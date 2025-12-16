Une règle obscure sur le 11 septembre permet à l’ICE de maintenir les immigrants en détention après avoir obtenu une caution

Lorsque Juan a obtenu une caution le 6 août, il semblait qu’il allait bientôt être libéré d’une prison pour immigrants de Brooklyn pour retourner auprès de sa fille de 6 ans, de son fils de 10 mois, de sa compagne et de son travail dans une épicerie.

Comme il n’a pas de casier judiciaire et qu’il bénéficie du soutien de son église, de son employeur et de sa famille, le natif colombien n’a dû payer que la caution minimale : 1 500 $. Le juge de l’immigration Charles Conroy a noté dans sa décision au tribunal de Varick Street de New York que le gouvernement n’avait présenté aucune preuve que Juan représentait un danger. Mais quelques heures plus tard, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a bloqué sa liberté en invoquant une réglementation spéciale créée un mois après les attentats du 11 septembre « pour empêcher la libération d’étrangers susceptibles de constituer une menace pour la sécurité nationale ».

L’ICE avait rarement eu recours à cette « suspension automatique » de la décision de caution d’un juge dans le passé – seulement trois fois au cours des cinq années allant de 2020 à 2024. Mais, selon les données publiées par Documenté en réponse à une demande de la Freedom of Information Act (FOIA), cela a radicalement changé cet été. En moins de 12 semaines, du 1er juillet au 16 septembre, l’ICE a déposé 877 demandes de blocage d’une ordonnance d’un juge accordant la libération à travers le pays, selon les dossiers du Bureau exécutif pour l’examen de l’immigration (EOIR) du ministère de la Justice.

Cela signifie que l’ICE et le Département de la Sécurité intérieure prétendent désormais avoir le pouvoir unilatéral de retarder la libération d’un détenu en attendant son appel. Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation du juge qui a accordé la caution ou de la Commission d’appel en matière d’immigration. ICE n’a qu’à déposer un formulaire auprès du tribunal, appelé EOIR-43, accompagné d’une courte note d’un avocat principal indiquant qu’il existe une raison valable à cela.

En réponse à l’utilisation agressive de la réglementation par l’administration Trump (8 CFR § 1003.19(i)(2)), au moins 50 décisions de tribunaux de district fédéraux ont été rendues au cours des six derniers mois, estimant que l’ICE avait violé les droits constitutionnels des détenus à une procédure régulière dans des cas individuels.

« Cette procédure du type « pile je gagne, face tu perds » prive le pétitionnaire de ses droits à une procédure régulière et n’a pas sa place dans la loi », a écrit un juge fédéral de Manhattan dans une décision du 25 novembre ordonnant la libération d’un autre détenu, un Salvadorien emprisonné depuis février.

Raha Jorjani, avocate spécialisée en droit de l’immigration au bureau du défenseur public du comté d’Alameda, a publié une étude universitaire sur la réglementation du séjour automatique en 2010. Elle a déclaré qu’il n’était pas surprenant que les juges fédéraux aient si souvent rejeté l’utilisation de cette règle. « Les avocats et les défenseurs de l’immigration mettent depuis longtemps en garde contre les dangers que de telles réglementations restent en vigueur, et les abus prolifiques de la réglementation par l’administration actuelle valident ces préoccupations », a-t-elle déclaré par courrier électronique.

Les autorités fédérales soutiennent que le système comporte suffisamment de garanties pour protéger le droit des détenus à une procédure régulière.

Juan (Documenté (qui retient son nom en raison de sa demande d’asile en cours) était l’un des 478 détenus de l’immigration dont la libération a été bloquée au cours du mois d’août après que les avocats de l’ICE ont utilisé leur carte de séjour automatique en prison. Il avait déjà été emprisonné pendant 59 jours, à commencer le 9 juin par des nuits blanches dans la cellule surpeuplée du 26 Federal Plaza, où l’ICE l’avait détenu alors qu’il se présentait pour un enregistrement.

L’ICE a commencé à utiliser régulièrement le système de « séjour automatique » au moment même où l’agence a publié une note du 8 juillet réinterprétant radicalement la loi fédérale pour exposer des millions de non-citoyens supplémentaires à la détention obligatoire – sans possibilité d’audience sur la caution – s’ils entraient dans le pays sans visa. En termes techniques, l’ICE a redéfini qui est un « candidat à l’admission ». Les tribunaux fédéraux ont statué dans 282 cas que cette révision du 8 juillet violait les droits constitutionnels des détenus individuels, le gouvernement ayant gagné dans seulement six cas, selon la liste de décisions la plus complète disponible, compilée à la mi-novembre par un juge fédéral de Philadelphie.

Dans les cas où les détenus obtenaient des décisions favorables en matière de cautionnement de la part des juges de l’immigration, l’ICE a demandé des centaines de sursis automatiques pour empêcher les décisions de cautionnement de prendre effet pendant un appel.

Ces politiques étroitement liées ont contribué à une augmentation massive du nombre de migrants détenus qui renoncent au droit de contester leurs accusations d’expulsion et demandent à la place un départ volontaire du pays, comme indiqué précédemment.

Comme beaucoup d’autres l’ont fait, les avocats de Juan ont déposé une requête en habeas devant la Cour fédérale qui contestait les deux volets de l’offensive du gouvernement pour des raisons constitutionnelles. Il a été libéré du Metropolitan Detention Center de Brooklyn le 21 octobre, le jour même du dépôt de sa plainte. Une décision plus détaillée du 18 novembre a conclu, comme presque tous les autres juges l’avaient fait auparavant, que le gouvernement avait tort en affirmant que Juan n’avait pas droit à une audience sur la caution. Le juge a écrit qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si la « suspension automatique » était inconstitutionnelle, mais de nombreux autres juges l’ont fait.

Le juge fédéral de Manhattan, Vernon Broderick, a écrit dans une décision du 25 novembre que les tribunaux de district fédéraux ont statué plus de 50 fois depuis juin 2025 que l’ICE avait violé le droit constitutionnel à une procédure régulière en utilisant la réglementation de la suspension automatique. Le bureau du procureur américain de Manhattan n’a pu citer que deux décisions favorables au gouvernement. (L’un de ces cas concernait un détenu dont la cour d’appel fédérale de Boston a depuis ordonné la libération.)

La décision était une victoire pour un Salvadorien du Queens qui a été identifié au tribunal uniquement comme MPL. Il était détenu par l’ICE au centre correctionnel du comté d’Orange à Goshen depuis près de neuf mois au moment où Broderick a ordonné sa libération. Il n’avait aucun casier judiciaire au cours des 18 années où il vivait aux États-Unis, mais le gouvernement a affirmé qu’il avait eu des liens avec le gang MS-13 alors qu’il vivait au Salvador. Le juge de l’immigration a estimé que l’ICE avait présenté des preuves contradictoires concernant les liens avec un gang et a statué que les 18 années passées par MPL aux États-Unis montraient qu’il ne représentait pas un danger ; la caution a été fixée à 1 500 $. L’ordonnance de la Cour fédérale a rétabli cette décision.

Alors que des affaires comme celle de MPL se multiplient, les juges expriment leur frustration. « Le gouvernement me demande d’ignorer le précédent de la Cour suprême, une affaire concernant ce district et plus de 50 décisions de tribunaux de district au cours des 6 derniers mois à travers le pays », a écrit Broderick. « Je décline cette invitation. »

Nicholas Biase, porte-parole de Jay Clayton, l’avocat américain à Manhattan, a refusé de commenter l’affaire ou la défense continue de son bureau des nouvelles politiques de détention de l’ICE.

L’ICE et le ministère de la Sécurité intérieure n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les avocats de l’ICE se sont empressés d’invoquer la suspension automatique, comme l’a décrit le juge fédéral de Manhattan, Dale Ho, dans deux décisions favorables à un Salvadorien de 23 ans.

JMP, comme son nom l’indique dans les archives judiciaires fédérales, a été agressé par des gangsters MS-13 qui lui ont extorqué de l’argent ainsi qu’à la boulangerie de sa famille au Salvador, a écrit Ho. À l’âge de 14 ans, il a été reconnu coupable de tentative d’homicide (sans faire de blessé) et a purgé 14 mois dans un établissement pour mineurs, selon les archives judiciaires. Après cela, il a finalement fui vers les États-Unis en 2020, à l’âge de 18 ans, pour éviter de nouvelles attaques.

Le 29 janvier, l’ICE a détenu JMP à la prison du comté d’Orange, affirmant qu’il était soumis à une détention obligatoire en raison de ses liens présumés avec le gang MS-13. Un juge de l’immigration lui a refusé une audience sur la caution, mais l’avocat de JMP a déposé une requête en habeas auprès du tribunal fédéral, ce qui a conduit le juge Ho à ordonner le 10 septembre une audience sur la caution.

L’insistance du gouvernement sur la « détention obligatoire » ayant été levée, le juge de l’immigration a libéré JMP sous caution de 15 000 $, estimant qu’il avait été victime d’extorsion de fonds au Salvador et qu’il n’était pas membre du MS-13.

Cette décision orale du 19 septembre à 13 h 39 a déclenché une course bureaucratique, selon les archives judiciaires. À 13 h 57, un fonds qui aide les immigrants détenus avec l’argent de la caution a déposé une demande auprès de l’ICE pour accepter le paiement nécessaire. À 14 h 59, ICE a de nouveau déposé le formulaire EOIR-43, indiquant cette fois qu’elle avait l’intention de faire appel de la décision relative à la caution. Cela a bloqué une fois de plus la sortie de JMP.

Les avocats de JMP sont retournés devant le tribunal fédéral, où le juge Ho a statué que ses droits avaient de nouveau été violés et que l’ICE devait libérer JMP une fois qu’il aurait déposé une caution.

« Le gouvernement semble suggérer que, pour obtenir sa liberté, JMP pourrait simplement accepter son expulsion vers le Salvador – le pays où il a dit craindre d’être blessé et persécuté s’il revenait », a écrit le juge. « Ce n’est pas une alternative. »

