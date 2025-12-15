De nouvelles « cartes Trump » font leurs débuts, accélérant le processus de visa pour ceux qui paient 1 million de dollars

Mercredi, par le biais d’un décret juridiquement douteux, le président Donald Trump a lancé la « Trump Card », un moyen par lequel les immigrants fortunés ou les entreprises qui les soutiennent peuvent accélérer leur processus de visa et entrer aux États-Unis.

« LA CARTE D’OR DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS EST LÀ AUJOURD’HUI ! » Trump a écrit mercredi dans un article de Truth Social. « Un chemin direct vers la citoyenneté pour toutes les personnes qualifiées et contrôlées. TELLEMENT EXCITANT ! »

Malgré le message de Trump, les destinataires des Trump Cards ne bénéficient pas d’un « chemin direct vers la citoyenneté », mais obtiennent plutôt « un statut de résident permanent légal en tant que titulaire d’un visa EB-1 ou EB-2 ». Ils peuvent théoriquement entamer le processus de naturalisation après avoir obtenu ces statuts.

Deux types de cartes Trump « Gold » sont répertoriées sur un site Web officiel du gouvernement : une carte individuelle et une que les entreprises peuvent utiliser pour leurs employés.

La Trump Gold Card individuelle nécessite un paiement de 15 000 $ au Département de la Sécurité intérieure (DHS), plus quelques frais supplémentaires. Avec une contribution supplémentaire d’un million de dollars et une vérification des antécédents entièrement vérifiée, les bénéficiaires peuvent accélérer leur processus de visa.

La Trump Gold Card pour les entreprises nécessite les mêmes frais plus une contribution de 2 millions de dollars d’une entreprise pour parrainer un travailleur étranger. La « carte » permet à l’entreprise de « transférer » à qui la carte s’applique (par exemple d’autres travailleurs) moyennant des frais de 5 pour cent.

Le site mentionne également qu’une Trump « Platine » Card sera bientôt disponible. Cette carte, qui coûtera 5 millions de dollars pour les particuliers, accordera au bénéficiaire la résidence ainsi que 270 jours aux États-Unis « sans être soumis aux impôts américains sur les revenus non américains ».

« Une fois qu’un demandeur est approuvé, une Trump Gold Card sera disponible pour une utilisation dans les 50 États et territoires », se vante le site Web, ajoutant qu’elle deviendra « la preuve que l’individu bénéficiera considérablement aux États-Unis ».

Trump a proposé pour la première fois l’idée d’une Trump Card pour accélérer le processus d’immigration en février. Sa proposition initiale visait à offrir aux immigrants une voie plus rapide vers la citoyenneté, et non des visas de travail, et aurait coûté aux individus 5 millions de dollars, et non 1 million de dollars.

Les experts affirment que le prix inférieur indique probablement que l’administration s’attend à une faible demande pour ces cartes.

Trump a publié un décret en septembre qui a officiellement lancé le processus visant à faire des Trump Cards une priorité. Selon l’ordonnance, les cartes sont destinées à donner la priorité à l’admission des immigrants « qui bénéficieront positivement à la nation, y compris les entrepreneurs à succès, les investisseurs et les hommes et femmes d’affaires ».

Trump n’a pas encore précisé où iront les fonds collectés grâce aux cartes – il a simplement déclaré qu’ils entreraient dans « un compte où nous pourrons faire des choses positives pour le pays » et que le programme générerait « plusieurs milliards de dollars ».

Pour que le programme produise 2 milliards de dollars, il faudrait au moins 2 000 individus ou 1 000 travailleurs parrainés par des entreprises (ou une combinaison de ces deux chiffres).

Certains experts juridiques s’attendent à ce que la Trump Card soit remise en question. En particulier, le décret de Trump pourrait ne pas être basé sur une loi applicable ou sur un pouvoir accordé au président.

« Le Congrès rédige les règles (sur les visas). Le président ne peut pas simplement claquer des doigts et changer les règles », a expliqué Julia Gelatt, directrice associée du programme américain de politique d’immigration au Migration Policy Institute, s’adressant à Forbes en septembre.

D’autres critiques ont suggéré qu’il pourrait y avoir des moyens de contourner le processus pour les personnes disposant d’un certain niveau de richesse.

« L’administration Trump dit que quiconque paie 1 million de dollars sera considéré comme ayant des ‘capacités commerciales exceptionnelles’ et deviendra éligible à un visa d’immigrant basé sur l’emploi. Mais rien n’empêche quelqu’un de simplement obtenir un prêt ou d’utiliser l’argent de ses parents », a écrit Aaron Reichlin-Melnick, chercheur principal à l’American Immigration Council.

Les Trump Cards sont une nouvelle tentative du président pour rendre plus difficile l’accès aux immigrants les plus pauvres ou à la recherche de meilleures opportunités aux États-Unis. La loi « One Big Beautiful Bill » de Trump, par exemple, oblige les demandeurs d’asile, pour la première fois, à payer des frais pour leur demande, imposant ainsi un fardeau supplémentaire aux personnes qui pourraient fuir les persécutions politiques dans leur pays d’origine.

Le nouveau programme de visa de Trump semble également être fondé sur le racisme et sur le désir d’attirer des immigrants de pays à population plus blanche.

Notamment, en 2018, Trump aurait décrit les immigrants du Salvador, d’Haïti et des pays africains comme venant de « pays de merde » lors d’une réunion à la Maison Blanche. À l’époque, Trump avait nié avoir fait ce commentaire – mais il a répété cette phrase cette semaine.

« Nous avons eu une réunion. Et je dis : pourquoi est-ce qu’on ne prend que des gens de pays de merde, n’est-ce pas ? » Trump a déclaré à un public lors d’un rassemblement qu’il a organisé en Pennsylvanie cette semaine. « Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir des gens de Norvège, de Suède – juste quelques-uns – prenons-en quelques-uns. Du Danemark – cela vous dérange-t-il de nous envoyer quelques personnes ? Envoyez-nous des gens sympas, ça vous dérange ? »