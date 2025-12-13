Le juge interdit à l’administrateur de Trump de détenir à nouveau Abrego Garcia après sa libération

Un juge fédéral a rendu une ordonnance interdisant aux agents de l’immigration de détenir à nouveau Kilmar Abrego Garcia, un père du Maryland qui a été illégalement expulsé vers une super-prison au Salvador plus tôt cette année.

Abrego Garcia, un immigrant salvadorien et résident légal des États-Unis, a été expulsé en mars, lorsque l’administration Trump a allégué à tort, sans preuve, qu’il était associé au gang MS-13. Lorsqu’il est devenu clair que l’expulsion d’Abrego Garcia était inappropriée, l’administration a redoublé d’efforts, le président Donald Trump allant jusqu’à partager une image ouvertement photoshopée du « MS-13 » tatoué sur les mains d’Abrego Garcia.

Abrego Garcia a été envoyé à la super-prison CECOT au Salvador avant d’être renvoyé aux États-Unis en juin, à la suite d’ordonnances judiciaires exigeant qu’il soit renvoyé aux États-Unis. À son retour, l’administration Trump a de nouveau arrêté Abrego Garcia, affirmant cette fois, sans preuve, qu’un incident de circulation mineur survenu en 2022 dans le Tennessee prouvait qu’il trafiquait des immigrants à travers le pays.

Un juge chargé de cette affaire a estimé qu’il existait une « probabilité réaliste » que les accusations portées contre Abrego Garcia constituaient une action « vindicative ».

Jeudi, la juge de district Paula Xinis, basée dans le Maryland, a ordonné qu’Abrego Garcia soit libéré des services d’immigration américains, affirmant que son maintien en détention était inapproprié et constituait une violation de ses droits à une procédure régulière.

« Depuis la détention injustifiée d’Abrego Garcia au Salvador, il a été de nouveau détenu, encore une fois sans autorisation légale », a déclaré Xinis dans son ordonnance.

Craignant que l’administration Trump ne tente de remettre en détention Abrego Garcia, ses avocats ont déposé une ordonnance d’interdiction temporaire dans l’espoir de bloquer une telle action. Étant donné que cette ordonnance nécessite un examen par un juge fédéral, ce qui pourrait prendre un certain temps, ils ont également déposé une demande d’urgence pour que Xinis bloque la nouvelle détention d’Abrego Garcia dans l’intervalle.

Vendredi matin, Xinis a accédé à cette requête, alors qu’Abrego Garcia se préparait à effectuer un enregistrement de routine dans un centre d’immigration et de douane (ICE) du Maryland.

« Si, comme le soupçonne Abrego Garcia, les intimés le mettent en détention ce matin, alors sa liberté sera à nouveau restreinte. Il est incontestable que la détention illégale entraîne un préjudice irréparable », a déclaré Xinis dans son ordonnance de vendredi matin.

Abrego Garcia a salué la décision peu après devant le bureau de l’ICE.

« Je me tiens devant vous en tant qu’homme libre et je veux que vous vous souveniez de moi ainsi, la tête haute », a-t-il déclaré. «Je continuerai à me battre et à rester ferme contre toutes les injustices que ce gouvernement m’a faites.»

Il a ajouté :