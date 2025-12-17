68 villes, comtés et États augmenteront leur salaire minimum le 1er janvier

L’administration Trump est l’une des administrations les plus anti-syndicales de l’histoire moderne des États-Unis : elle a tenté de décertifier la représentation syndicale de plus d’un million d’employés fédéraux. Trump a également licencié des membres clés du Conseil national des relations du travail, le rendant ainsi largement non fonctionnel. De plus, son administration s’est prononcée contre les règles exigeant que tous les travailleurs handicapés reçoivent au moins le salaire minimum fédéral de 7,25 dollars de l’heure, et elle a bloqué une règle de l’ère Biden augmentant le salaire minimum pour les entrepreneurs fédéraux.

Malgré ses références faussement populistes et sa prétention de s’adresser aux multitudes oubliées, Trump 2.0 suit simplement l’orthodoxie moderne du Parti républicain. Le salaire minimum fédéral est bloqué à 7,25 dollars de l’heure depuis 2009, le Parti républicain empêchant les efforts répétés du Congrès pour augmenter le salaire afin de suivre au moins le coût de la vie. En raison de cette intransigeance, le salaire minimum fédéral a aujourd’hui sa valeur réelle la plus basse depuis au moins 1956. En 2022, des chercheurs de l’Economic Policy Institute estimaient qu’au cours des 13 années écoulées depuis la dernière augmentation du salaire minimum, les prix avaient augmenté de plus de 27 pour cent. Depuis 2022, les États-Unis ont connu une poussée d’inflation qui a encore érodé la valeur de ce salaire minimum – et pourtant la majorité républicaine au Congrès, désormais soutenue par Donald Trump et son cabinet d’extrême droite, reste catégoriquement opposée à une législation qui augmenterait le salaire minimum fédéral.

Trump s’est récemment adressé à une conférence réunissant des dirigeants, des dirigeants et des propriétaires de franchises de McDonald’s, leur disant qu’ils devraient lutter contre les augmentations du salaire minimum et, utilisant sa série habituelle d’insultes juvéniles, a fustigé le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, pour avoir augmenté le salaire minimum de l’État.

Cependant, alors que l’administration Trump continue de saper le travail et le salaire minimum, les gouvernements des villes et des États interviennent eux-mêmes pour promulguer des augmentations de salaire pour leurs résidents.

Plus de deux douzaines de villes, comtés et États supplémentaires augmenteront leur salaire minimum plus tard en 2026. Dans la plupart d’entre eux, le salaire minimum atteindra au moins 15 dollars de l’heure.

Selon un récent rapport du National Employment Law Project (NELP), 68 villes, comtés et États verront leur salaire minimum augmenter au début de la nouvelle année. Plus de deux douzaines d’autres augmenteront leur salaire minimum plus tard en 2026. Dans certaines de ces régions, le salaire minimum plus élevé s’appliquera à tous les travailleurs ; dans d’autres, à certains secteurs seulement de l’économie. Dans la plupart d’entre eux, selon les données du NELP, le salaire minimum augmentera à au moins 15 dollars de l’heure – l’objectif fixé par la campagne Fight $15 il y a plus de dix ans, et dans beaucoup d’entre eux à 17 dollars. Dans un certain nombre de ces régions, les grands employeurs devront payer un salaire minimum plus élevé que les propriétaires de petites entreprises.

Le New Jersey crée un salaire minimum plus élevé de 18,92 $ l’heure pour les travailleurs des soins de longue durée. À Los Angeles, alors que la ville se prépare à la fois à la Coupe du monde et aux Jeux olympiques d’été de 2028, une coalition de syndicats, dirigée par UNITE Here Local 11, a réussi à faire pression en faveur d’un salaire minimum de 30 dollars de l’heure d’ici 2028 pour de nombreux emplois dans l’industrie du tourisme. Lorsque l’industrie hôtelière a tenté d’organiser un référendum pour annuler cette décision, la coalition a réussi à la repousser. À San Diego, un conseil municipal de plus en plus progressiste a voté en faveur d’augmentations de salaire, ce qui signifie que les travailleurs du secteur de l’hôtellerie sont en passe d’atteindre un salaire minimum de 25 dollars de l’heure d’ici 2030.

La Californie dans son ensemble dispose désormais d’un système de négociation collective à l’échelle du secteur de la restauration rapide et d’un salaire minimum d’au moins 20 dollars de l’heure dans ce secteur. Il a également entamé le processus d’application du salaire minimum fédéral aux pompiers incarcérés, qui se retrouvent souvent en première ligne lors d’incendies de forêt massifs, mais qui, historiquement, ont été payés quelques centimes par dollar.

La grande popularité des augmentations du salaire minimum peut être constatée dans la diversité politique des pays qui augmenteront les salaires des travailleurs les plus bas de gamme l’année prochaine. Les électeurs du Missouri ont soutenu Trump avec une marge de 18 points en 2024, mais lors de cette même élection, ils ont adopté un salaire minimum de 15 dollars de l’heure, et la Cour suprême de l’État a confirmé la constitutionnalité de cette initiative – bien que la législature dirigée par le Parti républicain ait ensuite quelque peu atténué son impact en adoptant une loi visant à ne plus indexer les augmentations du salaire minimum de l’État à l’inflation et en réduisant les congés de maladie payés. L’Alaska, qui avait déjà un salaire minimum de 11,91 dollars, a augmenté le salaire minimum à 13 dollars à partir de la mi-2025. L’électorat du Nebraska a également voté en 2022 pour augmenter le salaire minimum de l’État à 15 dollars à partir de janvier 2026. Et en 2020, les électeurs de Floride ont approuvé une série progressive d’augmentations du salaire minimum, ce qui signifie que l’État atteindra 15 dollars de l’heure en septembre de l’année prochaine.

En fait, si l’on regarde une carte des États-Unis, on voit deux Amériques : dans la première, le public a soutenu un salaire minimum plus élevé et les législateurs ont adopté des changements qui, dans de nombreux cas, font plus que doubler le minimum fédéral ; dans le second – concentré en grande partie dans le sud profond, le Midwest rural et l’ouest montagneux – les travailleurs au bas de l’économie gagnent toujours 7,25 dollars de l’heure, et les efforts visant à améliorer leur sort ont constamment échoué face à l’hostilité politique incessante du parti au pouvoir.

Dans 26 États (essentiellement sous contrôle républicain), les législateurs sont allés jusqu’à adopter des lois empêchant les villes les plus libérales de promulguer leurs propres ordonnances sur un salaire minimum plus élevé.

Dans 26 États (essentiellement sous contrôle républicain), les législateurs sont allés jusqu’à adopter des lois empêchant les villes les plus libérales de promulguer leurs propres ordonnances sur un salaire minimum plus élevé. En conséquence, bien que des villes comme Austin, San Antonio et Dallas aient tenté d’améliorer la vie des travailleurs au bas de l’économie au cours des dernières décennies, elles restent largement liées par l’opposition aux augmentations du salaire minimum dans des législatures d’extrême droite comme celle du Texas, avec des exceptions uniquement pour les employés publics locaux, qui faire gagner un salaire minimum plus élevé.

À l’approche des élections de mi-mandat de 2026, « l’abordabilité » est devenue une sorte de mot politique à la mode – un mot susceptible de bouleverser les calculs politiques traditionnels, comme l’a démontré la récente élection de Zohran Mamdani à la mairie de New York. Un sondage de 2023 a révélé que les deux tiers des électeurs étaient favorables à un salaire minimum fédéral de 15 dollars de l’heure. Des sondages plus récents, reflétant les années de forte inflation déclenchée d’abord par la crise du COVID puis par les tarifs douaniers de Trump, montrent un soutien majoritaire en faveur d’un « salaire minimum vital » de 25 dollars de l’heure, les électeurs des villes où le coût de la vie est élevé étant désormais favorables à 30 dollars de l’heure comme référence.

Il s’agit d’un changement profond dans les priorités économiques des électeurs et cela suggère que les candidats qui réussiront à élaborer des politiques pour résoudre la crise de l’accessibilité financière récolteront les dividendes des urnes. Paradoxalement, plus la position de Trump sur l’abordabilité et le salaire minimum se détériore, plus les partisans d’un salaire minimum plus élevé au niveau local voient le vent dans leurs voiles.

Trump peut tourner en dérision la crise de l’accessibilité financière en la qualifiant de simple « escroquerie », mais les électeurs savent que sans un engagement à augmenter le pouvoir d’achat de ceux qui se trouvent au bas de l’économie, des millions de personnes se retrouveront à payer les frais de politiques économiques qui continuent d’accroître massivement les inégalités et l’insécurité aux États-Unis.