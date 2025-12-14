Un nouveau rapport révèle que la TSA partage les noms de tous les passagers des compagnies aériennes avec ICE

Comme un rapport « effrayant » dans le New York Times Après avoir révélé que la Transportation Security Administration fournissait les noms de tous les passagers des compagnies aériennes aux agents de l’immigration, l’administration du président Donald Trump a également ouvertement poursuivi vendredi sa guerre contre les immigrants en annonçant la fin de l’autorisation aux proches des citoyens ou des résidents permanents légaux d’entrer aux États-Unis en attendant leur carte verte.

Le Département américain de la Sécurité intérieure (DHS) a déclaré dans un communiqué qu’il mettait fin à tous les programmes de réunification familiale catégoriques pour les immigrants de Colombie, de Cuba, d’Équateur, d’El Salvador, du Guatemala, d’Haïti et du Honduras, et « rétablissait la libération conditionnelle au cas par cas ». Un avis officiel a été préparé pour publication dans le Registre fédéral lundi et la politique devrait entrer en vigueur le 14 janvier.

Répondant dans un communiqué vendredi soir, Anwen Hughes, directrice principale de la stratégie juridique pour les programmes pour les réfugiés chez Human Rights First, a déclaré que « cette décision scandaleuse de couper l’herbe sous le pied des milliers de personnes venues légalement aux États-Unis pour réunir leurs familles est choquante ».

« Une fois de plus, cette administration prend des mesures extraordinaires pour délégaliser autant de personnes que possible, même si elle a fait tout ce que le gouvernement américain lui a demandé », a-t-elle poursuivi. « Le gouvernement a fait cela en mars lorsqu’il a annoncé son intention de retirer le statut légal à des centaines de milliers de bénéficiaires de libérations conditionnelles pour raisons humanitaires ; il le fait maintenant avec plus de 10 000 personnes venues légalement pour réunir leurs familles ; il porte ses attaques sur le droit de citoyenneté devant la Cour suprême ; et il intensifie ses menaces de délégaliser un nombre incalculable d’autres personnes sans préavis. »

Les avocats à l’origine d’un recours collectif contre la secrétaire du DHS, Kristi Noem, et d’autres dirigeants clés de l’administration au sujet de la politique de mars — Svitlana Doe c.Noem – prévoyez également de contester la nouvelle décision.

« Ceux qui sont entrés dans le cadre du programme de regroupement familial doivent contacter immédiatement leur avocat chargé de l’immigration pour mieux comprendre leurs options, car ces options peuvent changer le 15 décembre », a prévenu Esther Sung, directrice juridique du Justice Action Center, qui représentait les plaignants dans l’affaire précédente.

«L’équipe juridique de Svitlana Doe c.Noem « Nous alerterons également le tribunal dès que possible pour garantir que nos clients et les membres du groupe ne soient pas illégalement lésés par cette décision », a déclaré Sung. « La nouvelle d’aujourd’hui est dévastatrice pour les familles à travers le pays, mais nous continuerons à nous battre aux côtés de tous les immigrants et de leurs familles qui sont injustement ciblés par cette administration insensible. »

Mettre fin aux libérations conditionnelles liées au regroupement familial ne nous rendra pas plus sûrs, cela ne fera que déchirer les familles. Nos politiques d’immigration doivent être justes et humaines. C’est tout simplement cruel.www.uscis.gov/newsroom/ale… – Représentante Linda Sánchez (@replindasanchez.bsky.social) 2025-12-12T19:36:03.926Z

Pendant ce temps, comme le Fois a rapporté vendredi, en mars, la TSA a commencé à envoyer les noms de tous les voyageurs aériens à une autre agence du DHS, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), qui « peut ensuite comparer la liste avec sa propre base de données de personnes sujettes à expulsion et envoyer des agents à l’aéroport pour arrêter ces personnes ».

« On ne sait pas exactement combien d’arrestations ont eu lieu grâce à cette collaboration », détaille le journal. «Mais les documents obtenus par le New York Times montrent que cela a conduit à l’arrestation d’Any Lucía López Belloza, l’étudiante récupérée à l’aéroport de Boston Logan le 20 novembre et expulsée vers le Honduras deux jours plus tard. Un ancien responsable de l’ICE a déclaré que dans sa région, 75 % des cas où des noms ont été signalés par le programme ont donné lieu à des arrestations.

Dans le cas de López Belloza, elle a essayé de monter à bord de son avion, mais son billet n’a pas fonctionné. La jeune femme de 19 ans – qui a déclaré qu’elle n’était pas au courant d’un précédent ordre d’expulsion – a été envoyée au service client, où elle a été accueillie par des agents des douanes et de la protection des frontières (CBP), une autre agence du DHS jouant un rôle clé dans la répression radicale et violente de Trump contre les immigrants.

À l’instar de la nouvelle attaque contre le regroupement familial, le Fois les reportages ont déclenché une vague de condamnation. David Kaye, professeur de droit à l’Université de Californie à Irvine, a déclaré sur les réseaux sociaux : « Assurez-vous que les personnes que vous connaissez et qui ont besoin de ces informations disposent de ces informations. »

Jonathan Cohn, directeur politique du groupe Progressive Mass, a déclaré que « l’administration Trump veut rendre les vols dangereux : dangereux à cause de la surveillance, dangereux à cause du manque de personnel des contrôleurs aériens et dangereux à cause de la protection des consommateurs vidé ».

Eva Galperin, directrice de la cybersécurité à l’Electronic Frontier Foundation, a souligné la protection constitutionnelle contre les perquisitions et saisies abusives, déclarant : « Je ne suis pas avocate, mais j’ai l’impression que le Quatrième amendement a quelque chose à dire à ce sujet. »

Les agents d’immigration utilisent les données des passagers aériens pour les efforts d’expulsion. La Transportation Security Administration fournit des listes de passagers à l’ICE pour identifier et détenir les voyageurs soumis à des ordres d’expulsion. www.nytimes.com/2025/12/12/u… évidemment sans loi… Poursuivre tous… – Sarah Szalavitz💡 (@dearsarah.bsky.social) 2025-12-12T21:14:50.225Z

Au milieu des protestations contre la campagne d’expulsion plus large de Trump et la chute du taux d’approbation du président en matière d’immigration, des sources anonymes du DHS ont confirmé vendredi que les équipes du CBP « sous la direction du commandant Gregory Bovino changeront de tactique », selon ActualitésNation. « Au lieu de vastes raids comme ceux qui ont eu lieu dans des endroits comme Home Depot, les agents vont désormais se concentrer sur des cibles spécifiques, telles que les immigrants illégaux reconnus coupables de crimes odieux. »

NouvelleNationLe reportage est intervenu quelques jours seulement après que le DHS a publié une base de données sur les personnes arrêtées par l’ICE qui a conduit Aaron Reichlin-Melnick, chercheur principal à l’American Immigration Council, à conclure que le département « admet implicitement que moins de 5 % des personnes qu’il arrête sont des personnes qu’ils considèrent comme « les pires des pires ».