prison au Salvador ont été torturés et abusés sexuellement

252 immigrants vénézuéliens aux États-Unis ont été transportés par avion au Salvador en pleine nuit et emprisonnés pour une durée indéterminée dans la méga-prison salvadorienne CECOT, le centre de confinement du terrorisme. Les détenus n’avaient aucune possibilité de communiquer avec le monde extérieur avant d’être finalement libérés au Venezuela dans le cadre d’un échange de prisonniers. Les hommes ont été « soumis à des passages à tabac presque quotidiennement à leur arrivée », a déclaré Noah Bullock, directeur exécutif de Cristosal, co-auteur d’un rapport avec Human Rights Watch documentant les violations des droits humains et la torture dans la prison.

Le rapport révèle également que les gardiens de prison « essayaient clairement de cacher leur identité alors qu’ils torturaient ces migrants vénézuéliens », a déclaré Juan Pappier, directeur adjoint de la division Amériques à Human Rights Watch.

AMY GOODMAN : C’est La démocratie maintenant !démocratienow.org. Je suis Amy Goodman avec Juan González.

« Le cauchemar a commencé au moment où ils m’ont fait descendre de l’avion. » Ce sont les mots de Gonzalo, 26 ans, l’un des 252 immigrants vénézuéliens aux États-Unis qui ont été transportés par avion au Salvador plus tôt cette année en pleine nuit et emprisonnés pour une durée indéterminée dans la méga prison salvadorienne CECOT, le centre de confinement du terrorisme. Les détenus ont enduré environ quatre mois de détention et de mauvais traitements, sans possibilité de communiquer avec le monde extérieur.

Ils ont finalement été libérés au Venezuela lors d’un échange de prisonniers en juillet. Un nouveau rapport basé sur des entretiens avec 40 de ces hommes et 150 autres personnes ayant une connaissance crédible de leur détention vient d’être publié par Human Rights Watch et Cristosal, une organisation de défense des droits humains qui travaille au Salvador et en Amérique centrale. Le rapport est intitulé « Vous êtes arrivés en enfer : torture et autres abus contre les Vénézuéliens dans la méga-prison du Salvador ».

Nous sommes désormais rejoints par les coauteurs Juan Pappier, directeur adjoint pour les Amériques à Human Rights Watch, ainsi que Noah Bullock, directeur exécutif de Cristosal. Ils nous rejoignent tous les deux à Washington, DC Noah, commençons par vous. Qu’avez-vous trouvé ? Pourquoi ces hommes ont-ils été envoyés à la méga prison CECOT, et que leur est-il arrivé ?

NOÉ BULLOCK : Salut Amy, et merci pour la couverture, ouais. Je pense que votre question est la même que celle que ces hommes ont posée lorsqu’ils se sont retrouvés au CECOT, en se demandant ce qu’ils faisaient là. Environ 252 Vénézuéliens ont été envoyés à la prison salvadorienne et au centre de détention terroriste CECOT sans aucune procédure régulière et aucun juge ne les a condamnés pour quoi que ce soit. Et ils ont été envoyés en prison pour une durée indéterminée dans un lieu, dans un système carcéral où l’on sait que les violations des droits de l’homme ont été systématiques.

Ce que nous avons trouvé dans le rapport concerne également davantage les profils de ces personnes. L’idée selon laquelle ils ont été envoyés dans cette prison reposait sur l’utilisation du War Powers Act, de l’Alien Enemies Act et sur l’idée que ces personnes constituaient une menace à la sécurité nationale du peuple américain. Mais dans notre rapport, cette allégation est infondée. Nous utilisons les demandes d’informations publiques pour accéder à la vérification des antécédents criminels, tant aux États-Unis que dans les pays de transit.

Nous avons également utilisé une demande FOIA pour accéder aux informations sur leur statut d’immigration. Ces gens étaient des migrants. 19 d’entre eux avaient subi des persécutions directement au Venezuela avant de quitter le pays, et 65 d’entre eux sur les 130 sur lesquels nous avons pu enquêter se trouvaient aux États-Unis et avaient des demandes d’asile en cours lorsqu’ils ont été expulsés de force. Ces personnes étaient des migrants en quête de protection, ce n’étaient pas des terroristes ou des menaces pour la sécurité des États-Unis.

JUAN GONZALEZ : Et Noé, quels ont été les abus qu’ils ont subis ? Pourriez-vous donner quelques détails ?

NOÉ BULLOCK : Bien sûr. Ce rapport, pour notre organisation, a documenté la torture et les meurtres dans les prisons salvadoriennes au cours des quatre dernières années, presque sous l’état d’urgence en vigueur au Salvador. Ainsi, ce que nous avons vu dans ce rapport est la continuation de tendances similaires.

L’une des conclusions que nous tirons est que la torture est institutionnalisée dans les prisons salvadoriennes. C’est une politique d’État. C’est presque comme si les gardiens de prison opéraient selon un protocole. Il est impossible que ce soit le fait de mauvais gardes ou de pommes pourries. Les gens étaient battus presque quotidiennement.

À leur arrivée, ils ont été battus. Lorsqu’ils demandaient de la nourriture et de l’eau, ils étaient battus. Lorsqu’ils ont demandé des soins médicaux, alors qu’ils se rendaient à la clinique, ils ont été battus. On leur a souvent refusé de la nourriture, de l’eau, des vêtements et des soins d’hygiène de base en guise de punition ou de représailles. Et dans le cas du rapport, nous avons également montré comment les Vénézuéliens ont résisté et protesté contre les passages à tabac, mais ont ensuite été soumis à de nouveaux passages à tabac. Il y avait une cellule de punition appelée The Island dans leur module, un espace minuscule, une cellule d’isolement où ils étaient emmenés et battus régulièrement.

Ils seraient privés de nourriture et d’eau pendant des heures, et dans certains cas, pendant plusieurs jours. Et même malheureusement, nous avons documenté des cas d’abus sexuels. Et il est important de noter que les témoignages étaient cohérents parmi 40 personnes différentes qui ont témoigné. Nous avons pu documenter et corroborer leurs témoignages avec des preuves photographiques évaluées par des experts légistes indépendants.

JUAN GONZALEZ : Et, Juan Pappier, ces gardiens portaient parfois des cagoules et prenaient des vidéos et des photos des coups qu’ils infligeaient à leurs prisonniers ?

JUAN PAPPIER : Oui, nous avons pu documenter, à partir des entretiens avec ces détenus, que les gardiens portaient des cagoules. Ils n’ont pas partagé leurs noms. Ils ont utilisé des pseudonymes. Ils essayaient clairement de cacher leur identité en torturant ces migrants vénézuéliens qui, dans de nombreux cas, ont fui la dictature de Maduro au Venezuela, sont venus aux États-Unis pour demander asile, chercher une protection et se sont retrouvés dans une méga-prison au Salvador où ils ont été brutalement torturés.

AMY GOODMAN : Je me demande, Noah Bullock, si vous pouvez nous parler davantage de la nature secrète du CECOT, du fait qu’il n’y a pratiquement aucun accès à l’installation. Et cette question, y a-t-il encore des personnes, vénézuéliennes ou autres, envoyées des États-Unis ? Et bien sûr, combien y a-t-il de Salvadoriens et que leur arrive-t-il ?

NOÉ BULLOCK : C’est vrai, Amy, le système pénitentiaire salvadorien est en état d’urgence depuis près de quatre ans, et dans cet état d’urgence, les familles et les avocats de la défense n’ont pas accès aux prisons. Il n’existe aucune information publique sur les personnes détenues dans le système pénitentiaire salvadorien.

Notre organisation a fait une demande d’information publique au Salvador pour déterminer officiellement l’identité des Vénézuéliens et des Salvadoriens envoyés au CECOT. Cette demande a été refusée. Nous avons également présenté 76 demandes d’habeas corpus différentes auprès de familles vénézuéliennes pour tenter de confirmer où elles se trouvent et leur identité. De plus, le tribunal salvadorien n’a pas répondu à ces réclamations.

Donc, d’une certaine manière, ces personnes ont été envoyées dans un trou noir judiciaire. Ils ont disparu sans accès à leurs familles. Le CECOT lui-même est une prison dont, jusqu’à présent, personne n’est sorti. En fait, l’une des nouveautés de ce rapport que nous publions aujourd’hui est qu’il s’agit de l’information la plus complète dont nous disposons sur les conditions de vie à l’intérieur du CECOT, car ce sont les premiers individus à en sortir. Amy, il est important de se rappeler que les Vénézuéliens étaient constamment menacés et qu’on leur rappelait qu’ils ne quitteraient jamais CECOT vivants.

C’est une prison qui n’a pas été créée pour être un lieu où les gens purgent des peines après une procédure régulière et des condamnations, mais plutôt un lieu où les gens sont envoyés pour une punition permanente et une séparation. Il y avait un groupe de membres de la famille, des Vénézuéliens, qui sont venus au Salvador pour tenter de leur rendre visite, pour activer différentes institutions de l’État du Salvador afin de pouvoir obtenir l’accès, et ils ont tous été refusés. Il s’agit d’un système pénitentiaire qui fonctionne dans l’ombre et en dehors de l’État de droit.

AMY GOODMAN : Nous tenons à vous remercier infiniment d’être avec nous, Noah Bullock, directeur exécutif de Cristosal, organisation de défense des droits de l’homme travaillant au Salvador et en Amérique centrale. Cristosal a co-écrit ce nouveau rapport avec Human Rights Watch intitulé « Vous êtes arrivés en enfer : torture et autres abus contre les Vénézuéliens dans la méga prison d’El Salvador ». Et nous souhaitons remercier Juan Pappier, directeur adjoint pour les Amériques à Human Rights Watch, qui vient de publier ce rapport auquel nous donnerons un lien sur www.democracynow.org.