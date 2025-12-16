Instacart aurait utilisé une tarification dynamique secrète basée sur l’IA pour augmenter les prix

Une nouvelle enquête a révélé que le service de livraison de courses Instacart utilise un système de tarification dynamique secret, alimenté par l’IA, pour facturer aux clients des prix différents pour les mêmes articles, ce qui pourrait coûter aux ménages plus de 1 000 dollars de plus par an.

Groundwork Collaborative, Consumer Reports et Une union plus parfaite a collaboré à une expérience auprès de 437 acheteurs répartis sur quatre sites aux États-Unis, représentant plusieurs marchés différents : Seattle, Washington, DC, North Canton, Ohio et Saint Paul, Minnesota. Pour l’expérience, les acheteurs ont choisi l’option « retrait » plutôt que « livraison ».

La différence moyenne entre les prix des articles dont les coûts varient était de 13 pour cent, tandis que certains articles variaient jusqu’à 23 pour cent dans leurs étiquettes de prix.

À l’aide de tests simultanés sur l’application Instacart, l’enquête a révélé que les trois quarts des produits d’épicerie testés étaient soumis à des prix apparemment « dynamiques » ; par exemple, une douzaine d’œufs provenant d’un Safeway de Washington, DC, avaient cinq prix différents allant de 3,99 $ à 4,79 $, soit une augmentation de prix de 20 pour cent. Une boîte de cornflakes du même magasin coûtait entre 2,99 $ et 3,69 $, soit une augmentation de 23 pour cent.

L’expérience a révélé que ces différences de prix s’additionnaient. Le même panier dans un Safeway à Seattle a coûté 114,34 $ à certains acheteurs, 119,85 $ à d’autres et 123,93 $ à d’autres, soit une augmentation de 8 % du coût le plus bas au coût le plus élevé.

En moyenne, le coût des paniers variait de 7 pour cent. Cela signifie que ces augmentations de prix pourraient coûter 1 200 $ de plus par an à un ménage moyen de quatre personnes.

« Instacart mène discrètement des expériences de tarification sur des millions d’acheteurs pendant la pire crise d’accessibilité des produits alimentaires depuis une génération », a déclaré Lindsay Owens, directrice exécutive de Groundwork Collaborative, dans un communiqué. « Ils ont transformé le simple fait d’acheter des produits d’épicerie en un jeu de roulette de prix de haute technologie. »

Un porte-parole d’Instacart a reconnu les changements de prix, selon le New York Timeset a déclaré qu’elles sont menées dans le « but d’aider les partenaires de vente au détail à comprendre les préférences des consommateurs et à identifier les catégories dans lesquelles ils devraient investir dans des prix plus bas ». Le porte-parole a déclaré que ce sont les magasins, et non Instacart, qui fixent les prix.

Un représentant de Target, l’un des magasins testés dans le rapport, a cependant déclaré qu’il « n’est pas affilié à Instacart et n’est pas responsable des prix sur la plateforme Instacart ».

L’enquête souligne que ces systèmes de tarification dynamiques – faisant référence à une tactique commerciale consistant à augmenter les prix en fonction de facteurs tels que la demande – sont annoncés sur le site Web d’Instacart destiné aux détaillants. Ces programmes utilisent des facteurs tels que le fait qu’une personne soit un client régulier, sa proximité avec les magasins concurrents et son comportement en dehors de l’application pour permettre aux entreprises de « cibler les offres ». D’autres facteurs, comme les données démographiques du client ou la météo, peuvent également jouer un rôle.

Derrière cette pratique se cache une « optimisation des revenus » basée sur l’IA par une société appelée Eversight, qu’Instacart a acquise en 2022. Selon la page Web, avec Eversight, les détaillants constatent une augmentation des revenus de 1 à 3 % et une augmentation des bénéfices de 2 à 5 %. Ce programme a eu une influence sur 80 milliards de dollars de revenus, se vante la page Web.

« Les acheteurs finaux ne savent pas qu’ils participent à une expérience », indique le site Web. Ils fournissent au programme d’IA des données cruciales.

La tarification dynamique et d’autres systèmes de tarification connexes ont fait l’objet d’un examen minutieux de la part des législateurs, qui ont introduit divers textes législatifs visant à lutter contre les prix abusifs liés aux produits alimentaires. Les législateurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les détaillants utilisent également de telles tactiques dans les magasins, Kroger et Walmart se retrouvant récemment dans une situation délicate suite à des informations selon lesquelles ils envisageaient d’utiliser des technologies de surveillance telles que la reconnaissance faciale pour modifier les prix des clients.