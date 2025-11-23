Les 10 personnes les plus riches des États-Unis ont gagné près de 700 milliards de dollars de richesse depuis la réélection de Trump

Une nouvelle étude publiée lundi montre que les 10 personnes les plus riches des États-Unis ont vu leur fortune collective croître de près de 700 milliards de dollars depuis que le président Donald Trump a obtenu un second mandat à la Maison Blanche et s’est empressé de fournir davantage de richesse au sommet sous la forme de réductions d’impôts.

L’augmentation de la richesse des milliardaires qui a accompagné le retour de Trump au pouvoir fait partie d’une tendance politique de redistribution ascendante qui dure depuis des décennies et qui a enrichi une très petite minorité et dévasté la classe ouvrière, détaille Oxfam America dans Inégalitaire : la montée d’une nouvelle oligarchie américaine et le programme dont nous avons besoin.

Entre 1989 et 2022, montre le rapport, le ménage américain le moins riche des 1 % les plus riches a gagné 987 fois plus de richesse que le ménage le plus riche des 20 % les plus pauvres.

L’année dernière, plus de 40 % de la population américaine était considérée comme pauvre ou à faible revenu, a observé Oxfam. En 2025, la part du total des actifs américains détenus par les 0,1 % les plus riches a atteint son plus haut niveau jamais enregistré : 12,6 %.

L’administration Trump – en partenariat avec les républicains du Congrès – a ajouté du carburant à l’inégalité incontrôlable du pays, en agissant « à une vitesse et à une échelle stupéfiantes pour mener une attaque implacable contre les familles de la classe ouvrière » tout en utilisant « le pouvoir du bureau pour enrichir les riches et les bien connectés », indique le nouveau rapport d’Oxfam.

« Les données confirment ce que les gens de notre pays savent déjà instinctivement : la nouvelle oligarchie américaine est là », a déclaré Abby Maxman, présidente et directrice générale d’Oxfam America. « Les milliardaires et les méga-entreprises sont en plein essor tandis que les familles de travailleurs ont du mal à se payer un logement, des soins de santé et des produits d’épicerie. »

« Aujourd’hui, l’administration Trump et les Républicains au Congrès risquent d’amplifier ces inégalités en lançant une attaque incessante contre les travailleurs et en négociant avec les moyens de subsistance pendant la fermeture du gouvernement », a ajouté Maxman. « Mais ce qu’ils font n’est pas nouveau. Cela renforce des décennies de choix politiques régressifs. Ce qui est différent, c’est le pouvoir antidémocratique qu’ils ont maintenant accumulé. »

Oxfam a publié son rapport alors que l’administration Trump continue de refuser illégalement l’aide fédérale à la nutrition à des dizaines de millions de ménages américains à faible revenu, quelques mois seulement après avoir promulgué une loi budgétaire qui devrait apporter des centaines de milliards de dollars d’allégements fiscaux aux Américains ultra-riches et aux grandes entreprises.

Compte tenu de la gravité des inégalités aux États-Unis et des efforts continus de Trump et du Parti républicain pour aggraver la situation, Oxfam a souligné qu’un programme audacieux « axé sur le rééquilibrage du pouvoir » sera nécessaire pour inverser la tendance.

Un tel programme comprendrait – mais sans s’y limiter – un impôt sur la fortune des multimillionnaires et des milliardaires, un taux d’imposition des sociétés plus élevé, un crédit d’impôt pour enfants élargi en permanence, une politique antitrust forte qui brise les monopoles des entreprises, une garantie d’emploi fédérale, des services de garde d’enfants universels et un salaire minimum considérablement plus élevé.

« Aujourd’hui, nous voyons les sombres extrêmes du choix de l’inégalité depuis 50 ans », a écrit Elizabeth Wilkins, présidente et directrice générale de l’Institut Roosevelt, dans son avant-propos du rapport. « Les priorités politiques exposées dans ce rapport – rééquilibrer le pouvoir, détruire le code des impôts, réinventer le filet de sécurité sociale et soutenir les droits des travailleurs – sont toutes essentielles à la création d’une société plus inclusive et plus cohésive. Ensemble, ils répondent à nos besoins les plus profonds en tant qu’êtres humains : vivre en toute sécurité et en toute liberté, vivre sans exploitation.