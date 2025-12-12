La stratégie de sécurité nationale de Trump est une Pax Americana avec une touche MAGA

La nouvelle stratégie de sécurité nationale de Donald Trump, qui formalise le changement idéologique opéré par la politique étrangère américaine sous Trump 2.0, a reçu des éloges à Moscou mais a stupéfié les alliés européens.

En effet, le document stratégique, publié le 4 décembre 2025, a provoqué une onde de choc politique dans toute l’Europe, alors que les dirigeants européens et les analystes politiques ont compris comment la reconception radicale de Trump de la politique étrangère américaine est désormais appliquée à l’Europe et à ses dirigeants – notamment en remodelant le paysage politique européen grâce à un soutien ouvert aux partis européens d’extrême droite.

Brando Benifei, membre du Parlement européen de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates et président de la délégation de l’Union européenne (UE) pour les relations avec les États-Unis, a répondu en disant que les États-Unis, et non l’UE, « vont dans une mauvaise direction », tandis que l’analyste politique française Sylvie Matelly a qualifié la section sur l’Europe du document stratégique de Trump de « trois pages pleines de vitriol ».

La stratégie de sécurité nationale de Trump est un curieux miroir de la jeunesse impérialiste des États-Unis. Il le fait parce qu’il sort tout droit de la poubelle de l’idéologie et de la propagande fascistes. Il nous présente un fascisme déconstruit, une agression impérialiste et une rage raciste.

Pour commencer, la stratégie de sécurité nationale appelle à la poursuite de politiques agressives dans tout l’hémisphère occidental. Il invoque la doctrine Monroe et ajoute un « corollaire de Trump ». Il s’agit d’un appel à un retour à l’ère classique de l’impérialisme, puisque le document indique clairement que l’objectif stratégique ici est de « réaffirmer et appliquer la doctrine Monroe pour restaurer la prééminence américaine dans l’hémisphère occidental ». L’administration Trump identifie la migration, la drogue et la Chine comme les principales menaces perçues pour l’hémisphère, et le réajustement et l’expansion de la présence militaire américaine dans la région sont considérés comme de la plus haute importance pour relever ces défis.

Le document stratégique de Trump poursuit en affirmant que faire reculer l’influence extérieure dans l’hémisphère occidental nécessite la poursuite d’objectifs tels que « Enrôler et étendre », ce qui implique d’enrôler les gouvernements et même les partis et mouvements politiques dans la guerre de l’administration Trump contre la migration de masse (que Trump présente comme une menace existentielle pour la sécurité des États-Unis) et le trafic de drogue tout en élargissant les partenariats entre le gouvernement américain et divers acteurs et en décourageant les pays de rechercher une collaboration avec d’autres.

Il n’est pas surprenant qu’en parallèle de son appel à l’impérialisme militaire, la stratégie de Trump promeuve également l’impérialisme économique. La Stratégie de sécurité nationale précise qu’il doit y avoir « une collaboration plus étroite entre le gouvernement américain et le secteur privé américain » et affirme que l’objectif principal des responsables américains dans les pays de l’hémisphère occidental devrait être « d’aider les entreprises américaines à être compétitives et à réussir ».

Le plan de Trump identifie également l’Indo-Pacifique comme une région d’intérêt vital pour les États-Unis, car elle est « la source de près de la moitié du PIB mondial basé sur la parité de pouvoir d’achat ». Par la suite, sa stratégie de sécurité nationale affirme que cela fait inévitablement de l’Indo-Pacifique un site de conflits économiques et géopolitiques majeurs. Le document affirme cependant en outre que les États-Unis peuvent rivaliser avec succès dans la région Indo-Pacifique, et le font déjà, car ils possèdent « l’économie et l’armée les plus fortes du monde ». Mais il estime nécessaire de « rééquilibrer les relations économiques entre l’Amérique et la Chine » en alignant alliés et adversaires sur les intérêts américains. En d’autres termes, il soutient que les pays de la région Indo-Pacifique doivent être contraints, d’une manière ou d’une autre, de s’aligner sur les intérêts géopolitiques et géoéconomiques des États-Unis. Après tout, donner la priorité à l’Amérique est la vision derrière le plan de Trump, et la stratégie indo-pacifique tourne presque exclusivement autour de la Chine. Il n’y a aucune référence aux Philippines, tandis que le Japon, la Corée du Sud et même l’Inde attirent très peu l’attention.

Alors que la stratégie de sécurité nationale minimise les différences idéologiques de l’administration Trump avec la Chine, elle fait exactement le contraire en ce qui concerne les alliés européens des États-Unis, en accusant les dirigeants européens de leur prétendue réticence à protéger leur identité nationale et de leurs « attentes irréalistes » quant à une solution à la guerre en Ukraine. Après avoir souligné le déclin économique de l’Europe, attribué aux réglementations, le rapport stratégique de Trump attaque les gouvernements européens comme étant faibles et inefficaces, accusant les dirigeants de pousser le continent européen vers un « effacement civilisationnel » en raison de la migration massive.

Curieusement, compte tenu de l’autoritarisme brutal de l’administration Trump et de son flirt ouvert avec le fascisme, son document stratégique accuse également l’Union européenne de « porter atteinte à la liberté politique » et de s’engager dans « la censure de la liberté d’expression et la suppression de l’opposition politique ». C’est une affirmation vraie, certes, mais pour de mauvaises raisons.

Partout en Europe, les gouvernements ont réprimé les manifestations et réprimé la résistance populaire. Mais le problème est que l’administration Trump veut en réalité détruire la démocratie libérale, pas l’étendre, et souhaite voir les partis d’extrême droite au pouvoir dans toute l’Europe mettre en œuvre sa politique d’immigration et promouvoir la suprématie blanche.

Le président Trump n’a pas caché son affinité avec le dirigeant autocratique hongrois Viktor Orbán, hostile à l’immigration et aux droits LGBTQ, et qui promeut une vision explicitement blanche et chrétienne pour la Hongrie et l’Europe.

L’alignement de la stratégie de sécurité nationale de Trump sur l’extrême droite européenne est trop évident pour ne pas être remarqué. En effet, comme l’a observé Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, sur X : « L’étonnante section consacrée à l’Europe se lit comme un pamphlet d’extrême droite. »

Mais c’est encore pire. Le plan stratégique de Trump lance non seulement une attaque directe contre l’Europe et ses institutions, ce qui a sans aucun doute fait danser Vladimir Poutine, mais appelle également à une ingérence directe dans les affaires politiques européennes. Tout en qualifiant l’Europe de faible et de déclin et en critiquant les gouvernements européens pour leur soutien continu à la guerre en Ukraine, la nouvelle doctrine de sécurité reconnaît que le continent reste stratégiquement, économiquement et culturellement vital pour les États-Unis. À ce titre, il affirme que les États-Unis ne peuvent « pas se permettre d’écarter l’Europe » mais « doivent aider l’Europe à corriger sa trajectoire actuelle ».

Naturellement, compte tenu de la soumission traditionnelle de l’Europe à Washington, la réaction de la plupart des dirigeants politiques actifs du continent a été de minimiser la nouvelle doctrine de sécurité de l’administration Trump.

Quelques dirigeants européens, comme le président du Conseil européen António Costa, ont cependant réagi avec consternation et ont mis en garde contre toute ingérence dans les affaires européennes. Nicolai von Ondarza, chef de la division de recherche UE/Europe à l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, est allé encore plus loin en affirmant que la nouvelle doctrine de sécurité américaine représente non seulement « un changement fondamental dans les relations transatlantiques », mais laisse « un soutien américain ouvert au changement de régime » en Europe.

La stratégie de sécurité nationale de Trump est chargée d’objectifs impérialistes tout en envisageant la création d’un monde autoritaire et néofasciste.

En ce qui concerne le Moyen-Orient, non seulement il n’y a pas la moindre allusion à un changement de régime, mais la stratégie de sécurité nationale de Trump appelle au contraire au respect des traditions et des « formes historiques de gouvernement » des États du Golfe. Le document affirme également que l’époque où la politique étrangère américaine dominait le Moyen-Orient est révolue et implique que l’administration Trump a soit résolu tous les conflits majeurs de la région, soit atténué leur intensité, y compris la situation à Gaza. Aussi surréaliste que cela puisse paraître à la lumière du fait que l’occupation israélienne et la violence brutale se poursuivent, le document stratégique de Trump affirme, en ce qui concerne Gaza, que le cessez-le-feu représente « un progrès vers une paix plus permanente ».

La politique étrangère de Trump a été décrite par certains analystes traditionnels comme représentant la fin de la « Pax Americana » – l’ordre mondial que les États-Unis ont construit après la Seconde Guerre mondiale et l’ère de paix relative qui a suivi sous la domination économique et militaire américaine. Mais en réalité, le message derrière la nouvelle doctrine de sécurité américaine est que l’administration Trump a l’intention de maintenir le capitalisme américain aux commandes du monde et qu’elle s’appuiera non seulement sur la diplomatie mais aussi sur la puissance militaire pour atteindre cet objectif. De plus, cela interférera dans les affaires politiques des pays européens pour affirmer sur le sol européen l’objectif trumpiste de « restaurer la confiance en soi civilisationnelle et l’identité occidentale de l’Europe ».

La stratégie de sécurité nationale de Trump est chargée d’objectifs impérialistes tout en envisageant la création d’un monde autoritaire et néofasciste. Appelons-le Pax Americana avec une touche MAGA.