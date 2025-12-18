L’administration Trump se fixe pour objectif de dénaturaliser des milliers de citoyens américains en 2026

L’administration Trump se serait fixé comme objectif de retirer la citoyenneté à plus d’un millier d’Américains naturalisés au cours de l’exercice 2026, dans le cadre d’une nouvelle escalade de la répression radicale de l’administration contre l’immigration.

De nouvelles directives publiées mardi ordonnent aux bureaux extérieurs des services américains de citoyenneté et d’immigration (USCIS) de « fournir au Bureau du contentieux de l’immigration 100 à 200 cas de dénaturalisation par mois » l’année prochaine, selon Le New York Times.

La dénaturalisation est extrêmement rare. Selon le FoisSelon les chiffres du ministère de la Justice, seulement 120 dossiers de dénaturalisation environ ont été déposés depuis 2017, ce qui contraste fortement avec les milliers de dossiers que l’administration cherche à déposer en seulement un an.

Selon l’Immigrant Legal Resource Center, seuls 11 dossiers de dénaturalisation ont été ouverts par an en moyenne entre 1990 et 2017 ; il y a eu une légère augmentation sous la première administration Trump d’environ 25 cas par an, mais loin de l’objectif déclaré actuel.

Les experts ont noté que les orientations de l’administration Trump seront extrêmement difficiles, voire impossibles, à mettre en œuvre par les voies juridiques habituelles. Seuls les tribunaux fédéraux peuvent retirer la citoyenneté, et le seuil de dénaturalisation est élevé, se produisant principalement dans les cas où le gouvernement allègue que la citoyenneté a été obtenue frauduleusement.

« La Cour suprême a déclaré à plusieurs reprises que la citoyenneté et la naturalisation sont trop précieuses et fondamentales pour notre démocratie pour que le gouvernement puisse les lui retirer à sa guise », a déclaré Amanda Baran, ancienne responsable politique de l’USCIS. Le New York Times. « Au lieu de gaspiller des ressources à fouiller dans les dossiers des Américains, l’USCIS devrait faire son travail de traitement des demandes, comme l’a demandé le Congrès. »

Un ancien responsable du Département de la Sécurité intérieure, Morgan Bailey, a déclaré : Semaine d’actualités qu’il serait « pratiquement impossible » pour les fonctionnaires de traiter le nombre de cas exigé par les nouvelles directives. « L’USCIS pourrait envoyer davantage de cas au ministère de la Justice en abaissant le seuil, mais le fardeau du DOJ et les normes requises par le DOJ pour porter ces cas devant un tribunal fédéral n’ont pas changé », a déclaré Bailey.

L’administration Trump a lancé de nombreuses mesures d’application de la loi en matière d’immigration que les experts ont qualifiées d’illégales, cherchant à cibler presque toutes les voies d’immigration. Le ministère de la Justice a déclaré cet été dans une note que l’administration « poursuivrait au maximum » ses efforts de dénaturalisation, en ciblant les personnes que l’administration « juge suffisamment importantes pour les poursuivre ».

Les experts affirment que les nouvelles directives vont semer la peur chez les Américains, en particulier dans les communautés qui ont été ciblées par la répression raciste de l’administration Trump.

« Fixer un quota de dénaturalisation est vicieux et cruel, et conçu pour envoyer un message de peur », a déclaré Aaron Reichlin-Melnick, membre de l’American Immigration Council, sur les réseaux sociaux. « Mais chaque cas doit être prouvé devant un juge fédéral, et le DOJ est déjà très tendu, donc comme les efforts de (Stephen) Miller pour y parvenir dans Trump 1.0, il s’agit peut-être plus d’aboiement que de morsure. »

« Exiger des quotas mensuels 10 fois supérieurs au nombre annuel total de dénaturalisations au cours des dernières années transforme un outil sérieux et rare en un instrument contondant et alimente une peur et une incertitude inutiles pour les millions d’Américains naturalisés », a déclaré Sarah Pierce, ancienne responsable de l’USCIS. Fois.