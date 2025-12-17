Poursuite : la Maison Blanche a poussé Apple à supprimer l’application de suivi ICE du magasin

Le développeur d’une application iPhone qui permet aux utilisateurs de signaler et de suivre les opérations de contrôle de l’immigration à travers les États-Unis poursuit plusieurs responsables de l’administration Trump, alléguant qu’ils ont injustement caractérisé l’intention de son application, ce qui a conduit à son retrait injustifié de l’Apple Store.

Joshua Aaron, le créateur de l’application, appelée ICEBlock, a déposé une plainte cette semaine devant le tribunal de district américain du district de Columbia. Il cite plusieurs responsables de l’administration Trump comme accusés, notamment la procureure générale Pam Bondi, la secrétaire du Département de la sécurité intérieure (DHS) Kristi Noem, le directeur par intérim de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) Todd Lyons et le tsar des frontières de la Maison Blanche Tom Homan.

Selon le procès, Aaron a créé l’application au début de 2025 pour permettre « aux membres du public de signaler les emplacements publiquement observables des agents de l’immigration et des douanes des États-Unis ». En avril, l’application était disponible sur l’App Store d’Apple et en octobre, elle avait été téléchargée plus d’un million de fois.

Cependant, à cette époque, Apple a supprimé l’application du magasin, une décision qui, selon Aaron, a été prise après la pression publique de ces responsables, qui ont faussement affirmé qu’Aaron avait de sinistres intentions et que l’application «incitait à la violence» contre les agents d’immigration.

Les responsables de la Maison Blanche « ont faussement affirmé qu’ICEBlock et des applications similaires étaient responsables d’attaques violentes contre les forces de l’ordre », indique le procès. « Aucune preuve réelle n’a jamais été citée pour étayer ces affirmations. »

Bondi a déclaré en octobre que les commentaires directs adressés à Apple étaient à l’origine de la suppression de l’application. De son propre aveu, la Maison Blanche avait « contacté Apple pour lui demander de supprimer l’application ICEBlock » de sa boutique – « et Apple l’a fait », a-t-elle ajouté.

« Le gouvernement des États-Unis a utilisé son pouvoir réglementaire pour contraindre une plateforme privée à supprimer les expressions protégées par le Premier Amendement », allègue Aaron dans sa plainte.

ICEBlock a toujours affiché une clause de non-responsabilité sur l’application, indiquant aux utilisateurs qu’elle est « à des fins d’information et de notification uniquement » et que l’application n’est pas destinée à « inciter à la violence ou interférer avec les forces de l’ordre ».

« Fondamentalement, ICEBlock ne permet ni n’encourage la confrontation – il fournit simplement des informations de localisation limitées dans le temps pour aider les utilisateurs à rester conscients de leur environnement de manière responsable et non violente », indique le procès. « Non seulement il est conçu de cette façon – avec une fonctionnalité qui garantit qu’il ne peut être utilisé qu’à des fins d’information – mais il inclut également cette interdiction expresse de toute autre utilisation. »

Notamment, les arguments de la plainte sont similaires à ceux avancés par les républicains qui ont poursuivi les sociétés de médias sociaux en 2022, après que ces sociétés ont restreint leurs comptes en raison de leurs fausses déclarations concernant le COVID-19 et les vaccins.

Dans le passé, Apple a supprimé des applications de sa boutique à la demande des gouvernements d’autres pays, mais la suppression d’ICEBlock, à la demande du gouvernement américain en particulier, est atypique, Le New York Times signalé. Dans ses commentaires sur la suppression de son application, Aaron a suggéré que la décision démontrait qu’Apple était « au lit avec cette administration ou sous la menace de celle-ci ».

En effet, Apple est l’une des nombreuses entreprises qui ont fait don d’importantes sommes d’argent pour aider à financer la construction d’une salle de bal extravagante dans l’aile est de la Maison Blanche, posant ainsi un possible conflit d’intérêts pour ces entreprises et l’administration Trump.

Le procès d’Aaron vise à faire considérer les actions des fonctionnaires répertoriés comme défendeurs comme une restriction inconstitutionnelle de ses droits d’expression au titre du premier amendement. Il cherche également à « interdire définitivement aux accusés… de contraindre, menacer ou exiger d’Apple ou d’autres services de distribution d’applications afin d’arrêter la distribution de l’application ».